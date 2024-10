Cuatro consejos (de expertos) para tratar las puntas abiertas

Las puntas abiertas son el resultado del desgaste de la cutícula capilar en la parte más distal del cabello, lo que deja expuesta la corteza y causa que el pelo se divida, afectando no sólo a su apariencia, sino también a su salud y capacidad para crecer más fuerte y saludable. Diferentes especialistas nos dan algunos consejos para prevenirlas y corregirlas, un problema casi siempre causado por la falta de cuidado, el uso excesivo de secadores/planchas o simplemente por genética.



1/ Observa tu cabello y detecta el problema: “Si hay bifurcación y notas las puntas esponjosas o deshilachadas, es probable que estemos ante un problema de puntas abiertas. También podríamos notar una mayor facilidad para su enredamiento y una textura áspera al tacto. Lo mejor que podemos hacer en este caso es nutrir el cabello desde la raíz a las puntas, con el objetivo de preservar la integridad de la cutícula y reducir la probabilidad de que sigan dándose” – nos cuenta María García, responsable de experiencia de cliente de la firma cosmética capilar Dalire.

2/ Evita productos químicos y herramientas de calor: Filip Van, CEO de Di Oleo, firma cosmética naturalcon sede en El Puerto de Santa María (Cádiz),aconseja utilizar productos totalmente libres de químicos y reducir el continuo uso de secadores, rizadores o planchas: “Igualmente es importante una dieta rica en vitaminas y minerales que nutran el cabello desde el interior así como la utilización de champús específicos para cabello delicado y/o seco. Muchos de los ingredientes que mejor le vienen están en la propia naturaleza, como la caléndula, el aceite de coco, la manzanilla o la rosa mosqueta”.

3/ Cada mes y medio, acude a tu salón de referencia: De esta manera, evitaremos que se abran más, por ejemplo con tratamientos como la cauterización capilar, que cierra las puntas y sella la fibra capilar, además de mejorar el pelo quebradizo. David Lesur, director de formación de los salones madrileños David Künzle, aconseja cortar si el daño es grande y generalizado: “Es una manera de devolverle al cabello su fuerza y vitalidad, la oportunidad para que esta vez sí, iniciemos una rutina capilar que impida que vuelvan a surgir las puntas abiertas”. Lesur aconseja también no abusar de las duchas de agua caliente, no cepillar bruscamente el pelo ni envolverlo en una toalla para que se seque antes.

4/ Un buen corte, es en ocasiones la solución: “Cortar es casi obligatorio cuando las puntas están secas, lo que podemos hacer en salón con tijeras, cuchilla o un cortador especial, mientras tanto una mascarilla reparadora y nutritiva puede servirnos. Hay ingredientes en los que debemos fijarnos al comprar cualquier producto para las puntas abiertas, caso de las proteínas de aguacate, la papaya o el aceite de coco” – nos cuenta Rocío Lucas, que se ocupa de la sección de peluquería en el salón Twenty NLB Retiro (Madrid).