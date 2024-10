Alaska Circular cuenta con distintas líneas de muebles sostenibles

De acuerdo a la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB), la industria del mueble es una de las más contaminantes del mundo. Cada año se desechan aproximadamente 10 millones de toneladas de productos de este tipo por parte de particulares y empresas en Europa.

En este contexto, la tendencia de fabricar y comprar muebles sostenibles y ecológicos está ganando espacio tanto entre las empresas de este sector como entre los consumidores. Por lo general, estos modelos se confeccionan con materiales reciclados.

Hoy en día, Alaska Circular es una de las compañías que promueve esta acción ecológica. Esta firma facilita la compraventa de muebles de segunda mano en perfecto estado. Con esto se contribuye a mitigar el daño ambiental y es posible crear hogares más ecológicos y confortables.

Tres líneas de mobiliario que impulsan la sostenibilidad Gracias a Alaska Circular, los muebles y artículos de decoración que ya no se usan pueden adquirir una segunda vida. Su modelo de negocio no solo contribuye a reducir la generación de residuos, sino que también impulsa la economía circular, generando un impacto social positivo.

En particular, esta empresa cuenta con tres líneas de mobiliario principales, cada una con un enfoque específico y tiempos distintos. La primera de ellas se denomina Pasado, muebles de restaurador@s, y se distingue por su gran impacto social. Alguna de estas piezas de mobiliario son trabajadas por mujeres que han sido víctimas de trata o violencia o personas en riesgo de exclusión social y están buscando reinsertarse en la sociedad con un nuevo oficio.

A su vez, la línea Presente está integrada por muebles de firmas contemporáneas, seminuevos procedentes de ferias, devoluciones y shootings. Esta práctica reduce considerablemente los residuos en esta industria.

Por otra parte, la gama Futuro impulsa la reutilización de piezas y modelos para generar productos con valor añadido. Para ello, Alaska Circular colabora con artesanos y emprendedores que alargan la vida útil de los productos, componentes y materiales del mobiliario. Esta tarea se basa en los principios de las 7R: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, reciclar y recuperar.

Las tres líneas de mobiliario de Alaska Circular ya han despertado la atención de múltiples arquitectos y estudios de interiorismo que las han incluido en sus proyectos.

Servicio integral de compraventa de mobiliario de segunda mano Esta empresa también se ha consolidado como una referencia en la compraventa de mobiliario de calidad de segunda mano en España. Su plataforma proporciona a sus usuarios la posibilidad de comprar y vender muebles y piezas decorativas de forma fácil y rápida. Además, por este medio, es posible acceder a distintos servicios complementarios como transporte, montaje y desmontaje, almacenaje y fotografía profesional.

En definitiva, Alaska Circular facilita la adquisición de muebles sostenibles y ecológicos para contribuir con un futuro más amigable para el planeta y sus habitantes.