Propietarios, compradores y arrendatarios se benefician de esta técnica que mejora la presentación de los inmuebles

Madrid, octubre de 2023 – En un mercado inmobiliario cada vez más exigente, donde los compradores buscan viviendas listas para habitar y los inquilinos esperan propiedades cómodas y atractivas, el Home Staging se ha consolidado como una herramienta clave para revalorizar inmuebles y facilitar su venta o alquiler. Según un estudio realizado por la Asociación de Home Staging España (AHSE), más del 96% las propiedades que han utilizado esta técnica se han vendido en menos de tres meses, y un 83% los profesionales han conseguido vender al menos una vivienda en la primera visita tras la intervención.

El impacto del Home Staging no se limita solo a la compraventa. En el mercado de alquiler, especialmente en el vacacional, cada vez más propietarios están viendo cómo esta técnica mejora la ocupación y la rentabilidad de sus inmuebles, con aumentos de ingresos de entre un 15% y un 20% tras su implementación.

Beneficios para propietarios y compradores El Home Staging desde 2013, ha experimentado un crecimiento constante en el mercado inmobiliario español, y su impacto en la aceleración de las ventas de viviendas ha aumentado gradualmente con los años. Lo que comenzó como una técnica poco conocida, hoy se ha convertido en una herramienta fundamental para los profesionales del sector. Según los datos de la Asociación de Home Staging España (AHSE), cada año más propiedades que han sido objeto de Home Staging se venden más rápido, destacando en el mercado frente a aquellas que no utilizan esta técnica. Este crecimiento refleja una evolución positiva en la percepción del Home Staging, tanto entre compradores como entre propietarios, quienes han visto cómo se reducen los tiempos de venta de manera significativa desde que comenzaron a implementar estas estrategias.

Presentar las viviendas en su mejor versión, permite a los compradores visualizar su potencial sin necesidad de acometer grandes reformas. Toñi Alba, quien compró recientemente un piso en Madrid, cuenta como esta técnica influyó en su decisión de compra: “Cuando visité el piso, nos pareció muy atractivo por su increíble presentación y disposición. Todos los elementos encajaban a la perfección y no tuve que imaginar cómo sería vivir allí, lo vi y me convenció al instante. Nos gustó tanto el mobiliario y los accesorios que optamos por quedarnos con todo”. Toñi asegura “desde que vi las fotos en un portal inmobiliario supe que quería visitarlo con urgencia, creí que debía ser rápida en hacer una oferta porque pisos bien presentados se venden muy rápido”.

Los profesionales del sector también destacan la importancia de esta técnica para acelerar las decisiones de compra. Agnes Csomos, Personal Shopper Inmobiliaria de la empresa Property Buyers by Somrie, explica: “El Home Staging facilita que los potenciales compradores se imaginen viviendo en la propiedad. Un piso vacío puede ser difícil de visualizar en términos de espacio y decoración, pero con el home staging, ese problema desaparece”.

Asimismo Agnes afirma “El home staging beneficia tanto a vendedores como a compradores. Cuando las viviendas se muestran completamente amuebladas y con exceso de objetos personales o cuando se muestran vacías ninguna de estas opciones es ideal. Cuando están llenas de muebles, puede haber demasiados objetos personales y, es probable que el estilo decorativo no coincida con el gusto del comprador. Por otro lado, una vivienda vacía es difícil de evaluar en términos de espacio.

El home staging logra un equilibrio perfecto, mostrando las habitaciones decoradas de forma neutra y funcional. El comprador puede visualizar como sería vivir allí sin la distracción de los objetos personales del vendedor”.

Según la AHSE, la intervención de Home Staging incrementa el valor de venta de los inmuebles en torno a un 10% media, lo que convierte a esta técnica en una inversión altamente rentable para los propietarios.

El alquiler y la experiencia del inquilino Además de acelerar la venta, el Home Staging está generando resultados muy positivos en el mercado de alquiler. Propietarios de viviendas de alquiler vacacional y de largo plazo están utilizando esta técnica para atraer a inquilinos más exigentes y mejorar la ocupación de sus propiedades. Lourdes Juan, CEO de Formentera Dreams, ha visto cómo la colaboración con profesionales del Home Staging ha aumentado la tasa de ocupación de sus viviendas, especialmente en temporadas bajas:

“La intervención de un profesional del Home Staging ha sido clave para destacar en un mercado competitivo como el de Formentera. No solo hemos aumentado la ocupación, sino que también hemos mejorado los ingresos y la experiencia de los huéspedes”.

En el sector del alquiler, el Home Staging no solo embellece las propiedades, sino que crea un ambiente más acogedor y organizado, lo que se traduce en mayores valoraciones de los inquilinos. El estudio de la AHSE señala que más del 70% los propietarios que han utilizado Home Staging en propiedades en alquiler han visto aumentar las rentas entre un 15% y un 20%

Una técnica versátil y en crecimiento El Home Staging está ganando terreno en todas las áreas del sector inmobiliario, tanto en venta como en alquiler. Su capacidad para revalorizar inmuebles y mejorar la presentación de los espacios está ayudando a que las propiedades se alquilen o vendan más rápido y con mejores condiciones. “El coste del Home Staging se recupera con creces, tanto en la compraventa como en el alquiler. Es una inversión que ofrece un retorno garantizado”, asegura Angel Ferrando, Presidente de la Asociación de Home Staging España, quien trabaja diariamente con compradores y arrendatarios, además Angel afirma “En el pasado solo las propiedades de lujo estaban presentadas para que los huéspedes sintieran ese confort que da una vivienda de lujo. El home staging hace que cualquier vivienda pueda hacer a los huéspedes una estancia de lujo”