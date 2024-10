Bajas flexibles: cómo funcionan en Europa y cómo podrían aplicarse en España

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado la primera reunión del grupo de trabajo destinado a discutir la posibilidad de reformar la regulación de las incapacidades temporales (IT) en España. El objetivo es estudiar la posibilidad de compatibilizar, en ciertos casos, la baja médica con una actividad laboral parcial o progresiva, siguiendo el modelo de varios países europeos que ya han implementado sistemas similares. Este debate, impulsado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no ha dejado a nadie indiferente en el escenario político, empresarial y sindical español.



El sistema de bajas flexibles en Europa

El modelo de bajas flexibles permite que los trabajadores en proceso de recuperación tras una enfermedad o lesión puedan reincorporarse a sus tareas de forma gradual, con horarios reducidos o responsabilidades ajustadas. Esta flexibilización tiene como fin facilitar el retorno al trabajo sin poner en riesgo la salud del trabajador ni causar una baja prolongada innecesaria, lo que beneficia tanto a las empresas como a los empleados.

Países como Suecia, Alemania, los Países Bajos y otros 10 estados de la Unión Europea ya cuentan con este tipo de bajas. En estos países, los sistemas laborales permiten a los empleados retomar parte de sus tareas a medida que recuperan su capacidad física o mental, lo que contribuye a una recuperación más rápida y menos traumática. Además, reduce el riesgo de que la ausencia prolongada del trabajo derive en problemas como la desconexión del entorno laboral o el deterioro de habilidades profesionales.

Uno de los ejemplos más claros es el de Suecia, donde las bajas flexibles son una realidad desde hace décadas. El sistema sueco permite que los trabajadores se reincorporen a su trabajo en función de su capacidad real, y las empresas están obligadas a ajustar las condiciones laborales para facilitar este retorno. Este enfoque está orientado a mantener el equilibrio entre la recuperación de la salud y el retorno gradual al empleo, priorizando siempre el bienestar del trabajador.

En Alemania, las bajas médicas también se pueden gestionar de manera progresiva. El trabajador puede volver al trabajo de forma parcial, con jornadas reducidas, mientras continúa con su recuperación. Las empresas, además, tienen el deber de facilitar esta transición, adaptando el puesto de trabajo a las necesidades del empleado hasta que este esté en condiciones de retomar sus responsabilidades por completo.

En los Países Bajos, el retorno flexible al trabajo forma parte de una política activa que busca reducir el tiempo de baja total mediante la incorporación gradual de los empleados. Esto no solo beneficia a las empresas, sino que también alivia la carga sobre el sistema de Seguridad Social y promueve una cultura de bienestar laboral.

Conclusiones sobre la experiencia de las bajas flexibles

En general, la experiencia de los países europeos que han implementado bajas flexibles ha sido mayoritariamente positiva, con beneficios tangibles tanto para los empleados como para las empresas. La clave del éxito parece radicar en la voluntariedad y en la adaptación de las condiciones laborales a las necesidades del trabajador. Además, el apoyo gubernamental y la colaboración de los servicios de salud son fundamentales para que este tipo de sistema funcione.

Sin embargo, hay ciertos desafíos que persisten, especialmente relacionados con la presión indirecta sobre los trabajadores y el coste adicional que este tipo de sistemas pueden suponer para empresas más pequeñas. En países como Suecia y los Países Bajos, donde el sistema de protección social es robusto, estas medidas han tenido éxito. No obstante, es crucial que cualquier país que quiera implementar este tipo de políticas considere sus particularidades culturales, económicas y laborales para evitar que los trabajadores se sientan forzados a regresar antes de tiempo o que las pequeñas empresas asuman cargas excesivas.

En resumen, la experiencia en estos países muestra que las bajas flexibles pueden ser altamente beneficiosas si se gestionan correctamente y si se garantiza la protección del trabajador. España tendría que adaptar estos modelos a su realidad socioeconómica y laboral para asegurarse de que el bienestar y la recuperación de los trabajadores sigan siendo la prioridad.

La propuesta de Elma Saiz en España

La ministra de Seguridad Social y Pensiones, Elma Saiz, ha subrayado que la flexibilización de las bajas sería siempre de carácter voluntario y no comprometería en ningún momento la salud de los trabajadores. Según la ministra, el objetivo es ofrecer una herramienta adicional para que aquellos empleados que puedan reincorporarse de forma progresiva lo hagan en condiciones adecuadas, sin que esto represente una amenaza para su bienestar.

Esta propuesta ha generado posturas encontradas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado crítica con la idea, advirtiendo que "con la salud no se juega" y recordando que el sistema actual está diseñado para proteger plenamente a los trabajadores en situación de incapacidad temporal. Díaz teme que una flexibilización de las bajas pueda llevar a los empleados a reincorporarse antes de tiempo, bien por presiones directas o indirectas, lo que a largo plazo podría tener un impacto negativo en su salud.

Sindicatos y patronal, opiniones divididas

Los sindicatos también han expresado su preocupación ante la posibilidad de que las bajas flexibles se conviertan en una medida que beneficie a las empresas a costa del bienestar de los empleados. Aunque reconocen la utilidad de un sistema más flexible en teoría, temen que en la práctica los trabajadores se vean forzados a regresar antes de tiempo, especialmente en sectores donde la presión laboral es elevada. "Cualquier cambio que afecte a las bajas médicas debe garantizar que los derechos de los trabajadores sigan siendo la prioridad", han señalado desde las principales organizaciones sindicales.

Por el contrario, la patronal ve en esta medida una oportunidad para mejorar la productividad y facilitar la recuperación de los empleados sin largas ausencias. Desde su perspectiva, las bajas flexibles permiten que los trabajadores mantengan una conexión con su entorno laboral, lo que reduce el riesgo de desconexión y facilita una transición más fluida. Además, argumentan que esto podría reducir los costos asociados a las bajas prolongadas y mejorar la dinámica de las empresas a largo plazo.

Un sistema que debe ajustarse a las necesidades de España

La posible implantación de las bajas flexibles en España requiere un estudio detallado para asegurar que este sistema funcione en beneficio de todas las partes implicadas. Para ello, se deben tener en cuenta las particularidades del mercado laboral español y las condiciones de los trabajadores en los diferentes sectores.

El grupo de trabajo convocado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones deberá analizar con detalle los modelos implantados en otros países de la Unión Europea para encontrar un equilibrio que permita que las bajas flexibles se conviertan en una herramienta útil sin poner en riesgo los derechos ni la salud de los trabajadores.

El debate está abierto y, aunque hay posturas divergentes, lo que está claro es que cualquier cambio en la legislación debe centrarse en un objetivo común: mejorar el bienestar de los trabajadores y garantizar que puedan recuperarse completamente antes de retomar sus responsabilidades laborales.