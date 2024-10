Infocopy impulsa la gestión de dispositivos con actualizaciones automáticas de firmware y software

Infocopy, líder en soluciones de impresión y consultoría de procesos de negocio en Zaragoza, destaca su capacidad avanzada para proporcionar actualizaciones automáticas de firmware y software Infocopy, reconocido Business Partner Premium de Kyocera Document Solutions, sigue innovando en el ámbito de la gestión de dispositivos en red al implementar un sistema automatizado de actualizaciones de firmware y software. Esta solución permite a las empresas garantizar que sus dispositivos de impresión y gestión documental se mantengan siempre actualizados, mejorando así la eficiencia operativa y la seguridad.

Con la creciente dependencia de la tecnología en las operaciones empresariales diarias, mantener los dispositivos al día es crucial para evitar vulnerabilidades y asegurar un rendimiento óptimo. En esta línea, las actualizaciones automáticas abordan el desafío de manera efectiva, eliminando la necesidad de intervención manual y minimizando el riesgo de errores humanos.

Eficiencia y seguridad integradas

La gestión eficiente de dispositivos en red es esencial para las empresas que usan grandes volúmenes de documentos y datos sensibles. Y precisamente, las actualizaciones automáticas de firmware y software implementadas por la compañía no solo mejoran la funcionalidad de los dispositivos, sino que también refuerzan la seguridad al cerrar brechas potenciales que podrían ser explotadas por ciberataques. Además, estas actualizaciones permiten a las empresas cumplir con las normativas de seguridad más estrictas, algo fundamental en un entorno empresarial donde la protección de datos es primordial.

"Nuestro compromiso es ofrecer soluciones que no solo optimicen el rendimiento de los dispositivos, sino que también protejan a nuestros clientes contra cualquier amenaza de seguridad", señala Diego Laurenti, Director General de Infocopy. "Las actualizaciones automáticas son una parte esencial de nuestra oferta, asegurando que los dispositivos en red estén siempre al máximo de sus capacidades sin que los usuarios tengan que preocuparse por los aspectos técnicos".

Un enfoque proactivo en la gestión de dispositivos en red

El enfoque proactivo en la gestión de dispositivos en red proporciona a las empresas una ventaja competitiva significativa. Y es que, al implementar actualizaciones automáticas, las empresas pueden concentrarse en sus actividades principales sin interrupciones causadas por mantenimiento o fallos de seguridad. Este enfoque no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también minimiza el tiempo de inactividad, lo que se traduce en una mayor productividad.

Infocopy ha integrado esta función en sus soluciones de gestión de dispositivos en red, un servicio completo que permite a las empresas supervisar y gestionar sus dispositivos de impresión y gestión documental de manera centralizada. Con esta solución, las empresas pueden obtener informes detallados sobre el estado de sus dispositivos, programar mantenimientos preventivos y, lo más importante, asegurar que todas las actualizaciones se implementen de manera oportuna y eficiente.

Innovación continua para una gestión simplificada

Además, las actualizaciones automáticas garantizan que los dispositivos funcionen con las últimas características y mejoras, lo que puede traducirse en una mayor eficiencia y ahorro de costes para las empresas. En un entorno empresarial donde cada minuto cuenta, la capacidad para asegurar que los dispositivos estén siempre operativos y actualizados es un diferenciador clave.