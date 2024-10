El 26 de octubre Madrid acoge el HBSCON, uno de los mayores evento para los apasionados de la ciberseguridad

La HBSCON regresa el 26 de octubre a Madrid como el principal congreso dedicado al hacking y la inteligencia artificial, consolidándose como un evento imprescindible para profesionales y entusiastas del ámbito de la ciberseguridad. Este año se rendirá homenaje a Kevin Mitnick, uno de los hackers más influyentes de la historia, lo que añade un valor histórico y educativo a la cita. La HBSCON se celebrará en La Nave promoviendo la colaboración y el aprendizaje en un entorno dinámico. La HBSCON proporciona una plataforma donde se exploran las últimas tendencias en ciberseguridad y hacking ético. Hack by Security es organizador del evento y presenta una agenda repleta de conferencias y talleres que permitirán a los asistentes adquirir conocimientos prácticos y teóricos en un campo en constante evolución. Este evento no solo busca informar, sino también crear conciencia sobre la importancia de proteger los sistemas digitales frente a las crecientes amenazas.

Una agenda con ponentes destacados La temática del congreso abarca diversos aspectos de la ciberseguridad, incluyendo la protección de datos y el hacking ético. En un mundo donde las ciberamenazas son cada vez más sofisticadas, el evento enfatiza la necesidad de adoptar medidas preventivas y reactivas. Las conferencias y talleres están diseñados para abordar estas cuestiones, ofreciendo un enfoque práctico y actualizado sobre cómo los profesionales pueden proteger sus infraestructuras digitales. El evento contará con la participación de destacados ponentes, como Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica; Pablo González, ingeniero informático y máster en seguridad informática; y Fran Ramírez, investigador de ciberseguridad e inteligencia artificial en Telefónica. Otros ponentes: Paula Januszkiewicz, CEO de CQURE; Ángel Núñez, MVP de Microsoft; y Andrés Naranjo, analista senior de ciber-inteligencia en BeDisruptive. La agenda incluye una serie de charlas y talleres que se llevarán a cabo a lo largo del día. Los asistentes podrán disfrutar de conferencias magistrales y sesiones prácticas que fomentan el aprendizaje colaborativo y la interacción entre profesionales de diferentes niveles de experiencia.

HBSCON promete ser una experiencia enriquecedora La HBSCON ofrecerá espacios para la interacción y el networking, así como actividades lúdicas, como videojuegos relacionados con la ciberseguridad. Estos elementos enriquecen la experiencia del evento, permitiendo a los participantes conectar y aplicar sus conocimientos de manera entretenida. También habrá áreas dedicadas a patrocinadores donde se presentarán las últimas innovaciones en el campo de la ciberseguridad. Con una oferta variada de actividades y un enfoque en la colaboración, la HBSCON se posiciona como una experiencia enriquecedora para todos los asistentes. El congreso no solo proporciona valiosos conocimientos sobre ciberseguridad y hacking, sino que también fomenta un ambiente propicio para el desarrollo profesional y el intercambio de ideas. Este evento es una oportunidad única para sumergirse en el fascinante mundo de la ciberseguridad y aprender de los mejores en el sector.