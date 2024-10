​Citroën Ë-C3, con un innovador Head Up Display

A bordo del Citroën Ë-C3 el confort se llama C-Zen Lounge. Un concepto global que va más allá de la comodidad y que conjuga serenidad y seguridad a través de elementos como la suspensión, los asientos Advanced Comfort y la textura y color de la tapicería y los revestimientos. En este habitáculo espacioso y equipado con tecnologías útiles e intuitivas, el Doble Chevrón revoluciona el diseño del salpicadero con un innovador Head Up Display, que desplaza al cuadro de instrumentos tradicional al servicio de la ergonomía y de una mayor tranquilidad al volante.



El Head-Up Display, situado estratégicamente en una lámina negra brillante situada entre la parte superior del salpicadero y el parabrisas, permite un acceso fácil e inmediato a toda la información clave, como la velocidad, la autonomía restante o el nivel de carga de la batería, sin tener que apartar la vista de la carretera. Al unir en un solo elemento los indicadores convencionales con el head up display, se evita la duplicidad de información que induce a confusiones.

Complementando a esta nueva forma de concebir el puesto de conducción, un nuevo volante multifunción, más pequeño y fácil de manejar, asegura que el Head Up Display esté visible en todo momento, gracias a una longitud e inclinación totalmente adaptables.

En el centro del salpicadero flota una pantalla de infoentretenimiento en color de 10,25 pulgadas, ligeramente inclinada hacia el conductor, mientras que «My Citroen Play con Smartphone Station» con una aplicación específica se ofrece como equipamiento de serie para que los propietarios del modelo «You» accedan a la música, la radio, las llamadas y la navegación a través de su propio dispositivo.

El Nuevo Citroën ë-C3 es la única propuesta eléctrica que ofrece un alto nivel de polivalencia, con más de 300 Km de autonomía, una gran habitabilidad, un confort a bordo digno del Doble Chevrón y todos los equipamientos tecnológicos que se han convertido en imprescindibles. Todo ello por menos de 25.000 euros.

Como vehículo “cero emisiones”, el Nuevo Citroën ë-C3 incorpora todas las ventajas de la movilidad eléctrica como su sostenibilidad, pero también la ausencia de ruidos, vibraciones y olores que suelen estar unidos a los motores térmicos. Además, suma elementos exclusivos que acentúan el placer de viajar como la suspensión Advanced Comfort, de serie en toda la gama, o la nueva generación de los asientos Advanced Comfort, presentes en el acabado Max.

Además de por su confort y su precio económico, el Nuevo Citroën ë-C3 destaca por un estilo moderno y atractivo. No renuncia a nada: ofrece una gran polivalencia gracias a sus más de 300 Km de autonomía (ciclo mixto WLTP, pendiente de homologación).

La frase del diseñador al enterarse de que “su” Citroën C-60 se consideraba “feo” “No diseño coches, hago obras de arte” - Flaminio Bertoni