La academia de Elena Marco ofrece clases de ballet con un enfoque fitness e inclusivo

En vista de que el ballet es una actividad física que requiere mucha disciplina, las personas que no consideran el gimnasio como su disciplina idónea pueden optar por este ejercicio para llevar una vida saludable. Fitness Ballet es una academia creada por la bailarina profesional Elena Marco para principiantes y personas con conocimiento en ballet que buscan practicar esta disciplina de la mano de una experta. De esa manera, las alumnas y alumnos de Fitness Ballet en Madrid pueden aprovechar algunos beneficios como trabajar todos los músculos y estilizar su postura en muy poco tiempo.

El ballet es una herramienta poderosa para lograr un acondicionamiento físico adecuado A diferencia de lo que muchas personas podrían pensar, el ballet continúa siendo una de las disciplinas más exigentes y fascinantes en el mundo del acondicionamiento físico. El motivo es que no solo consiste en realizar pasos elegantes o piruetas, sino que también se trata de una herramienta poderosa y eficaz para transformar el cuerpo y la mente.

De igual manera, aquellos que han practicado ballet en algún momento de su vida señalan que aporta múltiples beneficios para la línea corporal y la estética, la técnica y la precisión y la memoria coreográfica. Por otra parte, quienes practican ballet tienen la posibilidad de aumentar el dominio sobre cada parte de su cuerpo y añadir un toque de elegancia. Por esta razón, los expertos en baile señalan que el ballet es considerado como una asignatura imprescindible para aprender otras disciplinas como el flamenco, el jazz, el pole dance o la gimnasia rítmica.

La academia de Elena Marco aplica un enfoque inclusivo y accesible para aprender ballet Al identificar lo que otras disciplinas necesitan del ballet, Elena Marco decidió crear la academia Fitness Ballet en Madrid con un método que excluye las exigencias clásicas innecesarias. Por ello, las clases se llevan a cabo tomando lo mejor del ballet clásico y adaptándolo a un enfoque más inclusivo y accesible para que cualquier persona pueda beneficiarse de la técnica sin demandas extremas.

De esa manera, los alumnos pueden realizar un acondicionamiento físico diferente que no solo ayuda a esculpir el cuerpo, sino que también otorga un mayor control sobre cada fibra. Esto permite aprender a moverse con un propósito, a partir del entendimiento sobre cómo cada pequeño ajuste en la postura y movimiento preciso los acercan a su objetivo.

Una de las ventajas de inscribirse en las clases de Fitness Ballet en Madrid bajo la guía de Elena Marco es que se trata de una disciplina que no requiere una edad o el nivel de experiencia determinados. En ese sentido, la academia busca convertirse en un espacio ideal para erradicar la idea de que el ballet es exclusivo para unos pocos privilegiados.