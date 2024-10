El Dr. Juan Miragaya publica ‘Masaje profesional para todos’, un libro que invita a descubrir el arte y la ciencia del masaje además de una posible carrera profesional

CÍRCULO ROJO.- El Dr. Miragaya ofrece técnicas sencillas y efectivas para mejorar la salud y el bienestar, además de abrir las puertas a una nueva profesión. ‘Masaje profesional para todos’ es una guía completa diseñada tanto para principiantes como para profesionales. Explica cada detalle de manera clara y accesible.

“Mi inspiración proviene de mi propia experiencia personal y profesional. El masaje ha cambiado mi vida, ayudándome a crecer tanto como persona como profesional. He visto cómo el masaje puede transformar vidas, en la salud y en lo profesional. Quiero compartir este conocimiento y motivar a otros a descubrir esta pasión”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “un manual detallado y fácil de seguir. Cada técnica está explicada de manera sencilla, pero profunda, basada en años de experiencia y docencia. Además de aprender a dar masajes, encontrarán inspiración y motivación para considerar el masaje como una carrera profesional”.

SINOPSIS

¿Te gustaría aprender a dar un masaje que alivie el dolor y mejore el bienestar de tus seres queridos?

En Masaje profesional para todos, el Dr. Juan Miragaya, destacado fisioterapeuta y osteópata con más de veinte años de experiencia en docencia, te guía a través del fascinante mundo del masaje clásico.

Desde los fundamentos básicos hasta las técnicas más avanzadas, este libro está diseñado para ser tu guía práctica y accesible, independientemente de tu edad o experiencia previa. A lo largo de estas páginas descubrirás cómo transformar el simple acto de dar un masaje en una poderosa herramienta de curación y conexión.

Con instrucciones claras, ilustraciones paso a paso y consejos prácticos, aprenderás a:

Preparar el espacio y los materiales necesarios para un masaje efectivo.

Realizar técnicas fundamentales y descubrir sus efectos en el cuerpo humano.

Aplicar masajes profesionales en todo el cuerpo.

Este libro no solo te enseña a dominar la ciencia y el arte del masaje clásico, sino que también te invita a compartir momentos de cuidado y bienestar con tus seres queridos. Es ideal tanto para principiantes que quieren iniciarse en el mundo del masaje como para profesionales que buscan perfeccionar sus habilidades.

Masaje profesional para todos es más que un manual; es una fuente de inspiración basada en las experiencias reales del Dr. Miragaya y su práctica clínica diaria. Este libro no solo enriquecerá tu vida, sino que también transformará la de quienes te rodean mediante el poder de tus manos.

Te invitamos a embarcarte en esta emocionante aventura, descubriendo cómo un buen masaje puede cambiar tu día y el de los demás. Y si piensas que este libro no es para ti, pero conoces a alguien que podría beneficiarse de sus enseñanzas, no dudes en comprarlo como regalo para esa persona especial.

¡Esperamos que disfrutes y aprendas de esta experiencia tanto como nosotros al crearla!

AUTOR

El Dr. Juan Miragaya nació en La Coruña en 1980. Apasionado del deporte en el mar y al aire libre. Es fisioterapeuta y osteópata con más de veinte años de experiencia impartiendo formación en la Escuela Europea de Masaje y Osteopatía. Ha dado formaciones de masaje por toda España. Con un máster en investigación sanitaria por la Universidad de la Coruña y doctorando por la Universidad de León, ha dedicado su carrera profesional a enseñar la ciencia y el arte del masaje clásico. Casado y con dos hijos, su objetivo es compartir sus conocimientos para transformar vidas, como hizo con la suya a través del masaje.