Formación presencial Best House Pozuelo de Alarcón

Best House se complace en anunciar la incorporación de Lucca Aquilano y Tongyu Bao como los nuevos franquiciados de #BESTHOUSE y #BESTCREDIT en Pozuelo de Alarcón. Tras haber completado una formación especializada en nuestras instalaciones centrales en Castellón, ambos están perfectamente preparados para iniciar esta nueva etapa, dirigiendo su propio establecimiento con el respaldo de nuestra marca.

El señor Aquilano y el señor Bao han adquirido los derechos de franquicia del anterior titular en la zona mediante una cesión gestionada bajo estrictas garantías exclusivas, formalizadas ante notario. Este proceso no solo asegura que su inversión esté plenamente protegida, sino que también refuerza la confianza en un modelo de negocio sólido y con gran proyección, avalado por una red nacional en constante crecimiento.

El nuevo establecimiento, ubicado en el número 20 de la calle Luis Bejar, en el corazón de Pozuelo de Alarcón, ofrecerá servicios inmobiliarios y financieros de la más alta calidad. La oferta abarca desde la compraventa y el alquiler de inmuebles, hasta soluciones financieras personalizadas a través de Best Credit, consolidando así la presencia y compromiso de nuestras marcas en la región.

Tomar la decisión de invertir es un paso crucial, y hacerlo con el respaldo de una franquicia con más de 30 años de experiencia es una elección acertada. Best House, junto con su franquicia multiservicios Best Services, le ofrece la oportunidad de integrarse en una red que brinda apoyo constante, seguridad jurídica y un camino definido hacia el éxito.

Si está buscando una inversión segura y rentable en el sector inmobiliario y financiero, esta es una oportunidad excepcional para formar parte de una franquicia de referencia en el mercado.