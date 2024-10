El todoterreno GWM Modification se desata en el Festival Héroe de Alxa

Great Wall Motor ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la industria automotriz todoterreno en China El Festival Alxa Hero, a menudo descrito como la "Meca de los Entusiastas del Todoterreno", es una celebración del poder, el espíritu y la inquebrantable pasión por el todoterreno. Este año, decenas de miles de aficionados al todoterreno y turistas se reúnen en los vastos desiertos de Mongolia Interior para poner a prueba la resistencia de sus vehículos y a sí mismos frente a algunos de los terrenos más duros que existen. Para Great Wall Motor (GWM), el Festival Alxa Hero 2024 no es solo otro evento en el calendario, sino que marca un momento significativo en el recorrido de la compañía hacia la personalización y el todoterreno. A través de este festival, GWM está mostrando la culminación de una década de compromiso con la creación de un ecosistema integral de personalización todoterreno que resuena entre sus millones de seguidores, tanto en China como en el extranjero.

La Visión de GWM: Un Ecosistema Basado en la Personalización

Durante los cinco días de carnaval, la "Ciudad Todoterreno" se llena de risas, alegría y pasión. Detrás de todo esto, hay algunos hechos que no se pueden pasar por alto.

Great Wall Motor ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la industria automotriz todoterreno en China. Como una empresa con más de 34 años de experiencia en la fabricación de automóviles y 21 años de tradición en el todoterreno, GWM no es ajena a la creación de vehículos capaces de conquistar entornos desafiantes. Desde la creación del HAVAL H9 hasta el éxito más reciente de la serie TANK y GWM POER, la marca ha impulsado continuamente los límites de lo que es posible en el ámbito del todoterreno.

Este año, GWM trajo todo su arsenal de vehículos todoterreno al Festival Alxa Hero 2024, incluyendo el recién lanzado HAVAL H9 de 2ª generación, TANK 500 Hi4-T, TANK 400 Hi4-T, TANK 300 y el POER diésel turbo de 2,4 litros. La impresionante flota de vehículos de la marca, compuesta por más de mil coches, formó un convoy conducido por entusiastas del todoterreno provenientes de todos los rincones del mundo, demostrando su destreza en las onduladas arenas del Desierto de Alxa.

En el Dream Desert Park de este año, se observó que el 60% de los propietarios de GWM habían modificado sus vehículos en algún grado. Más allá del rugido de los motores y la emoción de la acción todoterreno en el Festival Alxa Hero, GWM está revelando algo mucho más profundo este año: una visión integral para el futuro de la personalización todoterreno. Reconociendo que los entusiastas modernos del todoterreno demandan más que solo vehículos potentes, GWM ha diseñado un ecosistema que va mucho más allá de la fabricación automotriz tradicional. La empresa está aprovechando el auge global de la cultura de la personalización, donde los vehículos no son solo medios de transporte, sino expresiones personales de identidad y estilo de vida.

En el corazón de esta visión está el compromiso de GWM con la innovación centrada en el usuario. Con más de un millón de usuarios de todoterreno, incluidos 300.000 propietarios de TANK, GWM entiende que cada conductor todoterreno es único. Algunos buscan un rendimiento inigualable, mientras que otros desean que sus vehículos reflejen sus gustos personales. Con esto en mente, GWM ha construido un ecosistema todoterreno donde tanto los "novatos del todoterreno" como los veteranos experimentados pueden modificar y personalizar sus vehículos para satisfacer sus necesidades exactas.

La estrategia de la compañía se centra en la personalización oficial: los equipos de personalización internos de GWM desarrollan versiones modificadas de fábrica de los modelos más populares, asegurando que los clientes puedan disfrutar de mejoras de rendimiento y estéticas sin necesidad de recurrir a servicios de terceros. Por ejemplo, el TANK 400 Hi4-T, que se lanzó oficialmente el pasado septiembre, incluye una gama de opciones de personalización diseñadas para convertirlo en el SUV urbano todoterreno definitivo.

En las pistas de carreras y en el desierto, es fácil notar que los vehículos de GWM son los que presentan más modificaciones, muchas de ellas respaldadas directamente por la fábrica. Esto es posible gracias a las sólidas asociaciones con especialistas de primer nivel en modificaciones, expandiendo su ecosistema a través de la colaboración con marcas de modificación todoterreno de terceros como Yunliang Off-road y TopFire. Estas asociaciones permiten a los usuarios acceder a una variedad de mejoras en rendimiento y estética, como sistemas de suspensión especializados, mejoras exteriores y neumáticos todoterreno. La marca insignia de la compañía para la personalización todoterreno, "TANK LIFE", es un ejemplo de esta iniciativa, donde GWM colabora con usuarios, talleres y proveedores de piezas para construir una red de modificación todoterreno adaptable y sostenible.

El año pasado, la introducción del "Mighty Mod+" elevó la personalización de los vehículos HAVAL a un nuevo nivel, sirviendo como el distintivo oficial de personalización para los modelos HAVAL. El evento de lanzamiento, llamado "Boxy Mod Party", mostró 11 modelos HAVAL personalizados. Esta iniciativa también fomentó la personalización impulsada por la comunidad a través del Programa de Co-creación de Colores de HAVAL, donde los usuarios podían proponer y votar por nuevos esquemas de color para los modelos futuros.

GWM también ha creado activamente plataformas de co-creación con los usuarios: GWM cree que el futuro de la modificación todoterreno reside en involucrar directamente a su enorme base de seguidores. Con plataformas como la aplicación GWM POER, que cuenta con más de 1,1 millones de seguidores, la compañía ha desarrollado un enfoque comunitario para la modificación de vehículos. Esta plataforma permite a los usuarios compartir ideas, votar sobre nuevas modificaciones y participar en concursos de diseño que influyen directamente en las ofertas oficiales de productos de la compañía. La Alianza de Fans de POER, con 31 clubes de fans regionales, ofrece una capa adicional de apoyo, brindando a los usuarios la oportunidad de colaborar en modificaciones grupales y asistir juntos a eventos todoterreno.

Las ambiciones de GWM no se limitan a los entusiastas automovilísticos. La compañía está forjando alianzas con industrias fuera del espacio automotriz tradicional para crear una marca de estilo de vida todoterreno de múltiples sectores. Las colaboraciones con la moda, los videojuegos y los deportes extremos están allanando el camino para que los vehículos de GWM se conviertan en símbolos culturales. Por ejemplo, la asociación de GWM con organizaciones de e-sports ha llevado vehículos personalizados a la comunidad gamer, y las empresas conjuntas con marcas de moda han dado lugar a modelos todoterreno de edición limitada, que atraen a un público más joven y moderno.

Expandiendo el Ecosistema Todoterreno a Nivel Global

Si bien el Festival Alxa Hero ofrece un gran escenario para el éxito doméstico de GWM, el objetivo a largo plazo de la compañía es llevar su ecosistema de personalización todoterreno a nivel global. Con los mercados todoterreno en auge en regiones como el sudeste asiático, Australia y Oriente Medio, GWM está tomando medidas estratégicas para introducir sus vehículos y opciones de personalización en mercados internacionales. El lanzamiento de centros de servicio de personalización dedicados en el extranjero es una de estas iniciativas. Estos centros, ubicados en mercados clave, ofrecerán a los usuarios el mismo nivel de opciones de personalización y modificación que disfrutan los clientes en China, garantizando una experiencia global sin fisuras. Además, el compromiso de GWM de hacer que las piezas de modificación de alta calidad sean accesibles a nivel mundial asegura que los clientes internacionales puedan acceder fácilmente a las últimas mejoras de rendimiento y opciones de estilo

El Festival Alxa Hero sirve como un microcosmos de las amplias ambiciones de GWM. Al reunir a entusiastas del todoterreno, conductores profesionales, proveedores del mercado de accesorios y la extensa gama de productos de GWM, el evento muestra el espíritu colaborativo de la marca. La combinación del festival de carreras todoterreno competitivas, exhibiciones de vehículos y actividades de construcción de comunidad crea una plataforma inigualable para que fans y socios intercambien ideas, experimenten con nuevas modificaciones y celebren la cultura todoterreno.

El Festival Alxa Hero también representa un momento clave para GWM POER, la marca insignia de camionetas pickup de GWM. La POER SAHAR de alto rendimiento, que debutó con una prueba de conducción en el desierto, está lista para redefinir el segmento de las pickups todoterreno de lujo. Junto a la POER SAHAR, la familia POER, que incluye la Off-Road POER y más de la "Serie Bullet", ofrecerá a los asistentes del festival una muestra de lo que las verdaderas pickups todoterreno son capaces de hacer. A través de su iniciativa "Cannon Plan", GWM POER se está enfocando en crear una familia completa de pickups de alto rendimiento que satisfaga tanto a usuarios profesionales como recreativos. El plan incluye la producción en masa de modelos base y vehículos de series personalizadas, lo que fortalece aún más la posición líder de GWM POER en el mercado de pickups de gama alta.

El Festival Alxa Hero 2024 marca un momento decisivo para GWM. La visión de la compañía para un ecosistema global de personalización todoterreno es más que una estrategia empresarial; es un reflejo de la creencia de GWM de que el todoterreno no es solo un pasatiempo, sino un estilo de vida. Al combinar la innovación tecnológica, la participación de los usuarios y la colaboración global, GWM está sentando las bases para una nueva era de conducción todoterreno, donde cada vehículo puede ser una expresión única de la personalidad de su conductor.

A medida que el festival llega a su fin, una cosa está clara: Great Wall Motor no solo ha consolidado su lugar como líder en el mercado todoterreno en China, sino que ahora está en camino de convertirse en un actor dominante en el escenario global. Desde las arenas del desierto de Alxa hasta las carreteras del mundo, GWM está demostrando que el futuro de la personalización todoterreno ya está aquí, y es imparable.