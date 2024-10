Clínica Menorca presenta su Terapia Hormonal Bioidéntica

El revolucionario pellet del tamaño de un grano de arroz, equilibra las hormonas, alivia síntomas de la menopausia y andropausia, mejora el rendimiento sexual y ayuda a perder peso El descenso de los niveles hormonales con la edad, tanto en hombres como en mujeres, puede generar trastornos de salud que varían en su intensidad. En las mujeres, los síntomas incluyen sofocos, insomnio, cansancio, aumento de peso y pérdida de deseo sexual. En los hombres, la acumulación de grasa en el abdomen, la disminución de energía y la falta de libido son comunes.

Conocido popularmente como 'chip sexual', "este innovador tratamiento consiste en un 'pellet' o implante de testosterona bioidéntica, lo que significa que las hormonas son molecularmente idénticas a las que produce nuestro propio organismo", según el Dr. Martín, director médico de Clínica Menorca. Las hormonas principales en este tratamiento son la testosterona y el estradiol.

Una vez insertado en el cuerpo, el pellet libera niveles constantes y eficaces de hormonas fisiológicas, lo que ayuda a eliminar los síntomas de la menopausia y la andropausia. Entre sus beneficios se encuentran la estimulación del deseo sexual, el aumento de la energía diaria y la facilitación de la pérdida de peso.

¿Cómo se realiza el tratamiento?

Es un pequeño implante, apenas mayor a un grano de arroz, que se coloca de forma ambulatoria bajo anestesia local. Se realiza una pequeña incisión subcutánea en la zona de la cintura, el glúteo o en alguna área con tejido adiposo. No requiere sutura y simplemente se cubre con un apósito adhesivo.

La liberación de testosterona dura alrededor de seis meses. Una vez agotada la dosis, será el profesional médico quien determine la colocación de un nuevo pellet y la cantidad de testosterona a liberar en cada caso.

La concentración de testosterona en cada implante es específica para cada persona y debe ser recetada y colocada por un profesional médico, tras realizar una historia clínica y un análisis de niveles hormonales que evalúe la carencia de la testosterona y la necesidad de suplementarla.

Ventajas para hombres y mujeres

Equilibrar los niveles hormonales ofrece numerosas ventajas. Mejora el rendimiento sexual cuando la falta de libido se debe a desequilibrios hormonales y no a factores psicológicos o funcionales. Aumenta la energía diaria, mejora el sueño, el estado de ánimo, la memoria y la concentración. Además, ayuda en la pérdida de peso al eliminar y redistribuir la grasa corporal, incrementa la masa muscular, y actúa como un tratamiento auxiliar para la osteopenia y osteoporosis. También equilibra los niveles de colesterol, lipoproteínas y lípidos, protegiendo así la función cardiovascular. Mejora el metabolismo de los carbohidratos y la glucemia, suplementando terapias para la diabetes tipo II y el síndrome metabólico. Además, se ha demostrado que tiene un efecto protector contra el riesgo de cáncer de mama y de próstata, y mejora la calidad de vida en pacientes con enfermedades crónicas.

Ventajas para la mujer en la menopausia

Para las mujeres, la Terapia Hormonal incluye el uso de estradiol además de la testosterona. El estradiol contribuye a la disminución de la grasa corporal y mejora los parámetros lipídicos, reduciendo los triglicéridos y el colesterol LDL, al tiempo que aumenta el HDL. También favorece el aumento de la densidad ósea y elimina los síntomas de la menopausia, como sofocos, sudores, cefaleas, insomnio, palpitaciones, dolores óseos, dispareunia, irritabilidad, mala memoria, depresión y síndrome uretral. En cuanto al cáncer de mama, no hay evidencia que sugiera que la terapia hormonal aumente el riesgo, ya que no estimula el tejido mamario.