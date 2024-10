Los disfraces para niños y niñas con los que triunfar este Halloween 2024

El próximo 31 de octubre, millones de personas en el mundo celebran Halloween o la Noche de Brujas, una fiesta que une momentos divertidos como son las salidas de 'Truco o Trato' que tanto les gustan a los niños y niñas o las fiestas temáticas. Relacionado con estos eventos, la pieza clave es la elección de los disfraces. Por eso, desde Rubies han hecho una selección de disfraces, desde los clásicos de leyendas de terror hasta los personajes del momento como los superhéroes Disfraz Conde Drácula

El personaje del Conde Drácula se ha convertido en un disfraz imprescindible para Halloween. La temática de vampiros y murciélagos es una de las más recurrentes, por eso, es inevitable que los niños quieran emular a uno de los personajes ficticios más famosos de las historias de terror. Este disfraz de Conde Drácula será la opción perfecta para que los niños se han los más temidos al caer la noche. El traje está compuesto por una camisa blanca con chorrera de satén, chaleco rojo con detalles impresos de murciélagos, capa y pantalón. Disponible en varias tallas para niños de 2 a 10 años.

Disfraz Draculaura Deluxe

"Conoce a las hijas adolescentes de los monstruos más famosos de las películas y novelas de terror". Esta pandilla formada por Clawdeen, Draculaura, Frankie Stien, y las demás estudian en el Instituto Monster High, donde además de aprender, viven intrépidas aventuras. Las niñas podrán convertirse en cualquier de ellas con los disfraces de Monster High. Este disfraz de Draculaura de lujo incluye vestido rosa con estampado de murciélagos y diadema a juego. Disponible para niñas de 5 años hasta los 12 años.

Disfraz Esqueleto

Los esqueletos siempre son un buen reclamo si los más pequeños quieren dar sustos terroríficamente divertidos en Halloween. Con este disfraz de esqueleto los niños deslumbrarán en la noche más tenebrosa. Incluye jumpsuit con detalles impresos de esqueleto, que además brillan en la oscuridad. Disponible para niños y niñas de 3 a 10 años.

Disfraz Beetlejuice

"Ten cuidado. Si dices Beetlejuice tres veces, aparece". Muy reconocido por personas de todas las edades tanto por la película clásica como por la nueva, estrenada el pasado mes de septiembre, promete ser uno de los disfraces más buscados este Halloween. Este disfraz contiene un mono impreso digitalmente con detalles semejantes al personaje. Disponible en varias tallas, para niños y niñas de 7 a 13 años.

Disfraz Batman

Batman es el personaje más popular de DC Comics, por eso también es un disfraz muy buscado para Halloween. Durante el día Batman es Bruce Wayne un excéntrico magnate de Gotham City, pero por la noche se convierte en el Caballero Oscuro. Con este disfraz que incluye jumpsuit de lujo con pecho musculoso, cinturón, capa y máscara en material EVA los más pequeños podrán luchar contra el crimen de la ciudad de Gotham.

Disfraz Bruja

Los disfraces de Bruja son una de las elecciones favoritas entre las niñas para Halloween. En Rubies se encontrará una amplia variedad de modelos de trajes de bruja, con los que las niñas aprenderán todos los conjuros y hechizos en la noche más oscura del año. Con este traje de Bruja Candy conseguir caramelos será muy fácil. Incluye vestido de tul impreso en color negro, manguitos, medias con diseños impresos de calabazas y sombrero a juego. Disponible en varias tallas, para niñas de 1 a 10 años. (*No incluye calabaza portacaramelos).

Disfraz Monster Catrina

Los disfraces ambientados en el Día de los muertos o Catrinas son un imprescindible durante las fiestas de Halloween. La colección de Monsterweens será perfecta para que los pequeños de la familia vistan de lo más adorable. Fabricados en poliéster, un material cómodo y resistente para que los bebés se sienta a gusto. Este traje de Monster Catrina incluye pelele con velcro y gorro de ojos saltones. Además, una de las ventajas de este modelo es la facilidad para cambiar el pañal a los niños. Disponible para bebés de 1 a 2 años.

Disfraz Diablo

Diablos, diablillos y demonios, una de las temáticas más populares para Halloween. Los niños y niñas podrán sacar su lado más travieso y convertirse en demonios por un día. Este disfraz de diablo incluye mono largo en color rojo con cola y gorro con cuernos (el tridente no está incluido). "Deja que los más pequeños siembren el miedo convertidos en estos personajes".

Disfraz Payaso

Los disfraces de Payaso tenebroso o diabólico son sin duda un clásico en todas las fiestas de Halloween. Los niños y niñas pondrán los pelos de punta a todos los que se encuentren con ellos en la noche de los muertos. Este disfraz de payasa para niñas está compuesto por un vestido con detalles impresos y pompones adjuntos con sombrero a juego.

Disfraz Darth Vader

El villano más famoso de Star Wars no podía faltar en esta lista. Este disfraz de Darth Vader infantil está disponible en varias tallas, desde los 3 hasta los 10 años. Incluye jumpsuit negro impreso en color negro con cubre botas, cinturón estampado, capa larga extraíble con cierre en velcro y máscara de plástico moldeada con cintas elásticas en la parte trasera.

Disfraz Ghost Spider

Gwen Stacy, también conocida como Ghost Spider o Spider Gwen es uno de los personajes que acompaña a Spiderman en sus heroicas aventuras. Destaca por sus poderes especiales como agilidad, fuerza y sentidos arácnidos que le ayudan a combatir con los villanos más fuertes. Este disfraz incluye un Jumpsuit acolchado impreso digitalmente con el característico emblema de araña en el pecho, cubre botas adjuntas y capucha con máscara.

Disfraz Miércoles Addams

Convertirse en la hija sin emociones, inteligente y sarcástica de los Addams es una apuesta segura para Halloween. El disfraz de Miércoles será una opción perfecta para que las niñas sean las más siniestras de la fiesta. Este disfraz está compuesto por su clásico vestido negro con puños blancos y cuello blanco, con detalles impresos.

Rubies Spain ofrece un amplio surtido de disfraces y accesorios excepcionales para personas de todas las edades y ocasiones especiales, como Carnaval, Halloween, Navidad, celebración de fiestas y otros eventos. Los productos de Rubies se podrán comprar en tiendas de disfraces y accesorios de fiesta, jugueterías, secciones especializadas de hipermercados y grandes almacenes o en tiendas online.

En Rubies no solo se encontrarán disfraces para Halloween, pues el catálogo abarca una gran variedad de accesorios para complementar cualquier disfraz. Con una larga colección de licencias como Harry Potter, Marvel, Star Wars, DC Comics, Batman, Miraculous Ladybug, Barbie y muchos más. Sin embargo, también hay una amplia variedad de colecciones de disfraces genéricos que son aptos para cualquier ocasión, desde Carnaval hasta Halloween, Navidad y fiestas temáticas como Pascua.