ORA by Casa Tua, una nueva forma de vida en el vibrante corazón del vecindario de Brickell, Miami

ORA ofrece la posibilidad de acceder a residencias desde tipo estudio de 47 metros cuadrados hasta aquellas de cuatro dormitorios y 223 metros cuadrados completamente terminadas y amuebladas, disponibles para alquileres a corto plazo, de temporada o a largo plazo, constituyéndose así en una posibilidad de inversión y ganancia a corto plazo El paisaje de Brickell se ve diferente desde que ORA se eleva imponente con sus 76 pisos en el horizonte de Miami. Mostrándose como un lugar emocionante que mira al pasado para traer soluciones para el futuro, Ora ofrece a sus residentes más de lo que realmente necesitan: más tiempo, más conexión humana, más pasión, más diversión, constituyéndose en un nuevo tipo de experiencia residencial, una verdadera comunidad vertical donde las personas redescubren su relación consigo mismas, con los demás y con la naturaleza.

Todas las unidades residenciales ofrecen vistas panorámicas de Brickell, Biscayne Bay y Coconut Grove; con ventanales cuidadosamente seleccionados de tres metros de piso a techo, cocinas de diseño italiano con electrodomésticos de primer nivel, baños también de diseño italiano con accesorios importados, tecnología de punta para hogares inteligentes, precableado para Internet de alta velocidad y Wi-Fi, vestidores espaciosos, lavadoras y secadoras.

El diseño de ORA fue pensado no solo en el confort y lujo al interior de cada residencia, sino también en que propios y visitantes vivan una experiencia única en sus instalaciones; para ello, cuenta con alrededor de 2400 metros cuadrados de experiencias gastronómicas del nuevo concepto Casa Tua con cuatro diferentes restaurantes que aportan variedad, sofisticación romanticismo y diversión, entre los que se encuentran:

Terra: el primer mercado y panadería de su tipo abierto las 24 horas que se constituye en el lugar perfecto para reunirse, con un ambiente alegre y relajado.

Uva: una enoteca de ensueño con una colección de cientos de marcas seleccionadas por sommeliers de todo el mundo y una exquisita cocina mediterránea perfecta para hacer maridajes.

Fuoco: una experiencia gastronómica íntima que celebra el arte de la cocina sencilla y atemporal.

una experiencia gastronómica íntima que celebra el arte de la cocina sencilla y atemporal. Vento: un rooftop bar y salón al lado de una piscina con vista panorámica a Brickell, Biscayne Bay y Coconut Grove. Además de las ofertas gastronómicas en ORA, el proyecto cuenta con espacios de trabajo creativo que incluyen oficinas privadas, salas de conferencias, salas de creación de contenido, bar y área de estar con sillas y mesas al aire libre. A su vez, ORA, ofrece experiencias estilo resort que incluyen una segunda piscina en el noveno piso con área de sol, tumbonas, cabañas y jacuzzi, cocina de exhibición, espacio para eventos privados y exuberantes jardines verdes. Otras amenidades incluyen un salón de entretenimiento, un gimnasio y centro de bienestar de dos pisos con espacios húmedos y salas de tratamiento para parejas y un jardín a cielo abierto de cuatro pisos, único en Miami.

Ser parte de Ora es ser miembro de una comunidad vibrante, energética que piensa financieramente, pero a la que le gusta la buena vida, el confort, el detalle y la sofisticación, que vive la vida al máximo, pero también se toma su tiempo para disfrutar de los placeres del buen comer, el arte, la música, la buena mesa y el relax total.

Acerca de Fortune International Group

Sinónimo de excelencia, calidad, servicio al cliente y compromiso inquebrantable con los más altos estándares de lujo, Fortune International Group ha sido un líder reconocido en desarrollo, ventas y marketing desde 1983. Con más de 7,000 unidades y 9 millones de pies cuadrados de proyectos entregados, el prestigioso portafolio de desarrollo de la compañía incluye muchas de las propiedades residenciales más prominentes del sur de Florida, incluyendo Jade Signature, The Ritz-Carlton Residences, Pompano Beach, The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach, The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach, Auberge Beach Residences and Spa Fort Lauderdale, Jade Residences Brickell, Jade Beach, Jade Ocean, y Hyde Resort & Residences Hollywood. La división de ventas Fortune Development Sales es la principal representante exclusiva de ventas y marketing en el sitio para proyectos de desarrollo de terceros en el sur de Florida, habiendo vendido más de 25,000 unidades y representando actualmente algunos de los proyectos más exitosos del sur de Florida, como: Cipriani Residences, Missoni Baia, Una Residences, 57 Ocean, 2000 Ocean, Monaco Yacht Club & Residences, One Park Tower, Baccarat y Casa Bella Residences, entre otros. La división de corretaje de bienes raíces de la firma, Fortune Christie's International Real Estate, es el afiliado exclusivo de Christie's en los condados de Miami-Dade y Broward. Fortune International Group tiene 20 oficinas en todo el mundo con casi 1,000 asociados. La red de corredores internacionales de Fortune llega a legiones de compradores potenciales desde el sur de Florida hasta Buenos Aires, desde Hong Kong hasta São Paulo, y desde Manhattan hasta París.

Acerca de Casa Tua

Fundada por Miky y Leticia Grendene, la ubicación principal de Casa Tua en Miami Beach abrió sus puertas en 2001 como un lugar acogedor para que amigos, familiares e invitados de todo el mundo se reunieran para celebrar la vida. Pionera en el concepto de club de miembros en Miami, Casa Tua combina arte, entretenimiento y alta cocina con un estilo italiano característico donde la simplicidad se encuentra con la sofisticación. Desde entonces, se ha expandido a ubicaciones en Aspen y París, con la apertura de Nueva York en 2023. La marca también lanzó Casa Tua Cucina en asociación con Richard Baker y Saks Fifth Avenue, un galardonado concepto de cocina abierta italiana, ubicado en el Brickell City Centre de Miami. Una segunda extensión de la marca Cucina abrirá en Wynwood en asociación con Related Group.