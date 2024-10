El cuidado facial, explicado a través de las tareas de limpieza del hogar

Expertas en dermocosmética de marcas como Byoode, Omorovicza y Medik8 destacan las similitudes entre la rutina de skincare y las labores domésticas, facilitando la comprensión del cuidado de la piel El cuidado facial presenta similitudes sorprendentes con las tareas de limpieza del hogar, según lo afirman varias expertas en el ámbito de la cosmética. Estas comparaciones facilitan la comprensión de las rutinas de cuidado de la piel, particularmente para quienes se inician en este ámbito. A continuación, se explican algunos de los paralelismos más destacados.

Barrer y fregar el rostro

Al igual que en la limpieza del suelo, donde se barre antes de fregar, en el cuidado facial es recomendable realizar una doble limpieza. Lara González, cosmetóloga de Byoode, explica que, si se "friega" el suelo sin barrer previamente, es probable que la suciedad no se elimine completamente y solo se disperse. De manera similar, en la piel, el uso exclusivo de un gel limpiador puede no ser suficiente para eliminar impurezas como restos de maquillaje o contaminación. Para una limpieza adecuada, Marta Agustí, directora de dermocosmética en Omorovicza, sugiere iniciar con un limpiador de base oleosa para disolver la suciedad resistente y, luego, proceder con un gel limpiador facial.

Uso de agua a la temperatura adecuada

Raquel González, directora técnica de Perricone MD, compara la limpieza facial con la eliminación de grasa en una sartén. Cuando se lava una sartén con agua fría, la grasa tiende a solidificarse, haciendo más difícil su eliminación. En el rostro, el maquillaje y los aceites naturales requieren agua tibia, preferiblemente a 30ºC, para disolver estos lípidos sin dañar la barrera cutánea.

Absorción óptima de productos con piel húmeda

Mireia Fernández, directora dermocosmética de Boutijour, sugiere que la piel, como una bayeta, absorbe mejor los productos cosméticos cuando está ligeramente húmeda. Si la piel está seca, su capacidad de asimilar los activos de los productos disminuye. Por esta razón, se recomienda aplicar tónicos o sueros de ácido hialurónico después de la limpieza para asegurar una mejor hidratación y absorción de los ingredientes.

Orden de aplicación de los productos

Un principio básico en las rutinas de cuidado facial es aplicar los productos en función de su densidad, comenzando con las texturas más ligeras y acuosas, y terminando con las más densas, como los aceites y las cremas. Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, lo compara con encerar un suelo de parqué: primero se limpia y luego se aplica la cera para sellar. Isabel Reverte, directora de dermocosmética en Ambari, concluye que el suero debe aplicarse antes de las texturas más oleosas o densas, como la crema hidratante.

Estos ejemplos muestran cómo las rutinas de cuidado facial pueden entenderse mejor al compararlas con las tareas de limpieza del hogar, facilitando la adopción de hábitos adecuados para mantener una piel saludable.

Productos recomendados:

Metamorphosis of Narcissus de Byoode, un bálsamo limpiador antibacteriano con ingredientes como manteca de karité, aceite de sésamo negro y extracto de narciso. Disponible por 39€ en Byoode.com. Gentle Buffing Gelée de Omorovicza, un limpiador exfoliante que combina partículas naturales de AHA y lufa para una exfoliación suave. Precio: 73€ en Purenichelab.com. Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour, un suero calmante e hidratante con extractos botánicos como camelia y flor de loto de nieve. Precio: 69€ en Purenichelab.com. Hydr8 B5 de Medik8, un suero con ácido hialurónico y vitamina B5 para una hidratación profunda. Precio: 59€ en Medik8.es. Essential Fx Acyl-Glutathione Chia Oil de Perricone MD, un aceite nutritivo con Omegas 3, 6 y 9, diseñado para suavizar arrugas. Precio: 90€ en Perricone MD. Complex4 Hydrator Cream de Ambari, una crema hidratante con setas shitake y maitake, ácido hialurónico y péptidos. Precio: 119€ en Purenichelab.com.