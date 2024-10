Alfredo Soriano y Clinisalud, innovación y tratamiento personalizado en el cuidado podológico

Alfredo Soriano es un nombre que se ha convertido en un referente en el mundo de la podología más allá de Albacete. Este podólogo, enfermero y doctor en Podología, ha dedicado su vida a cuidar los pies de sus pacientes con un enfoque único, donde el rigor y la cercanía humana se combinan para ofrecer tratamientos personalizados que se adaptan a cada dolencia.

Clinisalud: innovación al servicio del paciente Alfredo Soriano es el fundador y director general de Clinisalud, una clínica que se ha ganado una gran reputación por ser pionera en la innovación podológica. De hecho, uno de los hitos más conocidos de esta clínica fue cuando lograron algo nunca antes visto: diseñar y fabricar con éxito una bota ortopédica para un pingüino del parque Faunia, convirtiéndose en la primera clínica del mundo en conseguirlo.

Más allá de eso, Alfredo subraya que el corazón de su trabajo es el cuidado personalizado de cada paciente que llega a la clínica. "Para mí, escuchar al paciente es clave; solo así puedo hacer un diagnóstico preciso y ofrecer soluciones efectivas que no solo traten los síntomas, sino que mejoren su bienestar general", explica Soriano. Este enfoque centrado en la escucha activa y en la atención a los detalles es lo que ha hecho de Clinisalud un lugar de referencia para aquellos que buscan soluciones a sus problemas podológicos.

Tratamientos personalizados para cada paciente Uno de los pilares de la filosofía de Alfredo Soriano es la personalización de los tratamientos. Cada pie es único, y así debe ser tratado. Alfredo se ha especializado en adaptar cada plan de tratamiento a las necesidades específicas de cada paciente, teniendo en cuenta no solo la dolencia en cuestión, sino también el estilo de vida y las actividades diarias de la persona. Esta metodología ha sido clave en su éxito a la hora de aliviar dolores crónicos y molestias comunes como la fascitis plantar, los espolones calcáneos, las uñas encarnadas y las deformidades del pie.

"Cuando un paciente llega con dolor, no me limito a tratar los síntomas, sino que busco la causa raíz del problema", comenta Alfredo. "Mi objetivo es que cada persona salga de la clínica no solo sin dolor, sino también con herramientas y conocimientos que le permitan mantener una buena salud podológica a largo plazo".

Cuidados para deportistas Además de tratar problemas cotidianos, Alfredo Soriano ha trabajado con deportistas de élite durante años, ayudándoles a prevenir y tratar lesiones que pueden limitar su rendimiento y, en muchos casos, poner en riesgo su carrera.

La podología deportiva es un área en la que llevan trabajando durante años. "Los deportistas someten a sus pies a una gran presión y desgaste. Un tratamiento adecuado puede marcar la diferencia entre una carrera de éxito y una lesión crónica", asegura. Su conocimiento en biomecánica le permite no solo tratar lesiones deportivas, sino también prevenirlas, mejorando la postura y la técnica del deportista mediante plantillas personalizadas y otros tratamientos ortopédicos.

Una visión de futuro Alfredo Soriano es un podólogo con un gran foco en la innovación constante para buscar nuevas formas de mejorar el cuidado de los pies. "Mi objetivo es que Clinisalud siga siendo un referente, no solo en Albacete, sino a nivel nacional. Queremos seguir avanzando en el campo de la podología y fisioterapia, adoptando las últimas tecnologías y tratamientos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes", afirma.