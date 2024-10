Los Premios CÍRCULO ROJO 2024 dan el pistoletazo de salida con un espectacular evento

La editorial ha publicado más de 3000 títulos distintos en el último año La alfombra roja de las letras y de la autoedición a nivel europeo ya se está colocando en el Auditorio de Roquetas de Mar para albergar, el viernes 11 de octubre, los XI Premios Círculo Rojo, convirtiendo a Almería en el centro de todos los focos de la literatura a nivel nacional. Y no es para menos, puesto que se entrega el premio más alto que existe en autopublicación de libros, nada más y nada menos que 7000 euros que se llevará uno de los ganadores de las 9 categorías que se premian esa noche en una gala en la que se repartirán una totalidad de 25000 euros. Dicho premio especial será entregado por la periodista y presentadora de Antena 3 noticias Noor Ben Yessef, y por el Vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar.

Previamente, otros rostros conocidos de la cultura, la televisión e internet se darán cita en un auditorio lleno hasta la bandera, pues hace semanas que no existe ni una sola butaca libre de las 1400 disponibles. Nombres como el poeta y premio nacional Redry Galán; la cantante Verónica Romero; el futbolista Jose Ortiz Bernal; los actores Álex Adrover ("Yo soy Bea"), Patricia Montero ("El don de Alba"), Alberto Velasco ("Vis a vis"), Nona Sobo ("Entrevías"), Nerea Camacho ("Camino"), Raúl Tejón ("Machos Alfa"), Carla Nieto ("La Fortaleza"), Elisabeth Larena ("La que se avecina"), Silvia Marty ("Un paso adelante"), Juan José Ballesta ("El bola"), Alba Rico ("Violeta") o Cinta Ramírez ("El Marqués"); periodistas y presentadoras como Bea Jarrín ("Fiesta"), Raquel Arias ("Mediaset"), Ángel Acién (Canal Sur), Flora González ("Cuatro"), Mar Montoro ("Mediaset"), Cristina Porta ("Telecinco"); o los creadores de contenido Borja Sanfélix (@borjasanfelix), Espe Palacios (@espeworkout), Isabel Llano (@isasaweis) y "La Pelo" (@lapelo.oficial) serán los encargados de entregar los galardones en cada una de las categorías.

Además, el evento contará con la asistencia de otros rostros conocidos como el educador Nacho Gago (@jigajbd); el influencer Jose Sánchez (@josechof); el deportista Álex Segura (@alexseguralr), el futbolista Armando Lozano; el torero Ruiz Manuel; el presentador Jorge Pérez (@jorgeperezdiez); la presentadora Ana Márquez Vera; el escritor best seller Fran López Castillo (@franlopezcastillo); el director de Google Books (Luis Collado); el CEO y el director de Lantia, la plataforma que, en acuerdo con Logista Libros (la distribuidora de Editorial Planeta), comercializa en exclusiva para la autoedición los libros de Editorial Círculo Rojo; la cantante Mar Hernández; Antonio Martín, el gerente de la revista literaria más importante del mundo "Publishers Weekly"; los periodistas Gustavo González (@gustavogonzalves) y Diego Plaza (@plazacasals) de "El Chiringuito"; la modelo Laura Cuevas; o los creadores de contenido almerienses Manuel Iribarne (@manueliribarne), Alejandra Roda (@alerodaca), Vicente Martínez (@almeriapostureooo) Anto García (@mranto), Yeray (@yera_fitness), Olariu Valentín (@trucorumano_official), Ainoa Serrano (@ainoasj), o Mehdi Riadi (@whoismehdi), entre otros.

«Como podemos ver, hemos querido invitar a personas de gran relevancia en redes sociales y en la cultura nacional para que no solo los libros nominados, sino todos los que lleven el sello Editorial Círculo Rojo gracias a que han querido publicar un libro con nosotros, tengan una gran promoción y difusión esta noche», afirma Raquel Escánez, adjunta a dirección en la editorial que más libros publica de Europa si nos ceñimos a los datos oficiales.

Este evento, que se lleva organizando desde 2015 y que celebra ya su undécima edición, se ha convertido en un referente, según las opiniones del sector, colocando a Roquetas de Mar y a Almería como líderes en publicación de libros. Por eso Alberto Cerezuela, que fundó esta fábrica de sueños, en 2008, en solitario y sin ayuda, se siente orgulloso de que la gala no se mueva de Almería. «Este elenco de personalidades de la comunicación, el cine, la televisión y la cultura visitarán nuestra tierra, pasarán el fin de semana aquí, comerán en la zona, subirán fotos de nuestro entorno, ¿qué valor tiene eso?», comenta cuando le preguntan el motivo de rechazar ofertas para trasladar los premios a Sevilla, Madrid o Barcelona. «En la vida hay que ser agradecidos, yo presumo de Almería y de Roquetas de Mar».

La alfombra roja dará comienzo a las 18:00 horas con la recepción de los escritores nominados y de las estrellas que amenizarán la gala, que son Jorge Blass, el mejor mago del mundo; Miguel Miguel, el cómico del programa "El Hormiguero"; y el cantante DePol, número 1 de Los 40 Principales, que interpretará varios temas en directo, acompañado de la banda almeriense "Los Vinilos". Los encargados de presentar el show (20:00 horas) serán, como siempre, la editora de Círculo Rojo Raquel Martínez, y el actor Jesús Olmedo, que triunfa actualmente en la serie "Sueños de Libertad".

Solo queda desear suerte a los más de 600 escritores que se desplazarán desde todos los puntos de España y del Mundo, especialmente a os que optan a los premios, y disfrutar de un evento sin igual que cuenta con la colaboración de Obra Social "La Caixa", la empresa Luxeapers, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Diputación de Almería.

Cabe recordar que con un equipo de 23 profesionales, tras 16 años en el sector, Editorial Círculo Rojo ha conseguido que la autopublicación se afiance como el referente de la autoedición europea, contando con los mejores servicios de corrección y distribución. La editorial ha sido protagonista en eventos literarios como la Feria del Libro de Madrid y la de Sant Jordi, donde destacó con el mayor stand de autoedición, reuniendo a más de 240 autores, y recientemente ha participado en el Liber, la feria de profesionales de la edición más importante de España.

Nominados Estos son los nominados a los Premios Círculo Rojo 2024:

Premio al mejor libro de Poesía: «Retazos de mi ser» de David Ramos

«El bailarín Bardo» de Mario La Vega

«Todas las formas de volar» de Lena Victoria

Premio al mejor libro de Historia (Ficción o Ensayo) e investigación: «Vacaciones al infierno. La verdadera historia de Madeleine McCaan» de Myriam Moya

«El caso Oppenheimer» de Eduard Roth

«Plazas de Toledo» de Alberto López Miguel

Premio a la mejor novela romántica: «Las huellas que dejo en mi vida» de Marina Hernández

«La herida que merezco» de Mav Alonso

«Corazón de Serendipia» de Tamara Crod

Premio a la mejor novela de ficción contemporánea: «El niño con un rasguño en la frente» de Olivia Anh

«Josefa y su aquelarre» de Mary Jiménez

«Tartufo» de Francesc Margenat

Premio al mejor libro de relatos: «Ardid» de Emilio San José

«Inefable» de Patricia Torrecilla

«Crónicas terrícolas en los juegos del tiempo» de María Cordero

Premio al mejor libro infantil y juvenil: «¡Ya estamos todos!» de Ester Valls

«La Tortuga Flo» de Juan Diego Conchillo

«Simón el curioso» de Cristina Martínez

Premio al mejor libro de Misterio, Novela Negra y Terror: «El asesino de la rectoral» de Villaverde Penide

«La chica del río» de Antonia Fernández Oliver

«Finder: La red social» de Ignacio de la Puerta

Premio al mejor libro de la categoría Vida: «Sonrisas y lágrimas» de Manuel Salgado Fernández

«Entre penas y páginas» de Gabriel Martín Arévalo

«Elegí vivir» de Maigualida Ojeda

Premio al mejor libro de Fantasía y Ciencia-Ficción: «Gaia» de Pablo Flores Laymuns

«Las crónicas de Santa Claus: La última Navidad» de Dorian Thacker

«Anochecer teñido de rojo» de Roberto Sanz