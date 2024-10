Un viaje sensorial por el mundo del ron

En el mundo de las bebidas espirituosas, el ron cubano destaca como un símbolo de tradición, historia y autenticidad. En este contexto, la marca Ron Legendario emerge como un referente no solo por la calidad de sus productos, sino por su compromiso con la cultura y los valores que representan a la marca. Bajo el claim “Más que un ron”, Legendario invita a sus consumidores a sumergirse en una experiencia que va más allá del producto, explorando un legado que se remonta a siglos de destilación y maestría.

Un legado de tradición Desde la zafra, donde se cosecha la caña de azúcar, hasta el cuidadoso proceso de destilación y añejamiento, cada paso está impregnado de tradición y artesanía. Legendario se enorgullece de seguir estos métodos artesanales y mantenerlos fielmente con el paso de los años. Pues gracias a ello, hoy, cada botella cuenta una historia de dedicación y pasión.

Durante décadas, Legendario ha mantenido su compromiso con la calidad y el respeto por las tradiciones cubanas. Cada producto es el resultado de un meticuloso proceso que involucra la selección de las mejores cañas de azúcar, la fermentación controlada, la destilación en alambiques y el añejamiento en barricas de roble americano. Este proceso no solo otorga a los rones de Legendario su sabor característico, sino que también asegura que cada trago sea una celebración de la herencia cubana.

Variedad de productos El claim “Más que un ron” también se refleja en la amplia gama de productos que ofrece Legendario. Desde el famoso Elixir de Cuba, un “Punch au Rum” de textura cremosa que combina la suavidad y el dulzor de las pasas con notas de chocolate y vainilla, hasta la nueva incorporación, Ron Añejo Oro, cada producto está diseñado para satisfacer diferentes paladares y ocasiones.

Ron Añejo Oro, el recién llegado es un ron con carácter y de alta calidad creado en Cuba para el mundo. Elaborado artesanalmente a partir de un añejamiento natural, su sabor delicado e intenso lo hace ideal para combinar y conseguir la copa perfecta.

La marca también cuenta con otros productos no tan clásicos, pero rompedores como Ronssé; un ron de tono rosa brillante que seduce con su suave aroma a fresas y esencias frutales. Su sabor ligeramente amargo lo hace ideal para quienes buscan una experiencia diferente en cada sorbo.

Vodka 9550, destilado a partir de las melazas de la caña de azúcar y filtrado según el método tradicional con carbón activado. Aroma limpio y fresco. Sabor excepcional con reflejos a cañaveral, cálido, intenso y con ligeras notas cítricas. Ideal para tomar solo o como base para cócteles y combinados.

Del aguardiente de caña envejecido moderadamente en barricas de roble americano tras la fusión y filtrado, nace Ron Añejo Blanco, y Ron Carta Blanca Superior, el ron blanco premium por excelencia.

Ron Añejo 9 años: de color ámbar y oscuro, con un aroma intenso y maduro, fuerte y reposado en paladar, este ron es fruto del buen hacer del paso del tiempo. La maduración de rones de distintas añejadas, y envejecido en barriles de roble americano, le dan un gusto excepcional y evolucionado; con sutiles notas de madera. Óptimo para tomar solo, a temperatura ambiente o a la roca.

Para gustos exigentes y expertos conocedores del ron cubano y de habanos secos y perfumados se elabora Gran reserva 15 años.

En la cúspide de la calidad, serio, limpio, hecho de las mejores cañas de azúcar y reservas envejecidos, cuenta con 40o de alcohol, un aroma sutil de madera y un sabor genuino, cuidado con esmero por amantes de la excelencia.

Very Old Reserva Especial - Edición Limitada: Este ron de entrada amable y carácter fuerte presenta un perfil de sabor que incluye notas afrutadas y especiadas, ideal para los amantes del buen ron que aprecian los matices complejos en cada trago.

Un viaje sensorial La experiencia de consumir un ron Legendario es, sin duda, un viaje sensorial. Desde el momento en que se abre una botella, los aromas evocan imágenes de los campos de caña de azúcar y los cálidos atardeceres cubanos. Al probarlo, cada sorbo nos transporta a un mundo dónde la tradición y la modernidad se encuentran.

El compromiso de Legendario con la calidad y la autenticidad no solo se refleja en sus productos, sino también se transmite en cada botella, pues estas están diseñadas para transmitir la esencia cubana, cada detalle referencia un atributo de su origen.

La próxima copa de Legendario En un mercado donde la calidad y la autenticidad son primordiales, Legendario se posiciona como un referente en el sector de los espirituosos, ofreciendo algo más que un ron. Su compromiso con la tradición, la calidad y la cultura cubana hace que cada botella sea una celebración de lo que significa ser cubano. Así, al elegir un ron Legendario, los consumidores no solo están disfrutando de una bebida, sino que también están participando en una rica historia que perdura en el tiempo.

La próxima vez que se levante una copa de ron Legendario, hay que recordar que no se está solo disfrutando de un buen trago, sino que se está formando parte de un legado que continúa evolucionando, un legado que, sin duda, es “Más que un ron”.