El IAB acogerá la Conferencia EASTAP 2024 en Sitges

El Institute Of The Arts Barcelona (IAB) se enorgullece de anunciar que será el anfitrión de la Conferencia EASTAP 2024, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2024 en Sitges, España. Este evento internacional reunirá a académicos y profesionales del teatro y la performance para explorar el tema 'Ecosistemas del Teatro y la Performance' La temática de la conferencia abarca la sostenibilidad en las artes escénicas con el objetivo de hacer efectivo el cambio terminológico del concepto "ecology" a "ecosystems", que invita a propuestas que exploren las dimensiones científico-ambientales, figurativas y económicas de estos sistemas artísticos dinámicos.

La conferencia contará con la participación de destacados académicos y artistas, incluyendo a la Associate Scholar Maria Shevtsova de Goldsmiths, University of London, y al Associate Artist Marco Paolini de La Fabbrica del Mondo. Entre los oradores principales se encuentran Julie Sermon (University of Lyon, Francia), Khalid Amin (Abdelmalek Essaadi University, Marruecos) y Carl Lavery (University of Glasgow, Reino Unido), así como figuras destacadas del ámbito artístico y profesional.

Los asistentes también podrán disfrutar de una serie de masterclasses con expertos en diversas disciplinas, abordando temas como el teatro digital e inmersivo, inteligencia artificial generativa aplicada a las artes escénicas, sostenibilidad; la gestión de festivales liderados por artistas, enfoque contemporáneo en el repertorio. Además, se llevarán a cabo eventos destacados como "Le corps utopique", una masterclass de David Ayoun y Esther Mollo, y proyecciones especiales del Choreoscope - International Dance Film Festival of Barcelona.

Este evento, que reunirá a más de 150 ponentes de distintos países, representa una oportunidad única para fomentar el intercambio de ideas y prácticas entre profesionales de las artes escénicas a nivel internacional.

IAB, con más de 10 años de experiencia en la formación en artes escénicas, reafirma su compromiso con la excelencia en la educación y la colaboración en el ámbito de danza, arte dramático y teatro musical.

Para más información sobre la conferencia y el programa completo, visitar el sitio web de IAB: https://www.iabarcelona.com/eastap2024/