CoolTop: innovación y eficiencia energética para combatir las altas temperaturas

La importancia de la innovación y eficiencia energética para combatir las altas temperaturas en tejados y cubiertas. Julio de 2024 ha sido el mes más cálido a escala mundial desde que existen registros Las olas de calor se intensifican y las temperaturas alcanzan récords históricos. Sin ir más lejos, julio de 2024 ha sido el mes más cálido a escala mundial desde que existen registros. Según un informe reciente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), existe un 80% de probabilidades de que la temperatura media anual del planeta sobrepase transitoriamente en 1,5°C los niveles preindustriales en, al menos, uno de los próximos cinco años.

En este escenario, con temperaturas extremas cada vez más frecuentes, es imprescindible priorizar soluciones que optimicen el rendimiento energético de los edificios. CoolTop, desarrollado por Eagle Waterproofing, ofrece una respuesta avanzada y técnicamente superior para la protección de cubiertas, reduciendo drásticamente la absorción de calor y contribuyendo a una gestión térmica eficiente en los edificios.

CoolTop es una resina de poliuretano alifático que, una vez aplicada, forma una película continua, flexible y de acabado blanco brillante, fácil de limpiar y mantener, apta para todo tipo de cubiertas expuestas. Su principal ventaja radica en su capacidad para reflejar un alto porcentaje de rayos solares (SRI 105), evitando la absorción de calor por la cubierta y reduciendo así la carga térmica estructural. La tecnología Cooltop ofrece una serie de ventajas clave para proyectos de arquitectura y construcción:

al disminuir significativamente la transmisión de calor a las estructuras, CoolTop reduce las demandas de climatización, lo que se traduce en una reducción en el consumo de energía. Confort térmico mejorado: proporciona un ambiente interior más fresco y agradable, incluso durante los periodos de mayor exposición solar.

proporciona un ambiente interior más fresco y agradable, incluso durante los periodos de mayor exposición solar. Mayor durabilidad: protege las superficies de las agresiones ambientales, como la radiación UV, el ambiente salino en las zonas de costa, y las variaciones térmicas, prolongando así la vida útil de las soluciones impermeabilizantes. En combinación con la membrana Ultraflex, está certificado para una vida útil superior a 25 años. Sistema coste-eficiente y sostenible

El revestimiento blanco CoolTop para cubiertas, no solo optimiza el rendimiento energético, sino que también aporta otros beneficios en términos de sostenibilidad urbana. Ayuda a mitigar el efecto isla de calor en las ciudades, contribuyendo a una mejora en la calidad del aire y al bienestar general. Además, CoolTop es completamente compatible con sistemas fotovoltaicos, aumentando su eficiencia y rentabilidad.

"Sobre una membrana impermeabilizante en buenas condiciones, se puede aplicar Cooltop con el objetivo de mantener las temperaturas a raya y extender la vida útil de la impermeabilización. La mayoría de las membranas instaladas en las cubiertas de los edificios se degradan con la exposición solar y su sustitución o retirada una vez ha finalizado su vida útil genera residuos y costes que se podrían evitar con una buena protección" explica Gemma Mogas, Socia y General Manager de Eagle Waterproofing Ibérica, filial europea de Eagle Group.

Amplia versatilidad

Cooltop es ideal como acabado de la membrana impermeabilizante Ultraflex, certificada para una vida útil superior a 25 años, pero no acaba aquí.

Gracias a su versatilidad, CoolTop se puede aplicar sobre una amplia gama de soportes, como membranas bituminosas, membranas sintéticas (PVC, EPDM, etc.), poliuretanos y poliureas, metales, fibrocemento, materiales plásticos, etc. Su elevada compatibilidad con sistemas de producción de energía solar, incluyendo los paneles bifaciales que maximizan la captación de radiación tanto directa como reflejada, convierte a CoolTop en una solución integral y altamente eficiente para proyectos de cubiertas energéticamente optimizadas.

Participación en Belgian Roof Day 2024

Eagle Group estará presente un año más en el Belgian Roof Day, que se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en Brussels Kart Expo. Este evento se consolida como el principal punto de encuentro para profesionales de la construcción y especialistas en cubiertas. En el stand de Eagle Waterproofing (número 102, Hall B), los visitantes podrán conocer las últimas innovaciones en impermeabilización líquida, participar en demostraciones técnicas en vivo y obtener información detallada sobre las soluciones más avanzadas en impermeabilización y gestión térmica de cubiertas, directamente de los expertos de la compañía.