GILMAR impulsa la segunda fase del proyecto de vivienda accesible The Homie Concept

GILMAR ha iniciado la venta de la segunda fase de The Homie Concept en Ajalvir, un desarrollo de viviendas pensado para jóvenes que desean una opción económica y contemporánea para su primer hogar. Después del éxito obtenido en la primera etapa, la segunda ofrece apartamentos y áticos de 1, 2 y 3 dormitorios, con precios a partir de 135.700 euros. Este proyecto se distingue por la excelencia de sus acabados, un fuerte compromiso con la sostenibilidad y una amplia gama de servicios compartidos que permiten un estilo de vida que combina trabajo, ocio y bienestar en un solo lugar.

Viviendas accesibles para jóvenes

The Homie Concept ha sido concebido para responder a las expectativas de un público joven que busca algo más que una vivienda asequible, si no un espacio que se ajuste a su estilo de vida. Ignacio Martínez Guisado, responsable de Promociones de GILMAR en Madrid, destacó que el proyecto ha despertado gran interés entre los compradores jóvenes: "para muchos, esta es una oportunidad de acceder a su primer hogar. Hemos observado que valoran no solo la accesibilidad del precio, sino también la capacidad de personalizar su espacio, la eficiencia energética y las zonas comunes para socializar y trabajar desde casa. Nuestro objetivo ha sido crear un proyecto que reúna todo esto y más".

Uno de los aspectos más atractivos de The Homie Concept es su oferta de servicios comunes para los residentes. El proyecto cuenta con una piscina en la azotea, con vistas al casco histórico de Ajalvir, además de un solárium y dos áreas ajardinadas de descanso, perfectas para relajarse tras una jornada laboral. También dispone de un espacio para un gimnasio, ideal para quienes desean mantener un estilo de vida activo sin salir de casa.

Otro elemento destacado de la promoción es la sala de coworking con conexión WiFi comunitaria, pensada para facilitar el teletrabajo y que puede transformarse en un espacio social durante las horas de ocio. “Este enfoque hacia el teletrabajo refleja los cambios en las necesidades del mercado, donde cada vez más jóvenes buscan viviendas que incluyan espacios para trabajar sin desplazamientos”, explica Martínez Guisado. La posibilidad de convertir esta área en un punto de encuentro social también refuerza el sentido de comunidad entre los residentes, algo muy apreciado por los nuevos compradores.

La promoción se caracteriza por un diseño moderno y eficiente. Las viviendas incluyen sistemas de calefacción y refrigeración por suelo radiante, ventilación cruzada y tecnología de aerotermia con paneles solares para un consumo energético reducido, alineándose con las expectativas de sostenibilidad de las nuevas generaciones de compradores. Además, los futuros propietarios pueden elegir diferentes acabados para personalizar su hogar, desde la pintura hasta el diseño de la cocina.

Ubicación privilegiada y conectividad

The Homie Concept se sitúa en Ajalvir, un municipio cercano a Madrid que ofrece un entorno tranquilo sin renunciar a la cercanía con la ciudad. Ajalvir está bien conectado mediante carreteras y transporte público, lo que facilita un acceso rápido a la capital. Esta ubicación es ideal para jóvenes profesionales que buscan la tranquilidad de un ambiente semi-rural, pero que necesitan estar cerca de sus centros de trabajo o estudio.

En las cercanías de la promoción se encuentran todos los servicios necesarios para un estilo de vida práctico y cómodo. Martínez Guisado comenta que “la zona cuenta con supermercados, guarderías, colegios y centros deportivos, lo que hace que The Homie Concept sea una excelente opción tanto para jóvenes familias como para profesionales que desean establecerse en un entorno con perspectivas a largo plazo”. La proximidad de estos servicios también facilita un estilo de vida que reduce los desplazamientos diarios, permitiendo disfrutar de un entorno más relajado.

Sostenibilidad y eficiencia en el consumo

The Homie Concept está diseñado para ofrecer la máxima eficiencia energética, con sistemas de aerotermia complementados por paneles solares, ventilación cruzada y un aislamiento térmico mejorado, lo que disminuye el consumo de energía y los costos a largo plazo. Esta característica resulta especialmente interesante para quienes buscan reducir sus gastos y su impacto medioambiental.

Además, el proyecto incluye detectores de presencia en las áreas comunes y la preinstalación de cargadores para vehículos eléctricos en las plazas de garaje, apostando por una movilidad más sostenible.

Gracias a su combinación de calidad, sostenibilidad y una variada oferta de servicios comunes, esta promoción se presenta como una opción ideal para jóvenes que buscan su primera vivienda o una inversión con proyección de crecimiento. “Ajalvir, con su calma y cercanía a Madrid, ofrece el entorno perfecto para quienes buscan un hogar cómodo, bien comunicado y lleno de oportunidades”, concluye Martínez Guisado.