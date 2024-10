WiBLE transforma la movilidad empresarial con su servicio de carsharing para empresas haciéndola más flexible y eliminando gastos fijos

WiBLE Empresas permite que los trabajadores se muevan en los vehículos solo por el tiempo que necesiten cubriendo sus necesidades, pagando por el uso, evitando costes fijos En un contexto donde la movilidad está en plena transformación y las empresas buscan soluciones flexibles, rentables y sostenibles, WiBLE, la compañía de alquiler de coches y servicio de carsharing para empresas que ofrecen Kia y Repsol en la Comunidad de Madrid, ha irrumpido en el ámbito de la movilidad empresarial con su servicio de carsharing para ofrecer total libertad y flexibilidad.

A través del servicio de carsharing, los trabajadores pueden utilizar los vehículos de la flota de WiBLE con Etiqueta Cero Emisiones únicamente durante el tiempo que los necesiten, eliminando la necesidad de mantener una flota propia y los elevados gastos fijos asociados a la propiedad y mantenimiento de vehículos.

Una de las principales ventajas de este servicio es que no es necesario dar una entrada para usar el vehículo, ni se exige permanencia, por lo que facilita la opción de no acogerse a ningún periodo concreto para poder hacer uso del vehículo.

Coste solo por uso

Una de las mayores ventajas de este servicio es que no requiere realizar un pago inicial ni formalizar un contrato de permanencia, lo que permite a las empresas utilizar los vehículos sin tener gastos fijos.

El carsharing empresarial de WiBLE funciona bajo un modelo en el que los vehículos se usan únicamente durante el tiempo necesario. De este modo, las empresas solo tienen que reservar el coche y abonar el coste por el tiempo exacto de uso.

Para acceder a este servicio, los usuarios pueden contratar el alquiler de vehículos a través de la aplicación móvil o el sitio web de WiBLE. Para acceder a todos sus servicios, solo es necesario darse de alta como empresa y elegir el servicio que mejor se adapte a las necesidades del negocio. WiBLE ofrece opciones flexibles, que incluyen alquileres por minutos y horas, así como modalidades más amplias de alquileres de 2 a 30 días, como WiBLE MáS para y el servicio de alquiler mensual, WiBLE MáS por MeS. Todos estos servicios cuentan con entrega a domicilio gratuita y no requieren fianza.

Una flota de más de 600 coches híbridos enchufables con Etiqueta Cero Emisiones

Los vehículos de WiBLE son KIA Híbridos enchufables, por lo que cuentan con la Etiqueta Cero Emisiones de la DGT, evitando cualquier restricción de movilidad en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) del centro de Madrid y alrededores, lo que garantiza una reducción significativa en la huella de carbono de las empresas que optan por este servicio.

Así, el carsharing de WiBLE en Madrid destaca por su contribución a la reducción de emisiones, ya que sus vehículos utilizan tecnología híbrida enchufable, lo que ayuda a minimizar el impacto ambiental caracterizando a la empresa por su contribución a la sostenibilidad y el uso del transporte compartido.