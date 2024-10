Pesca del bonito del norte en 2024: ¿un año complicado para la industria?

El año 2024 ha presentado un panorama complejo para la pesca del bonito del norte en la costa cantábrica. Los pescadores y las empresas del sector han enfrentado una serie de desafíos que han dificultado el desarrollo normal de la temporada. A pesar de que aún quedan algunos meses antes de que concluya el año, ya se pueden sacar conclusiones sobre las dificultades que han afectado tanto a los pescadores como a los consumidores. Este periodo ha estado marcado por factores climáticos y económicos que, en conjunto, han afectado tanto a la oferta como a la demanda del bonito. La industria pesquera ha tenido que adaptarse rápidamente a nuevas condiciones, y eso ha creado un escenario incierto tanto para la flota pesquera como para los comerciantes que dependen de estos productos.

El incremento del 30% en la cuota de pesca parecía ser una noticia alentadora al inicio del año. Muchos pescadores y armadores vieron este incremento como una oportunidad para mejorar sus resultados financieros tras años de cuotas restringidas. Sin embargo, los resultados no han sido tan positivos como se esperaba. Aunque los pescadores han tenido la posibilidad de capturar más bonito del norte en teoría, las complicaciones logísticas y climáticas han hecho que la temporada sea mucho más difícil de lo previsto. Las condiciones del mar han sido más impredecibles que en años anteriores, lo que ha generado incertidumbre en cuanto a la viabilidad de cumplir con las cuotas asignadas. A medida que avanza la temporada, muchas empresas pesqueras se ven forzadas a reconsiderar sus estrategias operativas y de mercado para minimizar las pérdidas.

Dificultades en el mar: el inicio accidentado de la temporada

De acuerdo con la Asociación de Armadores de Burela (ABSA), la temporada de pesca de 2024 ha estado marcada por una serie de obstáculos desde el principio. La falta de corrientes favorables y la dificultad para localizar bancos de peces viables han sido algunos de los problemas que han afectado a la flota pesquera desde el inicio. Tradicionalmente, la temporada de bonito del norte comienza en mayo, pero este año las condiciones no fueron favorables para los pescadores. Durante las primeras semanas, hubo grandes dificultades para localizar bancos de bonito comercialmente viables, lo que generó una gran incertidumbre en la industria. A medida que pasaban los días, la situación no mejoraba, y muchas embarcaciones regresaban a puerto con las redes prácticamente vacías, lo que aumentó los costes operativos.

Aunque en julio se produjo una mejora temporal, agosto trajo de nuevo malas noticias. Los meses de verano son tradicionalmente más productivos para la pesca del bonito, pero en 2024 las cosas no resultaron según lo previsto. Los patrones climáticos continuaron afectando las rutas migratorias del bonito del norte, lo que obligó a los pescadores a aventurarse más lejos de la costa para encontrar bancos viables. Las condiciones meteorológicas, especialmente la falta de vientos y corrientes favorables, impidieron que los pescadores pudieran capturar las cantidades de bonito esperadas. Estas dificultades, unidas a un aumento significativo en los precios del combustible y otros suministros necesarios para la operación de las embarcaciones, incrementaron los costes operativos, lo que dejó a muchas empresas en una situación delicada.

El impacto en la calidad del bonito del norte en 2024

A pesar de los problemas que han afectado a la temporada de pesca, la calidad del bonito del norte capturado en 2024 ha sido excelente. Los pescadores han logrado capturar ejemplares de gran tamaño y frescura, lo que ha permitido que el precio del bonito suba en las lonjas. El bonito del norte es un pescado muy apreciado por su carne blanca y suave, y los ejemplares capturados en esta temporada no han sido la excepción. Los pescadores han reportado que, a pesar de la baja cantidad de capturas en algunos momentos del año, la calidad ha sido constante, lo que ha permitido que el producto mantenga un alto valor en el mercado. La frescura del pescado ha sido uno de los puntos fuertes de esta temporada, lo que ha ayudado a las empresas a justificar los aumentos en los precios.

Sin embargo, este aumento de precio ha sido motivo de preocupación para algunos consumidores, ya que el precio del bonito ha subido hasta un 10% en comparación con el año anterior. Este incremento se debe en parte a la reducción en la oferta, pero también al aumento en los costes operativos de las flotas pesqueras. A pesar del aumento en los precios, los consumidores más exigentes han seguido comprando el bonito del norte debido a su excelente calidad. Los chefs y los entusiastas de la gastronomía valoran este pescado por su sabor y textura, y no han dudado en pagar un poco más para disfrutar de este producto de primera. No obstante, existe el temor de que, si las condiciones no mejoran en el futuro, el bonito del norte pueda convertirse en un artículo de lujo inaccesible para muchos.

