‘El mal invisible’ se presenta en el Festival de Sitges y desvela su cartel

THE MEDIAPRO STUDIO ha presentado hoy en la 57 edición del Festival internacional de Cine Fantástico de Sitges ‘EL MAL INVISIBLE’, un thriller de ocho episodios coproducido con 3Cat que se estrenará en TV3 y la plataforma 3Cat.





La ficción -ambientada en la Barcelona del confinamiento y basada en una historia real- narra la investigación policial llevada a cabo para dar con un asesino en serie que ha elegido como sus víctimas al eslabón más débil de la sociedad: los sintecho.

Creada por Lluis Arcarazo, la serie ha tenido su presentación internacional este lunes 7 de octubre de la mano de sus protagonistas, David Verdaguer y Ángela Cervantes. Junto a ellos han estado los también actores Alex Brendemühl, Roger Guitart y Victoria Kantch, así como su directora, Marta Pahissa. También han asistido los productores ejecutivos por parte de THE MEDIAPRO STUDIO Javier Méndez y Lluis Arcarazo, quien también es el principal guionista de todos los episodios, además del productor ejecutivo por parte de 3Cat, Oriol Sala-Patau.

Con motivo de la presentación internacional de ‘EL MAL INVISIBLE’, THE MEDIAPRO STUDIO ha desvelado también hoy el cartel principal de la serie.

David Verdaguer (ganador de dos premios Goya por Saben Aquell y Verano 1993) y Ángela Cervantes (dos veces nominada a los premios Goya por La Maternal y Chavalas), son los protagonistas de esta serie, cuyo rodaje ha tenido lugar en distintas localizaciones de la Ciudad Condal. En el reparto destacan también Àlex Brendemühl (Nominado al Goya por Creatura) y Melina Matthews (Mano de Hierro) así como los jóvenes Roger Guitart y Victoria Kantch. Marta Pahissa (Rapa, Ser o no Ser) es la directora de todos los episodios. La serie es una idea original de Lluís Arcarzo (Salvador, Nit i día), quien además es el principal guionista de todos los episodios, con la colaboración de los también guionistas Guillermo Cisneros y María Jaén.

El argumento de ‘EL MAL INVISIBLE’ parte de una historia real. A finales de abril de 2020, en pleno confinamiento por la COVID-19, las autoridades detuvieron a un hombre acusado de asesinar uno tras otro a varios indigentes en las calles de Barcelona. Siempre siguiendo los mismos patrones: siempre mientras dormían y siempre con una brutalidad extrema. Con este planteamiento, y en ese contexto de ciudad vacía y confinada, Arcarazo desarrolla la idea del ‘mal’, con el doble sentido tanto de maldad como de un virus que va infectando a sus víctimas.

Los agentes de homicidios encargados de la investigación, su entorno personal más cercano y quienes se ven obligados a convivir en las calles de Barcelona sin posibilidad de huir de ningún mal son los personajes principales de la historia.

Este proyecto cuenta con el apoyo del ICEC (Instituto Catalán de las Empresas Culturales-Catalan Institute of Cultural Enterprises).