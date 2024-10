Uñas de gel: cómo se hacen, cuánto duran, pros y contras

Las uñas de gel son cada vez más demandadas en España, pero tal vez tengamos alguna duda o nos falte información sobre ellas, como por ejemplo su duración: “Aproximadamente, duran entre 21 días a máximo 30, es decir, entre las tres semanas y un mes, quizás algo más si la clienta las cuida bien” – nos cuenta Berenice Espejo, manicurista oficial de la firma californiana Entity en España. Para hacer extensiones o alargamiento de uñas, es necesario usar geles de construcción, poner tips, moldes de papel mylar o moldes reutilizables: “La técnica no es dificil, se aplica el gel al largo y forma deseada para después meterlas bajo una cabina o lámpara de luz LED o UV para su secado o polimerizado, o mejor dicho, para que cojan firmeza y dureza en segundos, pasos previos de todo un protocolo de aplicación”.



Una vez tengamos nuestra uñas de gel listas, Berenice recomienda aplicar aceite de cutículas a diario, con el fin de mantener la uña natural flexible y evitar un desprendimiento prematuro del gel. También el ácido hialurónico les viene bien ya que así retienen más hidratación: “Y no sólo eso, les damos una mayor flexibilidad a las fibras de queratina de la uña y a la piel de las cutículas. Por supuesto, recordar que hay que evitar rascar o usarlas como herramienta, tampoco tenerlas largo tiempo bajo agua caliente o simplemente en remojo continuo, algo que afecta sobre todo a su duración”.

A la hora de quitarlas, recomiendan rebajar con una lima 180/180, o bien con un torno hasta un 90% del producto, nivelando o eliminando restos de gel con lima 180/240 grit, con un cuidado extremo para no dañar la uña natural.

Soft Gel, una de las técnicas más novedosas

Los salones Twenty NLB están especializados en manicuras y pedicuras desde que comenzaron hace años bajo el nombre de Twentynails en Madrid. Ana Aguilar es una de las manicuristas del centro que tienen junto al Parque del Retiro, donde también trabajan las uñas de gel: “Nosotras hacemos las uñas de soft gel, una técnica bastante novedosa que trae el tip construido de fábrica, lo que agiliza bastante nuestro trabajo. Con esta técnica logramos un acabado más perfecto y natural”.

Al venir construidas, lo que hacen es preparar las uñas como suele hacerse para cualquier tipo de extensión: “También se pulen los tips por la parte que va adherida a la uña natural y se pegan con un pegamento tipo base ruber, secando en lámpara antes de pasar a cortar y darles forma. Para terminar, se perfeccionan por la zona cuticular y listas para esmaltar, su durabilidad llega a las cuatro semanas.

¿Podemos prolongar la duración de las uñas de gel?

La respuesta es sí, siempre y cuando acudas al salón para realizar un “rebalance” a los 15 días más o menos, o bien realizar un relleno completo a los 21-30 días: “Suelen preguntarnos por su duración respecto a las uñas acrílicas, y la verdad es que ambas duran lo mismo, el gel no es mejor que el acrílico o al revés, el producto se recomienda dependiendo del tipo de uña natural y de las actividades o trabajo que realice la clienta” – nos explica Berenice, que además aclara que no es necesario descansar de las uñas de gel, sino que es más importante acudir a salones expertos que sepan aplicar, limar y cuidar las uñas naturales para que sobre todo, estén siempre sanas.



Ventajas e inconvenientes de las uñas de gel

Las uñas de gel protegen la uña natural de roturas y exposición a productos químicos, ya que es un producto flexible que también le da firmeza: “Además se pueden reconstruir si están mordidas o dañadas, el gel ayuda a recuperar más rápido la uña natural y su forma, tiene la ventaja también de no producir olores o vapores, manteniendo un ambiente saludable en el salón” – nos explica Berenice desde Entity España, que aunque no les encuentra muchos inconvenientes, sí recalca que debe aplicarse en capas no demasiado gruesas con el fin de evitar sensación de calor o de quema: “Es un producto suave y rápido de limar, debe ser manejado por expertas para no limar de más y agredir la uña natural. Si es un gel de construcción No Soak Off sólo se elimina limando”.