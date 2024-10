Pedro Vázquez, de guitarrista flamenco a crear una academia online Top50

La guitarra flamenca ha sido el componente ideal del baile y el cante desde mediados del siglo XIX, con la popularización de los cafés cantantes, donde explotó el flamenco. Aprender a dominar este instrumento es todo un arte y, por lo tanto, lo ideal es contar con un profesor de guitarra flamenca para conocer todas las técnicas y dominar la teoría a la perfección, para tocar como un profesional.

Aprendeguitarra es una plataforma web en la que Pedro Vázquez, guitarrista flamenco, ofrece sus conocimientos profesionales en más de 30 cursos disponibles para que los amantes de la música empiecen a tocar este instrumento tan significativo en la cultura española.

Aprendeguitarra además ha sido galardonada ya en dos ocasiones como una de las 50 empresas más innovadoras de Andalucía, recibiendo el sello Top50 en los años 2022 y 2024.

¿Qué le inspiró a aprender a tocar guitarra flamenca?

Desde pequeño la música siempre estuvo presente en mi vida. De hecho uno de los primeros recuerdos que tengo es escuchar a mi padre cantándome “Aires de la Alameda” del grupo Alameda mientras me acunaba.

Con el paso de los años y gracias a diferentes astros que se alinearon, empecé a enamorarme de este instrumento a los 12 años y a partir de ahí he ido desarrollándome no solo como guitarrista, sino también como profesor.

En estos más de 35 años he seguido aprendiendo y hoy por hoy, como le digo a mis alumnos, me sigo sintiendo uno de ellos, con mis problemas, con mis dudas musicales, con mi búsqueda constante como decía el maestro Paco. He tenido la suerte de poder recibir clases de grandes de la guitarra como maestro Sanlúcar, Riqueni, Gerardo Núñez, Antonio Rey.

¿Por qué decidió impartir clases de guitarra flamenca?

Pues la verdad es que no estaba en mis planes. Simplemente surgió. Empecé a dar clases de manera presencial en el Aula de Municipal de Música de Galaroza siendo bastante joven y a partir de ahí siempre he seguido ligado a la docencia musical colaborando con diferentes asociaciones y Peñas Flamencas.

Sigo diciendo que tengo la suerte de que se me da bastante bien comunicar y además tengo una paciencia que ni yo mismo sabía que tenía. Eso y el amor por el flamenco y la guitarra son sin duda los ingredientes esenciales para poder convertirse en un profesor vocacional aunque sin dejar de lado el apartado musical como guitarrista, lo cual supone a veces un gran esfuerzo.

¿Cuánto tiempo tardó en aprender a tocar la guitarra flamenca?

A día de hoy sigo pensando que me siguen faltando muchas cosas. La guitarra flamenca es una vida y aun así te faltaría tiempo para aprender a tocar en toda su dimensión.

Sí que es cierto que cuando empiezas a tocar, los escalones que vas subiendo son pequeños y rápidamente cualquier persona que le dedique un mínimo de tiempo va a ser capaz de sacarle los primeros acordes en muy poco tiempo.

De hecho, con Flamencowa, una de las herramientas de Aprendeguitarra que lancé hace menos de un año, puedes aprender a tocar la guitarra flamenca (sevillanas, rumbas y algo de fandango de Huelva) en muy poco tiempo. Cada semana el alumno recibe una lección en su móvil a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y en un par de semanas está tocando por sevillanas.

¿Qué cualidades considera necesarias en los estudiantes para aprender a tocar la guitarra flamenca?

La paciencia y la perseverancia son fundamentales. La guitarra flamenca es un instrumento que requiere tiempo y dedicación, pero con práctica constante, cualquier persona puede progresar. También es esencial tener pasión por el flamenco, porque es esa pasión la que te lleva a superar los retos. Por último, estar dispuesto a aprender no solo la técnica, sino también a entender el compás y los matices emocionales del flamenco.

Ese es el secreto. Ser constantes. Si lo eres no tengas ni la menor duda de que serás capaz de tocar lo que te propongas. Los límites están en tu cabeza.

Por otra parte, es fundamental tener una guía. A día de hoy mucha gente piensa que tan solo con ver vídeos en Youtube pueden ser grandes guitarristas y la realidad es mucho más dura que todo eso.

No quiero decir que no se pueda aprender. Lo que quiero decir es que si estás empezando no sabes qué estás viendo, si está o no a tu nivel o lo peor, si lo que ves está bien o mal tocado. Es un gran problema.

Desde mi punto de vista, YouTube es el mayor fabricante de guitarristas frustrados del mundo porque hace creer a cualquier persona que es muy torpe o que no va a ser capaz de tocar, cuando lo que realmente les pasa es que necesitan a alguien que los vaya guiando en el camino.

¿En qué consisten las clases de guitarra flamenca dentro de su academia online?

Actualmente, Aprendeguitarra tiene varios niveles de suscripción en función de las necesidades del alumno. Hay alumnos que quieren ir a su aire y para ellos está el nivel Bordón en el que van a su aire previa clase de bienvenida conmigo personalmente donde les trazo un plan de trabajo personalizado. Además, cada jueves realizo un directo para resolver sus dudas. En este nivel se puede empezar desde cero absoluto y a partir de ahí ir evolucionando con mi acompañamiento semanal en los directos.

Además de ese nivel existen dos más que son Bordón Premium y las Clases Personalizadas donde ahí los alumnos tienen clases conmigo personalmente cara a cara a través de videollamadas que se graban y se envían para que las puedan descargar y revisarlas las veces que sea necesario.

¿Cómo están estructurados los cursos y qué metodologías utiliza?

La academia está construida de tal forma que una persona que no ha tocado la guitarra en su vida pueda empezar desde cero. Los cursos empiezan desde un nivel inicial hasta lecciones más avanzadas.

Ahora mismo, hay más de 30 cursos y casi 700 lecciones disponibles. Los cursos se pueden ver bajo demanda, es decir, como un Netflix, pero de cursos de guitarra flamenca y con la ventaja de que siempre vas a tenerme al otro lado para darte indicaciones en caso de que tengas dudas cuando estés aprendiendo.

¿Solo están disponibles cursos online o también hay una modalidad presencial?

El aprendizaje de la guitarra flamenca siempre ha estado muy alejada de las nuevas tecnologías. Es un mundo muy tradicional en el que la relación entre maestro y aprendiz ha sido siempre una constante. Sin embargo, a lo largo de estos más de tres años de funcionamiento de Aprendeguitarra me he dado cuenta de que la gente necesita más que un contacto directo un material de calidad, bien explicado y bien estructurado para aprender.

Aun así, sí que ofrezco de manera puntual clases presenciales, como mi colaboración con la Escuela de Música de Jabugo en Huelva, masterclass en Peñas Flamencas como la que ofrecí en el mes de mayo en Manlleu (Girona) o en Zufre (Huelva).

Por otro lado, en breve tendrá lugar el II Encuentro de Guitarristas de Aprendeguitarra.es que tendrá lugar en Galaroza (Huelva) del 14 al 17 de noviembre de este año y que estará dedicado a la Zambomba Flamenca, aprovechando la proximidad de las fechas navideñas. En el encuentro los participantes aprenderán a tocar villancicos flamencos y a como organizar su propia Zambomba Navideña.

¿Cuáles son los beneficios de aprender con Aprendeguitarra?

En los últimos años, y sobre todo tras la pandemia la gente ha empezado a valorar mucho más su tiempo y poder estar con la familia. Aprendeguitarra ofrece todo lo que necesitas para poder aprender a tocar la guitarra flamenca desde cero y desde la comodidad de tu casa.

Hace unas semanas hablaba con un alumno sobre las ventajas de Aprendeguitarra y es que para muchas personas que han descubierto mi academia han encontrado la manera perfecta de poder dar rienda a su pasión desde casa y sin tener que coger un coche, desplazarse a una academia física, encontrar aparcamiento y pagar por clases en muchas ocasiones grupales de 30 minutos.

Además, la comunidad que se ha creado a partir de la academia es preciosa. Un lugar para compartir donde los alumnos ya se han convertido en una pequeña familia y los lazos de amistad han surgido entre ellos.

Para terminar, ¿Dónde podemos encontrarte?

Pues estoy prácticamente en todos lados… jajaja. Pueden seguirme en Instagram, Facebook, Tiktok, YouTube. También pueden escucharme cada domingo en mi Podcast "Aprendeguitarra.es" disponible en todas las plataformas de podcast.

Pedro Vázquez ofrece mucho más que cursos de guitarra. Este músico experimentado ofrece principalmente la oportunidad de que cada estudiante viva una experiencia única con el arte musical, a través del aprendizaje de la guitarra flamenca, hasta tocarla como todo un profesional.