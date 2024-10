Tener una solución de almacenamiento en la nube confiable es crucial tanto para individuos como para empresas. TeraBox se destaca como una excelente opción, ofreciendo 1TB de almacenamiento gratuito, una interfaz intuitiva y funciones robustas que priorizan la seguridad de los datos. Con más de 320 millones de usuarios ya a bordo, muchos potenciales usuarios aún no conocen los beneficios de TeraBox.

En este artículo, explicaremos 10 preguntas frecuentes sobre el almacenmiento en la nube TeraBox, abarcando desde cómo empezar con el almacenamiento gratuito hasta sus protocolos de seguridad y compatibilidad con dispositivos. ¡Vamos a empezar!

1. ¿Cómo obtener el almacenamiento gratuito de 1TB en TeraBox?

Para obtener el almacenamiento gratuito de 1TB, solo necesitas descargar TeraBox desde el sitio web oficial, Google Play Store o Apple App Store. Regístrate usando tu cuenta de Gmail, Apple ID, Facebook o cualquier otro correo electrónico disponible. Una vez que estés registrado, disfrutarás de 1TB de espacio gratuito de por vida—¡sin cargos!

2. ¿Es TeraBox libre de virus?

Sí, TeraBox es completamente libre de virus y prioriza la seguridad y privacidad de sus usuarios. Aquí algunos puntos clave sobre sus medidas de seguridad:

Certificaciones ISO : TeraBox ha logrado tres certificaciones ISO, incluyendo ISO/IEC 27001, ISO 27018 e ISO/IEC 27701. Estas certificaciones demuestran el compromiso de TeraBox con estándares internacionales rigurosos en gestión de seguridad de la información.

Con estas medidas, TeraBox proporciona un entorno seguro para tus datos, generando confianza en los usuarios sobre la seguridad de su información.

3. ¿TeraBox muestra anuncios dañinos?

TeraBox muestra anuncios, pero generalmente no son dañinos. Después de todo, con 1TB de almacenamiento gratuito, unos pocos anuncios son comprensibles. Si prefieres una experiencia sin anuncios, puedes optar por la versión premium de TeraBox, que elimina los anuncios por completo.

4. ¿Cuál es la relación entre TeraBox y Dubox? ¿Qué país posee TeraBox?

TeraBox era anteriormente conocido como Dubox. Pertenece a la llamada Flextech, una empresa completamente japonesa con sede en Tokio. Antes de 2024, hubo inversión china, pero tras una actualización de marca en 2024, se retiró todo el capital chino. Actualmente, TeraBox no tiene vínculos con ninguna empresa china, por lo que puedes usarlo con confianza.

5. ¿TeraBox está disponible para macOS?

Sí, TeraBox es compatible con macOS. Además de macOS, TeraBox es compatible con varias plataformas, incluyendo Windows, Android, iOS y Linux. Este soporte multiplataforma permite a los usuarios acceder y gestionar sus archivos en diferentes dispositivos, asegurando una experiencia flexible y conveniente.

6. ¿Es difícil cancelar la suscripción a la versión premium de TeraBox?

Cancelar la suscripción a la versión premium de TeraBox es generalmente un proceso sencillo. Si has comprado un paquete premium mensual o anual consecutivo, solo sigue estos pasos para cancelar tu suscripción.

Dentro de TeraBox: puedes ir a la página de suscripciones en Google Play o App Store para cancelar o renovar.



En el sitio web/PC/Mac: ve a la página del Centro Personal para cancelar o renovar.

En general, el proceso está diseñado para ser fácil de usar, permitiendo a los usuarios gestionar sus suscripciones según sea necesario.

7. ¿Cuáles son las desventajas de la app TeraBox?

Aunque TeraBox ofrece 1TB de espacio gratuito y funciones poderosas, todavía tiene dos desventajas: la versión gratuita contiene anuncios y tiene funciones limitadas. Si deseas usar TeraBox sin anuncios, puedes suscribirte a la versión premium y disfrutar de funciones más avanzadas:

Copia de seguridad automática : Ahorra espacio en tu teléfono al hacer copias de seguridad automáticas.

: Ahorra espacio en tu teléfono al hacer copias de seguridad automáticas. Descargas rápidas: Disfruta de descargas en lote sin tiempos de espera.

Disfruta de descargas en lote sin tiempos de espera. Cargas de archivos grandes: Sube archivos de hasta 20GB.

Sube archivos de hasta 20GB. Velocidad de reproducción variable para videos: Cambia la velocidad de reproducción a tu gusto.

Cambia la velocidad de reproducción a tu gusto. Streaming en 1080P: Elige la calidad de video que prefieras.

Elige la calidad de video que prefieras. Compartición y almacenamiento ilimitados: Guarda hasta 50.000 archivos sin restricciones.

Guarda hasta 50.000 archivos sin restricciones. Cajón seguro: Almacena de forma segura todos tus archivos privados.

Almacena de forma segura todos tus archivos privados. 2TB de almacenamiento: Disfruta de aún más espacio en la nube con 2TB disponibles.

8. ¿Cuál es mejor? ¿Google Drive o TeraBox?



Basado en esta tabla, podemos ver que si solo utilizamos servicios de almacenamiento en la nube para copias de seguridad y almacenamiento, TeraBox es la mejor opción. Si buscamos los mejores servicios de Google Workspace, podemos elegir Google Drive. TeraBox puede ser la mejor alternativa a Google Drive.

9. ¿TeraBox es realmente gratuito de por vida?

Sí, TeraBox te ofrece 1TB gratuito de por vida. Puedes subir hasta 500 archivos en tu cuenta gratuita de TeraBox. El almacenamiento gratuito de por vida de TeraBox es una oferta atractiva para individuos y pequeñas empresas que buscan almacenamiento en la nube confiable sin costos continuos.

10. ¿Puedo usar TeraBox sin conexión a Internet?

Sí, puedes acceder a los archivos que descargaste en TeraBox sin conexión a Internet, pero debes estar conectado si necesitas subir archivos o acceder a archivos que no hayas descargado.

Conclusión

En general, TeraBox es una opción atractiva para cualquiera que necesite almacenamiento en la nube. Ya sea que busques una alternativa a Google Drive o simplemente un modo confiable de almacenar y compartir archivos, TeraBox ofrece las características y el soporte que necesitas.

Con su compromiso con la seguridad, facilidad de uso y generoso almacenamiento gratuito, TeraBox está bien equipado para ayudarte a gestionar tu vida digital de manera efectiva. Si estás listo para aprovechar sus ofertas, descargar TeraBox y registrarte para obtener tu 1TB de almacenamiento gratuito está a solo unos clics de distancia.