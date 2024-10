Consejos de experta para elegir tu vestido de invitada o madrina este otoño

Con la llegada del otoño, las bodas de día están de vuelta y con ellas, las invitadas y madrinas que se preguntan qué deben tener en cuenta para acertar en estos meses. Porque el escenario, las temperaturas y el estilo de enlace importan mucho, hoy descubrimos algunos detalles de peso que pueden hacer que un estilismo para esta ocasión sea aplaudido y memorable, gracias a los consejos de la diseñadora de vestidos de novia, madrina e invitada, Valérie Moreau.





La correcta elección de los colores de un 'look' determinará su éxito o fracaso, atendiendo a las lecciones de colorimetría:

“Para personas con tonos de cabello fuerte (caoba, negro, castaño oscuro) irían mejor los tonos de prendas intensos dentro de su armonía. Aunque siempre se debe tener en cuenta la esencia de su personalidad, es preferible evitar tonos pálidos o apagados o muy pasteles”, indica Valérie Moreau.

Y continúa: “En mujeres de melena rubia o clara, conviene evitar colores muy claros para no apagarlas. Sí es posible optar por tonos empolvados y, por lo general, les irán mejor los colores más fríos dentro de su armonía, pero tampoco demasiado intensos. Hay que fijarse sobre todo en el color de piel de cada una de ellas”. Aparte, recuerda que hay gamas cromáticas más complicadas de llevar a una boda: “naranjas, amarillos, rosas tipo Barbie. Se pueden llevar, pero tiene que ser en mujeres con mucha personalidad a las que favorezcan mucho”.

Específicamente para las madrinas, la diseñadora belga afincada en Madrid tiene unas recomendaciones muy concretas.

“Aconsejo escoger escotes redondos solo si se es delgada y si no se tiene mucho pecho. Por otro lado, los escotes en pico son apropiados cuando la madrina tiene pecho o es ancha o bajita (porque alargan la figura). Las más arriesgadas, solo si la boda no es religiosa, pueden decantarse por escotes abiertos en la espalda, pero nunca más bajos que su habitual línea del sujetador”, recuerda.

Además, se centra en otros detalles importantes: “las mangas francesas siempre son elegantes, pero otra buena opción son las mangas cortas con algo de volumen para brazos finos. Una propuesta diferente puede ser el corte imperio o línea A con una pieza fruncida o un chaleco largo abierto para disimular volumen de la zona central del cuerpo. Por último, a una madrina le diría que lo cortes sirena solo son acertados si es alta; que para un look más moderno, conviene evitar pedrerías o mezclas de colores y optar por algo sobrio y minimalista y que, por supuesto, los botones forrados, siempre aportan un extra de elegancia”.