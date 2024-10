Active Campaign se ha convertido en una de las plataformas más recomendadas para la automatización del marketing, gracias a que contiene varias herramientas orientadas al ecommerce. Israel Huerta es un experto en marketing automatizado y funnels, con amplia experiencia en la gestión de cuentas de Active Campaign, que ofrece un servicio de consultoría y programas de formación. De esa manera, los negocios online pueden optimizar sus tareas y generar ingresos recurrentes mientras trabajan una menor cantidad de horas.

Israel Huerta ofrece programas de formación y talleres para aprender a utilizar Active Campaign Dentro de las opciones de formación que ofrece Israel Huerta, el curso práctico de Active Campaign para vender más permite aprender a utilizar la herramienta en su totalidad a través de lecciones de video. Este curso contiene 11 módulos y más de 50 lecciones para aquellos emprendedores que buscan sacar el máximo provecho a la herramienta y crear embudos rentables y con la mayor tasa de conversión posible. Bajo la guía de un experto en la gestión de cuentas de Active Campaign, los clientes pueden diseñar sus propios embudos de venta y automatizaciones para generar mayores ingresos. Israel Huerta registra una amplia trayectoria en este sector, por lo que ha adquirido trucos, técnicas y enfoques únicos para maximizar los resultados que impulsan el desempeño de sus clientes. El marketing automatizado ha sido el aliado estratégico que se encuentra detrás de emprendedores de alto calibre, tanto en España como a nivel internacional, con un rol importante en varios lanzamientos.

Los negocios pueden delegar el servicio de gestión de cuentas de Active Campaign Para aprovechar todo el potencial de las campañas con Active Campaign, los negocios pueden contratar el servicio de gestión de cuentas con la ayuda de expertos certificados como Israel Huerta. Como resultado de una gestión fluida, las campañas se optimizan automáticamente y los propietarios de un negocio pueden enfocarse en hacer crecer su negocio. Con más de 150 cuentas gestionadas, el equipo de Israel Huerta realiza tareas como la organización de bases de datos para campañas, la limpieza de usuarios inactivos y la configuración de la cuenta. La agencia localiza y soluciona los problemas en la estrategia de marketing, la unificación de etiquetas y listas, la creación de automatizaciones o la integración con la aplicación, entre otros. Para responder a las necesidades específicas o desafíos puntuales que enfrentan los negocios con Active Campaign, Israel Huerta ofrece un servicio mensual sin los costes de una contratación a tiempo completo. Al ser una agencia partner, los clientes pueden aprovechar un descuento exclusivo en la suscripción y estar al día sobre las novedades que presenta la plataforma.