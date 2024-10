Nil Gimeno, quinta novedad en el Equipo Kern Pharma

Nil Gimeno ha conseguido cuatro triunfos esta temporada con el Equipo Finisher - (c) Oskar Matxin

Continúa la planificación de la plantilla del Equipo Kern Pharma para la próxima temporada con una nueva incorporación. Nil Gimeno, procedente del filial, el Equipo Finisher, será ciclista profesional con el conjunto navarro y firma un contrato hasta el año 2027.

Nil Gimeno (Valladolid, 2004) llega al Equipo Kern Pharma después de una temporada de éxitos con el Equipo Finisher, en su segundo año en la categoría Sub23. “Ha sido un año de muchísimo crecimiento. Creo que he dado un paso hacia delante que sabía que tenía, pero me faltaba reflejar en la carretera”, expresa el joven ciclista.

Durante este 2024, Nil Gimeno ha sumado cuatro victorias: dos etapas en la Vuelta a Castilla y León y dos pruebas del Torneo Lehendakari, en Baranbio y Urduliz. Además, ha conseguido podios en rondas por etapas como la propia Vuelta a Castilla y León y la Vuelta a Navarra, o un gran segundo puesto en la Subida a Arrate. Brilló también en carreras montañosas de nivel internacional como la Ronde de l’Isard y el Giro della Valle d’Aosta.

“En el Equipo Finisher me han transmitido mucha confianza. Me han ofrecido oportunidades en las carreras más importantes del año, lo que me ha ayudado a dar el cien por cien en cada momento”, explica Nil sobre su experiencia en la escuadra filial.

“Me considero un corredor muy versátil, que puede rendir en recorridos de gran dureza y en carreras que se resuelvan en grupos reducidos”, continúa el nuevo fichaje del Equipo Kern Pharma. “Este es el sueño por el que he trabajado tanto y agradezco mucho la oportunidad que me han dado. Espero poder ayudar a mis compañeros desde el primer día y demostrar en carrera que hemos acertado con este salto”.

“Este fichaje demuestra nuestra clara apuesta por la cantera y por el futuro: Nil será el cuarto ciclista del Equipo Finisher que pasará a profesionales con nosotros la próxima temporada. Es un orgullo y es muy significativo de nuestra filosofía”, destaca Juanjo Oroz, mánager general del Equipo Kern Pharma. “Su actitud ha sido buenísima desde el primer día y con un rendimiento muy estable durante todo el año. Desde el inicio apoyando a los compañeros, con los mejores en carreras internacionales de gran nivel y con victorias muy destacadas, especialmente a final de temporada”.