Juegos de ordenador, concursos televisivos y seguridad vial

Llevo meses, años, dándole vueltas, quizás algún año, que se creen juegos de ordenador que enseñen normas de tráfico, concursos de televisión que enseñen Seguridad Vial.







Me tienen que perdonar, si este artículo acaba en la cuenca de los ojos y cerebro de un lector/a que sabe o sabrá mucho más que este contertulio de las palabras, y, piensa para él o ella misma, que este escribiente-polígrafo-escriba no tiene ni idea, que ya existen o que ya se han producido. Si es así, abajo en los comentarios puede completar y complementar esta columna periodística. Ya, ya saben ustedes que la sociedad y la prensa permite a determinadas personas que redacten textos de opinión, personales y literarios, sobre cualquier tema, pero el escribiente no puede ser especialista en cientos de temas...





Pero ocurre, que nadie puede saber de todo, menos exhaustivamente, por tanto, creo que la función de los articulistas, no es siempre enseñar, sino la didáctica y la pedagogía, de enfrentar al receptor sobre temas, que quizás no recuerde o quizás haya olvidado, o, quizás no sea consciente… o, quién sabe, otras razones. Y, si un artículo es leído por diez o cien o mil o diez mil o cien mil personas, ese artículo puede ser perfeccionado potencialmente por ese mismo número de persona. La Escuela de Filosofía de Gustavo Bueno, utilizan mucho el concepto de “triturar” que ya casi tiene y dispone de categoría filosófica, se refieren a analizar y criticar y argumentar a favor o en contra de un dato o argumento o idea filosófica…





Los fallecimientos, las heridas duraderas y permanentes y las no permanentes debidas a los accidentes de tráfico en cada país y en cada continente y en el mundo, es una enorme epidemia. Es un enorme flagelo que el mundo moderno ha traído o acarreado, se habla de una media a nivel mundial, Internet habla en 2016 de 1,36 millones de muertes –cierto que los carros y los caballos también producían muertes, pero no en la cantidad actual-.





Debemos aceptar que el concepto de epidemia de accidentes de tráfico es una epidemia humana, en que el ser humano es un factor esencial, es una realidad. Por tanto, no solo está el gasto en todos los órdenes de la realidad, Seguros públicos y privados, Sanidad, pero también el drama de padres que se quedan sin hijo o hijos en unos minutos, de hijos que se quedan sin padre o madre en unos minutos, en abuelos que se quedan sin nieto o nieta en unos minutos, nietos que se quedan sin abuelo o abuela en unos minutos… En definitiva, es un enorme drama…





En todos estos modestos artículos que estamos creando y criando alrededor de la Seguridad Vial, más bien, cómo evitar accidentes de tráfico, más bien como reducir o disminuir o erradicar la epidemia de los fallecimientos por accidentes de tráfico, hoy, ha tocado a dos ideas o grupos de ideas, que lanzo al foso y a la plaza pública de mi sociedad y país, para que los expertos y entendidos la estudien y la apliquen si lo creen conveniente...





Una, una es la de juegos de mesa, tipo tradicionales, y, también los juegos de ordenador. Es decir, un conjunto de realidades, dónde se podrían crear juegos para enseñar a conducir y para la Seguridad Vial. Y, aquí existirían una variedad enorme. Los podrían analizar la DGT o algún organismo concreto, para ver, si lo que se indica son ideas o conceptos justos y equilibrados y verídicos o verdaderos. Por tanto, existen cientos de miles de informáticos y programadores, con que un uno por mil, se digan voy a crear un juego con esta temática, surgirían, decenas y cientos y miles de potenciales de juegos de ordenador –después cuando hayan obtenido el registro de propiedad intelectual podrían lanzarlo al mercado como ellos quieran hacerlo-. Aquí, dejo el texto escrito y cada uno aplique su imaginación.





Desde hace unos meses, quizás ya un par de años, las televisiones generalistas y sin pago, nacionales y regionales y locales. Es raro que no tengan algún programa de concurso televisivo de preguntas y de saber, sea por la tarde, al mediodía, sea por la noche. Incluso de noche, en la famosa parrilla de la noche, también hay concursos televisivos de preguntas. Pues me digo, alguna televisión, alguna de tantas como existen, no podrían, una o varias crear algunos programas con preguntas y semejantes, concursos y premios, en los cuales, fuesen sobre Seguridad Vial, o al menos, una parte de ellos, o al menos, una parte de las preguntas y cuestiones que hacen…





Parto del hecho, que hay que recordar señales de tráfico, normas de conducción, y, otras realidades sobre este tema. Las posibilidades son muchas. Yo, solo dejo aquí dos palomas para que expertos y estudiosos y equipos de personas las estudien y las analicen. Me digo y pregunto a mi mismo, este año, un departamento universitario de informática, digan a los alumnos como trabajo de asignatura o fin de curso hagan cada uno o en equipo un programa con la temática de la Seguridad Vial…





Bueno, como he dicho, llevaba con estas dos ideas rondándome, no meses, sino un poco más. Pero no encontraba diríamos el filo o el punto o la percepción o perspectiva de cómo plasmarlo en papel… y, lo que son las cosas, he encontrado el momento, al enfrentarme con mis ojos a un artículo publicado en The New York Times, en la edición en español, firmado por Aimee Ortiz, publicado el 26 de septiembre del 2024, titulado. De damisela a heroína: la evolución de la princesa Zelda en `Ecos de sabiduría`.





Y, me he acordado, de esa idea antigua, que larvada estaba dentro de mi corazón, que aquí he injertado muy sencilla y modestamente, esa idea que se enraiza, invitar a los equipos de propietarios y de diseñadores y de viñetistas, cientos existen, miles existen, tanto de televisión o de cómics o de viñetas de humor, que tienen personajes. Invito que esos personajes, de vez en cuando toquen algún tema de Seguridad Vial… la difusión podría ser enorme entre niños y adultos y adolescentes.





Se imaginan ustedes si el gran Quino, aquí mi homenaje, hubiese realizado unas docenas de viñetas de Mafalda sobre Seguridad Vial, si el gran Charles M. Schulz, si el gran Mingote, si el gran Máximo, si el gran Forges… hubiesen realizado unas docenas o cientos –si hicieron algunos, tengo entendido-. Dejo el guante-sugerencia-paloma a los actuales viñetistas y novelistas gráficos e historietistas y autores de cómics, hispánicos y del mundo –miles son y existen-. Si los Simpson tocasen de vez en cuando estos temas y otros de Salud Mundial y…