IDentity Campus Hockey impulsa la asistencia a eventos internacionales y entrenamientos con deportistas olímpicos

El hockey sobre hierba ha experimentado un auge notable en España en los últimos años, atrayendo a cada vez más jóvenes apasionados por este deporte. En este sentido, los Campus de Hockey en Barcelona 2025 de IDentity Campus se han consolidado como experiencias imperdibles.

La misión de la firma va más allá de simplemente mejorar las habilidades técnicas, ya que buscan mantener a los deportistas con una práctica deportiva integral que transmita consistentes valores deportivos, además de cultivarlos a nivel cultural y turístico. Dentro de este contexto, uno de los eventos más importantes que tienen planificado es un Campus de Hockey con viaje al EuroHockey 2025 en Alemania.

Campus de Hockey en Barcelona Los Campus de Hockey en Barcelona 2025 de IDentity Campus se han convertido en el escenario ideal de experiencias inolvidables. En este ambiente, los deportistas (de entre 12 y 18 años) tienen la oportunidad de acceder a sesiones de entrenamientos de alto nivel, a cargo de entrenadores de selección, en el Real Club de Polo de Barcelona, donde a través de una metodología intensiva pueden adquirir nuevos conocimientos, perfeccionar su técnica individual (gestos de habilidades aéreas y suelo, definición en área chica y grande, perfeccionamiento de la arrastrada, etc.) y profundizar su comprensión del juego.

Una de las particularidades que destaca a esta propuesta es la organización de entrenamientos en los que participan deportistas olímpicos. Esta iniciativa no solo motiva a los jóvenes, sino que también ofrece la oportunidad de ser entrenados por deportistas de alto nivel para probar sus destrezas y aprender de los mejores.

Viaje al Euro Hockey 2025 en Alemania Uno de los eventos destacados en el programa de IDentity Campus es el viaje al EuroHockey 2025, que se llevará a cabo del 9 al 20 de agosto en Alemania. Esta experiencia está dirigida a deportistas de entre 12 y 17 años que desean mejorar sus habilidades en el hockey, convivir con atletas olímpicos, explorar Europa y vivir el principal evento de hockey desde una perspectiva privilegiada.

El viaje a Mönchengladbach (concepto de ALL INCLUSIVE), incluye todos los detalles necesarios para que las y los participantes solo se concentren en disfrutar y aprender. Abarca desde la comida y el transporte privado hasta la asistencia médica, a cargo de un equipo especializado en medicina deportiva y traumatología, y el kit de viaje (shorts, camisetas, mochilas) para realizar las 9 tecnificaciones deportivas previstas. Todo está planificado para garantizar una experiencia segura y enriquecedora para cada deportista.

En conclusión, los Campus de Hockey en Barcelona 2025 de IDentity Campus y el viaje al EuroHockey 2025 ofrecen mucho más que simples entrenamientos deportivos. Se trata de espacios donde los atletas pueden mejorar su rendimiento sobre hierba, forjar nuevas amistades, enfrentarse a desafíos emocionantes y descubrir nuevas culturas.