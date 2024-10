La Manga Club, un destino inmobiliario exclusivo y al alcance de la mano con Las Lomas Village

La Manga Club Properties acaba de lanzar a la venta una selección limitada de apartamentos vacacionales en el prestigioso complejo Las Lomas Village, situado dentro del exclusivo resort La Manga Club, localizado en La Manga del Mar Menor, en la Región de Murcia.

Disponer de un rincón único y personal para pasar las vacaciones en un destino de lujo y de reconocimiento internacional como La Manga Club puede estar ahora mismo al alcance de cualquier pequeño inversor gracias a la oferta que presenta esta compañía inmobiliaria. Con esta fórmula, además de adquirir una propiedad gestionada por una marca hotelera consolidada y líder en el sector, los nuevos propietarios obtienen un beneficio operativo ajustado a la explotación turística sobre las reservas del establecimiento, que les ayudará a sufragar los costes de mantenimiento y a obtener un rendimiento económico.

Esta iniciativa de La Manga Club Properties, líder en el destino, ofrece a los clientes interesados una oportunidad excepcional de entrar en el lucrativo mercado del alquiler vacacional a un precio muy competitivo, que parte de los 55.000 euros, con el privilegio de poder disfrutar de estancias en su propiedad 30 días al año, con todos los servicios hoteleros que ofrece Ona Hotels & Apartments, programando la reserva con antelación.

La Manga Club es un resort de 560 hectáreas localizado en Cartagena, reconocido como uno de los principales complejos deportivos y de ocio de Europa, que atrae a un flujo constante de visitantes durante todo el año gracias a su privilegiado clima y a sus completas instalaciones.

Destacan especialmente sus tres campos de golf de 18 hoyos diseñados por Robert Dean Putman, Arnold Palmer y Dave Thomas, que lo posicionan como el paraíso de los amantes de esta disciplina. El destino cuenta con el aliciente de sumar también The Racquets Club, un centro de tenis con 28 pistas y 7 de pádel, un centro de fútbol con ocho campos de estándar FIFA, un gimnasio completamente reformado y academias deportivas que incluyen disciplinas como el rugby, el triatlón y el cricket.

Además, el resort ofrece alojamientos exclusivos, con el hotel de cinco estrellas Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, completamente renovado en 2023 para satisfacer los más altos estándares de confort, además del complejo Ona Las Lomas Village La Manga Resort, ideal para aquellos que buscan tranquilidad, seguridad y privacidad, y en el que ahora se abre esta nueva oferta para aquellos que quieran disponer de su propio apartamento en La Manga Club al mejor precio y disfrutarlo parte del año.

Para invertir, ganar y disfrutar La promoción de La Manga Club Properties incluye distintas tipologías de apartamentos que abarcan estudios y unidades de uno, dos y tres dormitorios, con aire acondicionado, y totalmente equipados y amueblados. Y a todo ello se suman los servicios de hotel de Ona Hotels & Apartments, garantizando que los nuevos propietarios de las unidades alojativas que gestiona la cadena puedan relajarse y centrarse exclusivamente en disfrutar del entorno y de sus instalaciones, que incluyen dos piscinas exteriores con piscinas infantiles anexas, una pista polideportiva, gimnasio, áreas gastronómicas, zonas de juegos infantiles y aparcamiento.

Los nuevos inversores de Las Lomas Village que adquieran la titularidad sobre la propiedad no solo tienen la oportunidad de hacerse con una residencia vacacional en uno de los principales y más prestigiosos resorts de golf de España, sino que pueden alojarse en el resort programando la reserva con antelación. Con ello, disfrutan de los servicios y excelencia de un complejo hotelero y además disponen, como bonificación por la compra, de tarifas especiales para practicar en los campos de golf y de acceso a interesantes descuentos en servicios e instalaciones de La Manga Club.

Ona Hotels & Apartments ofrece a los propietarios de estos alojamientos promovidos por La Manga Club Properties un descuento especial del 10% para que puedan disfrutar de la gastronomía de sus restaurantes.

Leña y Karbon, recientemente inaugurado, es único por su método de cocina tradicional centrada en el fuego, que le permite ofrecer una experiencia culinaria única en la región con capacidad para 150 comensales. Su propuesta de valor incluye una variada selección de platos, desde arroces con ingredientes locales del mar y la tierra, hasta cortes de carne premium y pescados y mariscos frescos. También se ofrecen opciones vegetarianas cocinadas a la brasa. Mientras, The Village Bar ofrece platos de comida rápida internacional para alargar los días al sol, y las mejores vistas para disfrutar del ocaso con una bebida.