Schaeffler anuncia la suspensión y reanudación de la cotización de sus acciones

La integración de Vitesco Technologies Group AG en Schaeffler AG mediante la fusión por absorción a cambio de la concesión de acciones de Schaeffler AG a los actuales accionistas de Vitesco Technologies Group AG entró en vigor el 1 de octubre de 2024 La integración de Vitesco Technologies Group AG (ISIN: DE000VTSC017 / WKN: VTSC01) en Schaeffler AG (acciones ordinarias: ISIN DE000SHA0019 / WKN: SHA001) mediante la fusión por absorción a cambio de la concesión de acciones de Schaeffler AG a los actuales accionistas de Vitesco Technologies Group AG entró en vigor el 1 de octubre de 2024, tras la inscripción de la fusión en el registro mercantil de Schaeffler AG. Asimismo, desde el 1 de octubre de 2024 está en vigor la conversión de las acciones preferentes sin derecho a voto de Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159 / WKN: SHA015) en acciones ordinarias de la empresa.

En este contexto, la bolsa de valores de Fráncfort suspendió la cotización de las acciones preferentes sin derecho a voto de Schaeffler AG y las acciones de Vitesco Technologies Group AG antes del inicio de la negociación el 1 de octubre de 2024. Esto significa que el 30 de septiembre de 2024 fue el último día de negociación de las acciones preferentes sin derecho a voto de Schaeffler AG y las acciones de Vitesco Technologies Group AG.La cotización de las acciones ordinarias de Schaeffler AG empezó el 2 de octubre de 2024. Schaeffler AG informará al mercado de capitales sobre la evolución de la situación, de conformidad con sus obligaciones legales.

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos.

No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.