Un evento imperdible para los amantes de la náutica

El Barcelona-Port Ginesta Boat Show se celebrará en el Port Ginesta, uno de los más grandes del estado, del 10 al 13 de octubre. Este evento representa una oportunidad única para aficionados y profesionales del mundo náutico, ya que contará con una amplia lista de expositores confirmados. Este evento se presenta como uno de los eventos clave del sector.

El Barcelona-Port Ginesta Boat Show contará con una amplia exhibición de barcos de todo tipo. Desde yates de lujo hasta veleros y catamaranes, los visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de embarcaciones y conocerlas en detalle. Además, muchos de estos barcos estarán disponibles para realizar pruebas de mar. Esta es una oportunidad para quienes desean experimentar la navegación en primera persona y sentir la emoción de manejar algunas de las embarcaciones más modernas del mercado. Para consultar la lista completa de expositores y barcos, se puede acceder aquí: barcelonaportginestaboatshow.com/listado-de-expositores/.

No obstante, el evento no solo se centra en barcos y navegación. Este año, el Barcelona-Port Ginesta Boat Show también ofrecerá una experiencia gastronómica de calidad. Los restaurantes con vistas al mar del puerto estarán abiertos durante todo el evento, brindando a los asistentes la oportunidad de disfrutar de exquisitos platos mediterráneos mientras contemplan el hermoso paisaje del Mediterráneo. Esta combinación de náutica y gastronomía hará que la visita sea más placentera, convirtiendo un día en el salón en una experiencia completa para los sentidos.

La entrada es totalmente gratuita tanto para los visitantes como para los expositores. Sin embargo, para acceder al evento es necesario registrarse previamente a través de la web oficial. De esta forma, se asegura un lugar en esta cita única con la industria náutica. No se debe perder la oportunidad de asistir a este exclusivo salón náutico, donde se reunirán las mejores marcas y expertos del sector. Para hacer la inscripción previa, se puede visitar el siguiente enlace: barcelonaportginestaboatshow.com/entradas/.

El Barcelona Port Ginesta Boat Show ofrecerá lo mejor de la náutica, pruebas de mar interesantes y una experiencia gastronómica agradable. Del 10 al 13 de octubre, se podrá disfrutar de una jornada memorable en el puerto de Ginesta.