La integración de Vitesco Technologies Group AG en Schaeffler AG se ha completado con éxito

Se ha completado la integración de Vitesco Technologies Group AG en Schaeffler AG y la conversión de las acciones preferentes sin derecho a voto en acciones ordinarias con pleno derecho a voto. Canje de acciones de Vitesco por nuevas acciones ordinarias de Schaeffler con pleno derecho a voto en una proporción de 1:11,4. Conversión de las acciones preferentes sin derecho a voto de Schaeffler en acciones ordinarias con pleno derecho a voto en una proporción de 1:1 Schaeffler AG ("Schaeffler") ha completado con éxito la fusión con Vitesco Technologies Group AG ("Vitesco") que se anunció hace casi un año. La integración de Vitesco en Schaeffler entró en vigor el día 1 de octubre de 2024 tras la inscripción definitiva de la fusión en el registro mercantil de Schaeffler. Al mismo tiempo, se ha completado la conversión de las acciones preferentes sin derecho a voto de Schaeffler en acciones ordinarias con pleno derecho a voto. Con ello, Schaeffler ha completado con éxito la transacción con Vitesco, tal y como se había anunciado, en el cuarto trimestre de 2024.

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, ha dicho: "Con la culminación de la fusión con Vitesco, Schaeffler entra en un nuevo capítulo de su historia corporativa. A pesar del entorno difícil, la compleja transacción se ha completado con éxito en menos de un año, según lo previsto. Esto demuestra que las dos empresas no solo se complementan en cuestiones tecnológicas, sino también culturales. Celebramos poder continuar colaborando. Juntos crearemos una Motion Technology Company líder".

Georg F. W. Schaeffler, accionista familiar y presidente de la Junta de Supervisión de Schaeffler AG, ha dicho: "Schaeffler y Vitesco son más fuertes juntas. La fusión sienta las bases para que Schaeffler AG continúe su trayectoria de crecimiento rentable en el futuro. Como en el pasado, la familia Schaeffler seguirá apoyando estrechamente al Grupo Schaeffler como accionista de referencia a largo plazo. Es un enorme placer para mí, y hablo también en nombre de mi madre Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, dar una calurosa bienvenida a los muy competentes empleados de Vitesco en el Grupo Schaeffler".

Fusión y conversión de acciones culminadas con éxito

De conformidad con la relación de canje especificada en el acuerdo de fusión, los accionistas actuales de Vitesco recibirán, por cada acción de Vitesco, 11,4 acciones ordinarias con pleno derecho a voto de nueva emisión de Schaeffler. Como parte de la conversión de las clases de acciones de Schaeffler, las acciones preferentes sin derecho a voto que cotizaban en bolsa anteriormente también se convertirán en acciones ordinarias con pleno derecho a voto en una proporción de 1:1. En adelante, todos los accionistas de Schaeffler estarán en posesión de acciones ordinarias con pleno derecho a voto. La cotización y la negociación de la nueva acción de Schaeffler con pleno derecho a voto comenzó el 2 de octubre de 2024 en la bolsa de valores de Fráncfort (Alemania).

Estrategia de futuro y posicionamiento en el mercado

Sobre una base proforma para 2023, la empresa combinada tendrá un volumen de negocios consolidado de unos 25.000 millones de euros, dará empleo a unas 120.000 personas en más de 250 emplazamientos y contará con más de 100 plantas de producción en todo el mundo.

En la nueva configuración, el Grupo Schaeffler dividirá sus actividades empresariales en cuatro divisiones altamente especializadas y con posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados: E-Mobility, Powertrain & Chassis, Vehicle Lifetime Solutions y Bearings & Industrial Solutions. Además, el Grupo Schaeffler divide su negocio en cuatro regiones, Europa, Américas, Greater China y Asia/Pacífico, que seguirán gestionándose como hasta ahora.

Como empresa combinada, Schaeffler cuenta con un sólido balance, importantes economías de escala y un amplio portafolio de productos con ocho familias de productos que ofrecen soluciones integradas para una amplia gama de necesidades diversas de los clientes.

Schaeffler espera, tal y como se anunció inicialmente, que la fusión con Vitesco genere sinergias en materia de volumen de negocios y costes, con un impacto EBIT previsto de 600 millones de euros anuales. Estas sinergias se implementarán progresivamente. Se espera que en 2029 se alcance por primera vez el pleno potencial de sinergias.

Inicio de una integración bien preparada

Tras la culminación de la fusión, la integración de Vitesco y Schaeffler comenzó el día 1 ("Day One"). Los grupos de trabajo de ambas empresas lo han preparado minuciosamente durante los últimos meses.

Además de conseguir sinergias en materia de volumen de negocios y costes, el proceso de integración también consiste en combinar procesos y aplicaciones informáticas, establecer un nuevo modelo de ventas y atención al cliente destinado a grandes cuentas para las que varias divisiones desarrollan y suministran productos y servicios, y todas las actividades para integrar, racionalizar y consolidar las estructuras jurídicas existentes en los países en los que Schaeffler y Vitesco operaban anteriormente con entidades jurídicas separadas. Además de Europa, esto incluye países como China, México, Corea y la India.

A partir de ahora, el Grupo Schaeffler operará bajo la marca corporativa conjunta de "Schaeffler". Basándose en los colores corporativos blanco y verde y en el lema contrastado "We pioneer motion", las marcas de producto que actualmente existen junto a la marca Schaeffler se transferirán gradualmente a la marca corporativa.

Tras la fusión, el Grupo Schaeffler seguirá con su sede legal en Herzogenaurach, donde se ubicará también la sede central del Grupo.

Tras la publicación de los resultados de nueve meses el 5 de noviembre de 2024, Schaeffler se comunicará por primera vez con los mercados de capitales como empresa combinada. Los resultados financieros anuales del ejercicio de 2024 y las previsiones para el ejercicio de 2025 se presentarán en la conferencia de prensa anual que tendrá lugar el 5 de marzo de 2025. Además, está previsto celebrar un Capital Markets Day en el segundo semestre de 2025, en el que Schaeffler presentará al mercado de capitales y al público en general la estrategia que ha evolucionado con la empresa combinada.

