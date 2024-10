​El abogado penalista Pardo Geijo suma su duodécimo galardón en 2024

Ha recibido casi un centenar de reconocimientos en los últimos años por las entidades jurídicas de más prestigio internacional que lo consideran como el mejor en España y recogerá en Birmingham el “Spain Prestige Awards”.



Catalogado por varias fuentes jurídicas, sociales y judiciales, como uno de los expertos penalistas más importantes a nivel nacional (si no el que más), ha consolidado este año 2024 su condición de número uno en la materia.

Distintas entidades de reconocido prestigio jurídico (v.gr. Best Lawyers, Client Choice, Chambers o Leaders in Law) le han otorgado más de una decena de galardones por ocupar la primera posición en los delitos relacionados con el crimen y los llamados de guante blanco (white collar crime), contando con numerosos reconocimientos de otras instituciones ajenas al estricto mundo judicial así como innumerables publicaciones jurídico penales aunque también de otras materias como, por ejemplo, de derecho constitucional, internacional o procesal.

Su consideración como mejor abogado de España, la toma con cierto desdén y sus intervenciones públicas se pueden contar por lo escasas que son. En uno de sus discursos, al recoger el premio a la toga de oro penal en el año 2018, relató que “en ocasiones, resulta imperativo salir a la palestra para defender al justiciable que está siendo estigmatizado por los medios de comunicación. Si el ciudadano debe ser enjuiciado en un procedimiento penal pero, a su vez, lo está siendo en los medios, se hace preciso entrar en esa doble vía defensiva”. Esta aseveración la hizo, al parecer, cuando una senadora del Partido Popular estaba acusada de más de cinco delitos en la llamada Operación Púnica y la UCO arremetió fuertemente contra ella. El resultado, finalmente, fue absolutorio.

Rechaza asuntos más que acepta (son numerosos los importantes cargos políticos y personajes famosos a cuya defensa ha renunciado) pero el que se pone en sus manos tiene la completa seguridad de que su asunto será llevado a cabo con la máxima diligencia y profesionalidad, con independencia del éxito del mismo que, por cierto, suele ser cumplido.

Experto, como ninguno, en dar la vuelta a los llamados “casos perdidos” (llamado por ello el abogado de los imposibles, Pardo Geijo: el abogado de los casos imposibles (nuevatribuna.es), fuentes judiciales aseguran que se caracteriza por prestar servicios jurídicos en los que predomina la visión estratégica y calidad técnica, pero el abogado penalista murciano prefiere eludir cualquier definición. Viaja, varias veces al mes, de una provincia de España a otra para poder prestar sus servicios aunque –admite– no lo hace en todas las ocasiones (“depende de la complejidad del concreto acto procesal)” pues supone una inversión de tiempo que va en perjuicio de la gran carga de trabajo diario que soporta.

Seleccionado este año como entre los 25 juristas más importantes de España y las 500 personalidades más relevantes del país, asuntos como el de Santiago-Rusadir, Emvicesa, Ghost, Gürtel, Malaya, Cala Cortina, Umbra, Valley, Camelot, Liber, Biblioteca, Roblecillo, Lienzo, Tosca, Fraude del AVE (ADIF), Rotondas, Wallace, Canal 9, Chase, Malaya, Ninnete, Púnica, Limusa, Barraca, Sakura o Novo Carthago, entre otros muchos de repercusión mediática y de relevancia privada han sumado trayectoria y sólidas experiencias hacia el bufete que regenta, “Pardo Geijo Abogados”. https://pardogeijo.com/