Conseguir un ordenador gratis a través de la subvención del Puesto Seguro

El Kit Digital es una iniciativa destinada a fomentar la digitalización de pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos en España. A través de subvenciones, se busca facilitar el acceso a tecnologías que mejoren la competitividad y la eficiencia de estos negocios. Existe alguna agencia digital, como Infoser, que se encarga de realizar los trámites necesarios para conseguir el Kit Digital, asegurando un proceso ágil y efectivo. Uno de los programas más relevantes en este contexto es la subvención de Puesto Seguro, que permite a los beneficiarios adquirir un ordenador de forma gratuita.

¿En qué consiste el puesto seguro del Kit digital? El «Puesto de Trabajo Seguro» forma parte del Kit Digital, una iniciativa del gobierno de España apoyada por los fondos europeos Next Generation EU. Esta solución está diseñada para proporcionar a autónomos y pequeñas empresas herramientas que mejoran la seguridad digital, la movilidad y la colaboración en el entorno laboral, contribuyendo a la protección de los datos y a una mayor productividad.

Este programa facilita la entrega de un equipo informático, que puede ser un ordenador portátil o de sobremesa, equipado con tecnología avanzada. Además, incluye una licencia de software de seguridad y un sistema de cifrado de datos, garantizando la protección de la información empresarial. El paquete también contempla servicios de soporte y mantenimiento técnico para asegurar el correcto funcionamiento del equipo durante el periodo de subvención.

Una vez finalizados los 12 meses de la subvención, los beneficiarios tienen la posibilidad de comprar el equipo al agente digitalizador, pagando el valor residual del dispositivo.

Requisitos y especificaciones de la solución del puesto de trabajo seguro Equipos de alta calidad: Se facilitan ordenadores de última generación que aseguran un rendimiento óptimo en las tareas diarias.

Seguridad informática: Se incluyen medidas de seguridad para proteger la información sensible y prevenir ataques cibernéticos.

Soporte técnico: Los beneficiarios pueden acceder a asistencia técnica para resolver cualquier inconveniente relacionado con el uso del equipo.

Problemas que han surgido para conseguir la subvención del Puesto seguro A pesar de las ventajas que ofrece el Puesto Seguro, varios problemas han surgido en el proceso de solicitud y adquisición de los ordenadores. Uno de los principales inconvenientes es la financiación inicial. Muchas empresas enfrentan dificultades para financiar la compra de los ordenadores antes de recibir la subvención, ya que esta se cuenta a posteriori. Esta situación genera incertidumbre en la capacidad de las empresas para cubrir el coste inicial de los equipos, lo que puede retrasar la implementación de soluciones tecnológicas necesarias.

Para superar este obstáculo, Infoser ofrece un servicio personalizado que ayuda a las empresas a conseguir los ordenadores necesarios. No solo proporciona equipos que cumplen con todos los requisitos establecidos, sino que también se encarga de las justificaciones requeridas por el Kit Digital.

En Infoser se establecen colaboraciones que permiten a las empresas no tener que hacerse cargo de los pagos de los ordenadores. En estos casos, Infoser colabora con otros agentes digitalizadores, proporcionando los ordenadores y ofreciendo beneficios a dichos agentes para facilitar la adquisición de equipos por parte de las empresas.

Soluciones ofrecidas para el Kit Digital Listado de ordenadores aprobados Los distribuidores de ordenadores para Kit Digital cuentan con un listado de equipos que cumplen con todos los requisitos establecidos por el BOE. Esto garantiza que las empresas puedan adquirir dispositivos que cumplen con las especificaciones necesarias para acceder a la subvención sin complicaciones adicionales.

Instalación de software de seguridad

Además de proporcionar el hardware, se incluye la instalación de software de antivirus y otras medidas de seguridad. Esto asegura que los equipos estén protegidos desde el primer momento, permitiendo a las empresas iniciar sus operaciones digitales sin preocuparse por vulnerabilidades de seguridad.

Puesta en marcha

Se ofrecen servicios de puesta en marcha, garantizando que los ordenadores estén listos para usar y configurados según las necesidades específicas de cada negocio. Este soporte adicional es crucial para facilitar una transición fluida hacia un entorno de trabajo digital.

Gestión de justificaciones

También se gestionan las justificativas que el estado requiere para la subvención. Esto facilita un proceso mucho más fluido y sin complicaciones para las empresas, eliminando la carga administrativa asociada con la presentación de documentación y requisitos.

Requisitos para pedir el ordenador del Kit Digital Pertenecer al segmento III: Deben ser parte de este segmento, que incluye pequeñas empresas, microempresas y autónomos con menos de tres empleados y con domicilio fiscal en España.

Estar dado de alta como autónomo: Es necesario que hayan estado registrados como autónomos durante al menos los últimos seis meses.

Cumplir con las obligaciones fiscales y de seguridad social: Deben estar al día con todas sus obligaciones tributarias y las contribuciones a la Seguridad Social.

No superar el límite de ayudas de Minimis: El total de ayudas recibidas no puede exceder los límites establecidos por la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de minimis.

No ser una empresa en crisis: Según la normativa europea, no deben estar clasificados como una empresa en crisis.

Contar con la evaluación del nivel de madurez digital: Deben completar el test de diagnóstico disponible en la plataforma Acelera Pyme para evaluar su nivel de digitalización.

Seleccionar otra solución: Además del ordenador, es necesario elegir al menos una solución adicional del catálogo del Kit Digital, asegurando que la empresa reciba una solución integral para mejorar su infraestructura digital.

Cómo solicitar el ordenador del Kit Digital Los autónomos tienen la oportunidad de solicitar un ordenador a través del Kit Digital, y este proceso varía dependiendo de su situación. Por un lado, aquellos que no han solicitado el "Kit Digital" previamente pueden iniciar el proceso desde el principio. Deben registrarse en la Plataforma Acelera Pyme, completar la solicitud correspondiente y esperar la aprobación para poder acceder a la subvención.

Por otro lado, los autónomos que ya han solicitado el Kit Digital también pueden utilizar la subvención para adquirir un ordenador, pero deberán asegurarse de que su solicitud ha sido aprobada antes de proceder.