Lo último en belleza

A la vuelta del verano, el mundo ‘beauty’ nos sorprende con muchas novedades. Toma nota de lo que a partir de ahora no deberá faltar en tu neceser:

SHISEIDO

La firma SHISEIDO pionera a nivel mundial en la tecnología de tratamiento desde hace más de 150 años, nos ha presentado hace unos días su última novedad, BIO-PERFORMANCE SKIN HIFORCE CREAM.

Una solución innovadora que se inspira en los procedimientos de estética avanzada así como del descubrimiento de la respuesta de las células de la piel a la hipoxia. La Hipoxia (o pérdida de oxígeno en los tejidos corporales) ha sido objeto de investigación durante más de 50 años. En 2019, el Premio Nobel de Medicina fue concedido a tres destacados científicos, William Kaelin Jr, Peter Ratcliffe y Gregg Semenza, que descubrieron la implicación de una proteína llamada Factor Inducible por Hipoxia (HIF) que activa y desactiva genes en las células en respuesta a niveles bajos de oxígeno. Cuando la piel se expone a un estrés, por ejemplo a través de un procedimiento como un tratamiento con láser o radiofrecuencia, la piel entra en modo de supervivencia y consume mucho oxígeno para recuperarse. Esto provoca una falta de oxígeno en la piel (hipoxia), lo que desencadena la liberación de HIF.

A través de esta avanzada tecnología, SHISEIDO Bio-Performance Skin HIForce Cream maximiza la capacidad innata de la piel para auto-regenerarse. La poderosa tecnología OxyShift Technology ayuda a desencadenar la máxima renovación y recuperación.



Me encanta su textura “efecto venda”, ideal para pieles secas o debilitadas. Se puede usar de manera aislada o bien para aquéllos que quieran preparar la piel para procedimientos estéticos o durante y después de la intervención.

Disponible a partir de octubre y con posibilidad de formato refill.

PVPR: 237.60€ PVPR (refill): 201.96€ Disponibilidad: Octubre 2024

CLARINS

CLARINS nos ha presentado la novena generación de su emblemático Double Serum de Clarins, con una nueva fórmula basada en la ciencia revolucionaria de la epigenética, una tecnología que desafía las leyes del tiempo.

Varios años de investigación han permitido a estos laboratorios descifrar los mecanismos de la epigenética. Después de un estudio con más de 60 hermanas gemelas se observó que a pesar de tener un mismo patrimonio genético cada una envejecía de manera diferente y que un estilo de vida desequilibrado aumentaba los signos de la edad. Para ello, Clarins eligió, entre más de 800 plantas, la caña de Provenza bío dada su gran resiliencia al entorno y a que era capaz de neutralizar el 100% de las modificaciones epigenéticas relacionadas con un mal estilo de vida.

Además, con el fin de potenciar las 5 funciones vitales de la piel: hidratación, nutrición, oxigenación, regeneración y protección, los Laboratorios Clarins han seleccionado nada menos que 22 potentes extractos de plantas, entre ellos la icónica cúrcuma que favorece la escucha celular, y cinco moléculas activas.

Sus resultados les avalan, en los estudios clínicos realizados se observó en 4 semanas un 21 % menos de arrugas, la piel es un 32% más firme, un 54% más luminosa y los poros están un 25% menos visibles.



Precios recomendados* 103,00 € 30 ml / 147,00 € 50 ml / 177,00 € 75 ml

SISLEY

La firma parisina SISLEY nos trae como novedades Supremÿa La Nuit Le Grand Soin Yeux Anti-Âge.

Si el año pasado nos presentaron la reformulación del baume y el fluido de la línea específica de noche de Sisley, este año se suma a la familia de Supremya la nueva fórmula para el contorno de ojos.

Entre sus poderes: reactiva el ciclo de regeneración del contorno de los ojos con el Complexe Régénération Fondamentale, consiguiendo para responder en varios niveles a todos los problemas vinculados al envejecimiento del contorno del ojo: la ptosis, arrugas, y todo tipo de bolsas y ojeras. Los laboratorios de Sisley combinan tres respuestas específicas a las tres fases clave del ciclo nocturno, durante las cuales se activan mecanismos cutáneos específicos; resincronizar los mecanismos nocturnos, detoxificar células y tejidos y compensar los daños del día.

A esta reformulación se suma la novedad un cambio del packaging, apostando por un formato recargable (incluye un envase de vidrio en la primera compra) y una exclusiva herramienta de masaje de zamac, desarrollado para trabajar las distintas zonas específicas del ojo y aumentar la eficacia del productos.



P.V.P: 317€ - Recarga; 257€

GUERLAIN

No es un secreto que la miel ha fascinado durante mucho tiempo a varias civilizaciones por sus propiedades reparadoras. Con este néctar como ingrediente estrella los laboratorios GUERLAIN nos presentan sus dos nuevos productos: la Crema Rica Honey Treatment, para pieles secas o muy secas y su Mousse limpiador, una espuma limpiadora que deja una sensación muy confortable.

Este ingrediente tan preciado tiene la capacidad de cicatrización y reparación de los signos de la edad, tal como fue corroborado por el profesor Descottes del Hospital Universitario de Limoges, donde se confirmó que después de tratar con vendajes de miel a más de 3.000 pacientes con heridas se vieron los fantásticos efectos sobre las fibras de colágeno.

La nueva Crema Rica Honey Treatment contiene un 93% de ingredientes derivados de la naturaleza, con una alta concentración en jalea y enriquecida con manteca de cera de abeja. Se consigue una hidratación inmediata en la piel, reforzando además la barrera cutánea. Las notas melosas de esta crema ha sido compuesta por el maestro perfumista de Guerlain: Thierry Wasser.



El Mousse Limpiador es el primer paso en el ritual de reparación de la piel, ya que prepara el rostro eliminando impurezas y los restos de maquillaje a la vez que protege la barrera cutánea.

Aunque lo cierto es que no es recomendable lavar en exceso la cara con agua por el alto contenido en cal de esta, la fórmula de este limpiador mantiene la sensación de comodidad incluso tras la exposición al agua calcárea. Además, incorpora la tecnología Dynamic Blanbee Repair que combina la fusión de mieles con una miel pura de Abeja Negra de Oussant Black Bee y una exclusiva jalea real que le aporta beneficios antiedad.

PVPR: Crema Rica 50 ML – 143€ y Mousse Limpiador 175 ML – 59€

PATYKA

Entre las novedades de PATYKA París está su nueva colección de cuidado facial formada por cuatro tratamientos que comparten tres activos:

-Vitamina CG encapsulada, un antioxidante que promueve la renovación celular. -Ácido Hialurónico de alto peso molecular, para asegurar una correcta hidratación. -Melisa ecológica, con propiedades antiestrés.

La colección está formada por tres tratamientos hidratantes, dos de ellos con color que unifican el tono de la piel a la vez que le aportan jugosidad, un sérum bifásico y una mascarilla efecto piel nueva.

De todos, me quedo con el innovador sérum bifásico, con una fase roja y otra amarilla, que juntas al mezclarse proporcionan un pigmento bronceado al rostro. Además de la vitamina C encapsulada, el ácido hialurónico de alto peso molecular y la melisa ecológica, incorpora Extracto de zanahoria Bio, con el que conseguirás un efecto glow inmediato.

P.V.P.R.: 41,90€

PAQUITA ORS

Si hay un laboratorio que destaca por su cercanía y elaboración casi artesanal ese es Paquita Ors. Con más de 35 años en el sector, Jerónimo Ors se incorporó a la empresa como director técnico a finales de los 80, permitiendo aumentar las líneas de investigación y desarrollo que se materializan hoy en día en más de 700 formulaciones que el laboratorio fabrica, produce y distribuye. Su máxima: no fabrican grandes cantidades, su producción va en función del consumo, por lo que la cantidad de conservantes que utilizan es mínima.

Desde sus tiendas Jerónimo Ors pasa consulta, de manera totalmente gratuita, a todos sus clientes, que pacientemente esperan a que este farmacéutico les atienda y recomiende aquello que mejor le va a su piel o cabello, porque para estos laboratorios sin un diagnóstico y un tratamiento personalizado no se puede tratar eficazmente la piel.

Cada año nos sorprenden con novedades, en esta ocasión con un tema del que últimamente se habla mucho, la Neurocosmética, y que hace referencia a la conexión entre el sistema nervioso y la piel. Ante una situación estresante, nuestro cuerpo responde liberando hormonas del estrés, como el cortisol. Como la piel y el cerebro comparten el mismo origen, las células de la piel son capaces de producir cortisol en respuesta a factores de estrés externos. En caso de exposición prolongada al estrés las células de la piel no dejan de producir cortisol, lo que altera la homeostasis de la piel y provoca inflamación, pérdida de luminosidad, ojeras…

Para ello han lanzado un nuevo producto Neurodermis, un producto que incorpora una planta capaz de bloquear la síntesis de cortisol en la piel: Tephrosia purpurea.

También han incluido en la fórmula extracto de Centella Asiática, que ayudan a estimular la síntesis de colágeno y promover la microcirculación, y Rhodiola una planta que protege a nuestra piel de las agresiones del medio ambiente. Aceites vegetales como el aceite de Argán y Rosa Mosqueta así como el Escualano de Oliva completan la receta de esta crema sublime.



Emulsión ligera de rápida absorción especialmente indicada para pieles normales, estresadas, desvitalizadas o castigadas. Se puede utilizar en cualquier momento del día.

PVP: 41,60€

ATLANTIA

La firma dermocosmética canaria ATLANTIA acaba de lanzar dos pastillas de Jabón artesanal con 80% de ingredientes de origen natural: Jabón hidratante de Aloe Vera con Aceite de almendras y el Jabón Regenerador de Aloe Vera con Rosa Mosqueta, ambas indicadas tanto para el rostro como para el cuerpo.

Estos jabones destacan por su compromiso con el medio ambiente y la salud de la piel, además en su elaboración se han utilizado técnicas en las que se ha preservado las propiedades beneficiosas del aloe vera.

Entre los ingredientes clave del Jabón Hidratante de Alore Vera con Aceite de Almendras y el Jabón Regenerador de Aloe Vera con Rosa Mosqueta se encuentra el aceite de coco, que proporciona hidratación además de limpieza, ideal para pieles secas y sensibles.

El Aceite de Almendras es conocido por nutrir y suavizar la piel, rico en vitaminas A y E y la Rosa Mosqueta tiene beneficios regenerativos y cicatrizantes con alta concentración en ácidos esenciales y vitamina C.



Las pastillas de jabón artesanales de ATLANTIA con además veganas, sin ingredientes de origen animal ni derivados.

Por último, añadir que el Aloe Vera utilizado proviene de cultivo ecológico, el puro jugo de Aloe es extraído directamente de las hojas de la planta y es estabilizado en frío, con lo que garantiza que sus propiedades no se alteren.

PVP: 6,95€ (Jabón hidratante de aloe vera y aceite de almendras) y 7,95€ (Jabón regenerador de aloe vera y rosa mosqueta).