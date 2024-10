Hábitat Asistencial revoluciona el cuidado de personas mayores con tecnología no invasiva

La importancia de la tecnología en la sociedad actual es indudable y está cambiando todos los procesos que nos rodean. Desde Hábitat Asistencial integran soluciones tecnológicas avanzadas y humanizadas para el cuidado de las personas mayores en sus hogares a través de una tecnología no invasiva, pero que facilite la labor de los cuidadores y la información en tiempo real con médicos y familiares.

Su prioridad es que las personas habiten en un espacio confortable, garantizando la tranquilidad de sus familiares a través de las herramientas tecnológicas más innovadoras sin que ello comprometa su privacidad. Precisamente, Hábitat Asistencial dispone de unos profesionales 100% capacitados y en continua formación para asegurar un cuidado de la máxima calidad.

Esta atención se ve complementada con el uso de productos de cercanía, sin depender del comercio electrónico, a través de la movilidad de equipos tanto por entornos rurales como urbanos. Además, agilizan procesos burocráticos ante las instituciones y mantienen un compromiso ético y sostenible.

Tecnología No invasiva que protege la privacidad Una de las principales innovaciones de Hábitat Asistencial es su sistema de monitorización no invasivo. Sin cámaras ni contacto físico, sus dispositivos registran signos vitales como la frecuencia cardíaca y la movilidad, enviando datos a familiares y médicos en tiempo real a través de apps fáciles de usar. De esta forma, se puede intervenir rápidamente ante cualquier emergencia, garantizando la seguridad sin comprometer la privacidad.

Por ejemplo, el kit de onda Wavve incluye un radar de detección de señal de frecuencia cardíaca y respiratoria, un sensor de puerta, un botón SOS y una sirena interior a modo de arranque. De esta manera, ofrece una solución de monitorización de la salud en el hogar para personas mayores y realiza un seguimiento integral de su estado de salud. Incluye un servicio de informe del sueño, seguridad y protección las 24 horas y los siete días de la semana, monitoreo remoto de aplicaciones, notificación de alarma por SMS y Plug & Play con conexión inalámbrica

Privacidad y dignidad en el centro de la innovación A diferencia de otras soluciones tecnológicas, Hábitat Asistencial ha hecho de la privacidad un pilar fundamental. “Nuestros dispositivos no son intrusivos, no usan cámaras ni requieren contacto directo con la piel, pero siguen proporcionando datos esenciales para cuidar de nuestros mayores de manera eficiente”, explican desde la compañía.

Cuidadores capacitados y apoyo integral a las familias Además de su tecnología, Hábitat Asistencial ofrece una red de apoyo integral, conectando a familias con cuidadores especializados. Estos profesionales reciben formación continua, lo que garantiza un cuidado de alta calidad y reduce la carga sobre los familiares. La combinación de tecnología y apoyo humano ha convertido a Hábitat Asistencial en una opción integral para el cuidado de mayores.

Transformación de comunidades rurales El impacto de Hábitat Asistencial no se limita a los entornos urbanos. La empresa ha lanzado proyectos en áreas rurales, donde colaboran con el comercio local para revitalizar las economías y asegurar que los mayores tengan acceso a los productos esenciales sin depender del comercio electrónico. Equipos móviles se encargan de llevar servicios directamente a las comunidades más alejadas, garantizando que todos reciban el cuidado necesario.

Acceso rápido a cuidados con la Ley de Dependencia Ante las barreras burocráticas que suelen retrasar el acceso a cuidados bajo la Ley de Dependencia, Hábitat Asistencial trabaja para agilizar estos procesos. Sus soluciones están alineadas con las recomendaciones de la OMS, promoviendo un envejecimiento activo y una mayor independencia para los mayores.

Compromiso ético y sostenible No solo se trata de tecnología; Hábitat Asistencial apuesta por un futuro ético y sostenible. La compañía ha atraído el interés de grandes empresas que buscan invertir en proyectos a largo plazo para mejorar el sector socio-sanitario. “Estamos en una posición privilegiada para liderar esta transformación”, asegura Juan José González Rivas, CEO de Hábitat Asistencial.

Con un enfoque innovador que combina tecnología de vanguardia y un respeto profundo por la privacidad y dignidad de las personas mayores, Hábitat Asistencial está marcando la diferencia. Ya sea a través de sus sistemas no invasivos o su compromiso con las comunidades rurales, la empresa está construyendo un modelo de cuidado del futuro, donde la tecnología y la humanidad van de la mano.