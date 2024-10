IA y seguridad según ADT: el 66% de los españoles considera que la IA llegará a las alarmas de seguridad en los próximos 2 años

Un estudio elaborado por ADT demostró que para un contundente 86% la implementación de la IA no es una simple moda, sino una necesidad que se hará realidad en un futuro cercano. La protección de datos lidera las preocupaciones para el 37% y la supervisión humana, clave para el 55% de los españoles. ADT invierte activamente en la IA aplicada a la seguridad y la protección del hogar desde 2020, permitiéndoles maximizar la eficiencia y ofrecer servicios más personalizados El imparable avance tecnológico con la Inteligencia Artificial (IA) no sólo trae consigo un sinfín de posibilidades, sino que también genera múltiples preocupaciones e inquietudes. En este nuevo escenario, es crucial encontrar un equilibrio que haga posible aprovechar las ventajas de la IA en el hogar digital inteligente sin sucumbir a los temores que dicha adopción puedan generar.

"En ADT sabemos que la Inteligencia Artificial está transformando nuestro entorno y la forma en la que vivimos. Pero en especial, en la manera en la que protegemos nuestros hogares. Por ello, hemos elaborado el informe ‘Inteligencia Artificial: ¿amenaza o promesa?’ para intentar comprender las preocupaciones de los españoles al respecto", comentó José González Osma, director general de ADT.

Entre las principales conclusiones recopiladas por ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica,para 8 de cada 10 españoles (86%) la IA se posiciona como el futuro de la seguridad del hogar en España, entendiendo que se trata de una tendencia inevitable que llegará próximamente. Este dato subraya la creciente conciencia y aceptación de las nuevas tecnologías inteligentes, lo que abre un panorama prometedor para la integración de la IA en sistemas de seguridad más eficaces y personalizados. Tan sólo para el 4% es vista como una simple moda.

Los españoles esperan a la IA en la seguridad, sin saber que ya está presente

Según el informe, dos tercios de los encuestados (el 66%) considera que la IA llegará a las alarmas de seguridad en los próximos 2 años, mientras que un 13% cree que todavía queda mucho camino por recorrer, dando un plazo de 5 años para la integración de estas tecnologías.

Resulta interesante cómo la percepción general aún sitúa a la IA como una promesa futurista, una realidad en camino que no está del todo presente. "Este punto es muy curioso, porque en el imaginario colectivo se aprecia a la IA como ‘algo que está llegando, pero aún no lo han implementado’. Sin embargo, nosotros trabajamos y nos apoyamos en la IA de manera significativa en los últimos años, con un enfoque más claro a partir del 2020. Es el motor que impulsa nuestros servicios y nos permite alcanzar una eficiencia notable, reduciendo drásticamente el margen de error porque la IA nos permite, por ejemplo, diferenciar entre personas, mascotas o vehículos, evitando las falsas alarmas", comentó José González Osma.

Si bien la IA aún no se ha instalado completamente en el día a día, la mitad de los españoles (51%) ya vislumbra su potencial para mejorar la seguridad el hogar, especialmente para adelantarse a posibles incidentes como intrusiones o accidentes en el hogar. Sin embargo, la confianza en la tecnología no es absoluta: el 44% considera fundamental la verificación humana ante un aviso o salto de alarma, lo que revela que aún existe la necesidad de una intervención humana apoyada por la IA para conseguir un mejor balance de eficacia ante situaciones complejas.

El temor a la Inteligencia Artificial: una mirada a las principales preocupaciones

Aunque la IA avanza a pasos agigantados, su desarrollo no está exento de sombras. Los datos desvelados por el estudio de ADT ponen de manifiesto una sensación de inquietud ante lo desconocido: el mayor temor, compartido por un 55% de los encuestados, radica en la posibilidad de delegar decisiones cruciales a la IA sin una supervisión humana adecuada que pueda confirmar si la tecnología está equivocada o no.

Por su parte, la protección de los datos emerge como la segunda preocupación, con un 37% de españoles que ha manifestado su inquietud por la manera en la que la IA gestionará sus datos personales. Al restante 9% le genera desconfianza la integración de esta tecnología en la seguridad del hogar, porque teme que la IA pueda tomar malas o incorrectas decisiones, repercutiendo en la integridad de su familia.

"Nuestro informe deja en evidencia que los españoles tienen aún mucho desconocimiento en la adopción de la IA. En ADT, la IA es un pilar fundamental porque con ella podemos aprender del entorno y reconocer los patrones de comportamiento de actividades habituales y aplicarlos a la seguridad y la protección del hogar. A través de algoritmos, podemos detectar movimientos inusuales y mediante la video analítica inteligente mejorar la detección de personas, vehículos y animales. Esto permite un análisis más preciso de lo que sucede en las propiedades monitoreadas, reduciendo falsas alarmas y ofreciendo alertas más personalizadas.", comentó José González Osma. "Pero es importante destacar que una IA bien educada se convierte en la aliada esencial para ayudar al personal altamente capacitado de nuestra Central Receptora de Alarmas (CRA) y determinar así con mayor precisión la verificación de saltos de alarma, dando aviso a las fuerzas de seguridad de manera más eficaz", finalizó diciendo.