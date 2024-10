Art & Wine, experiencia divertida con clases de pintura en Madrid y Barcelona

La academia Art & Wine ha avanzado que son muchas las personas que están reservando plazas en su calendario correspondiente a enero para las clases de pintura.

El artista plástico Jean Dahrieh se muestra muy satisfecho con las solicitudes que están recibiendo en sus dos sedes ubicadas en Madrid y Barcelona.

Para 2024, el equipo ha diseñado un cronograma de actividades con eventos y temáticas distintas desde enero. Cada experiencia será distinta, pero, en todas ellas la pintura, el vino y la buena música siempre serán los protagonistas. Seguirá siendo el espacio ideal para expresarse y compartir entre amigos.

Barcelona, donde todo comenzó Desde que abrió sus puertas, la propuesta de Art & Wine ha sido ofrecer experiencias divertidas con clases de pintura en un formato distinto.

Dahrieh se propuso poner a disposición de todo público vivencias creativas, interactivas y únicas en un entorno agradable y relajado. Son ideales para desconectar después de un estresante día de trabajo o sencillamente para que las personas exploren sus talentos desconocidos.

Durante el mes de enero, la sede de Barcelona será escenario de temáticas como Pouring Experience, Blue Moon, Laponia y Special Papis & Kids. En esta última, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia entre padres e hijos. También han organizado días especiales con temas como Show Your Best Side, Gaudi Fluor, El Reflejo y Fresh as a Daysy.

Dahrieh explica que las temáticas con las que trabajarán los noveles artistas estarán relacionadas con el paisaje, la naturaleza, panorámicas urbanas y el arte abstracto. Las figuras humanas, los animales y las frutas también tendrán su espacio con las técnicas pictóricas que todos han seguido y admirado en algún momento.

Madrid también tiene un interesante calendario En Madrid también han organizado un calendario con temáticas similares a las que se impartirán en Barcelona. Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar su talento con corrientes como el impresionismo de Van Gogh o el modernismo arquitectónico de Gaudí. Todos los días, las personas contarán siempre con la guía del maestro.

Estas clases de pintura son ideales como experiencias de teambuilding para grupos de trabajo o vivencias entre amigos. Por eso, ya tienen algunas fechas reservadas para eventos privados y plazas que podrán ser utilizadas como tarjetas de regalo. El fundador de Art & Wine señala que también tienen programadas ediciones especiales en distintos lugares de la ciudad.

Tanto en Madrid como Barcelona, la idea en las clases de pintura de Dahrieh es que las personas vivan 2 horas y media diferentes. Que regresen a sus casas con una gran sonrisa en la cara y la satisfacción de haber creado algo distinto a lo que hacen diariamente. “Queremos darle a la gente la llave de las puertas de su creatividad”, asegura este célebre artista plástico.