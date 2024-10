Andrés Iniesta, héroe de Sudáfrica 2010 y leyenda del Barcelona, se retira

Andrés Iniesta pondrá punto y final a su carrera como futbolista el próximo día 8 de octubre cuando anuncie oficialmente en sus redes sociales su retirada definitiva. El héroe de Sudáfrica en el Mundial 2010 y leyenda del FC Barcelona lo deja a los 40 años de edad.

Abandonó el futbol español a la conclusión de la temporada 2017/18. Sentía que había cumplido todos sus objetivos, tanto en la selección como en el Barça. Y quería vivir la experiencia en otras latitudes. Eligió Japón para proseguir su carrera con el Vissel Kobe y la finalizó el pasado 1 de junio en el Emirates Club en los Emiratos Árabes Unidos.

Sus dos momentos estelares

El ilustre manchego, nacido en la localidad albaceteña de Fuentealbilla, ha exprimido su vida deportiva hasta los 40 años, tras 22 como profesional desde su debut el 29 de octubre de 2002 contra el Brujas en la Liga de Campeones. Pero dos fogonazos han marcado su brillante carrera.



Queda ya lejos aquel 11 de julio de 2010 en Johannesburgo cuando alojó el balón en la portería defendida por el portero neerlandés Stekelenburg en el minuto 116 de la final del Mundial de Sudáfrica 2010 que daba el título de campeona del mundo a España. Pero muy presente en el imaginario colectivo: su carrera hasta la banda para celebrar el gol, su homenaje a su amigo Dani Jarque (futbolista del RCD Espanyol fallecido un año antes) quitándose la elástica nacional y mostrando su nombre en una camiseta, el alborozo general de los 22 seleccionados amontonados encima de él y el “Iniesta de mi vida” que resonó en todos los televisores de España.



Pero no debemos olvidar el otro momento estelar. Éste como azulgrana. Fue en las semifinales de la Champions League de la temporada 2008/2009 en Stamford Bridge ante el Chelsea, cuando un trallazo suyo desde fuera del área se colaba por la escuadra en el minuto 93 empatando el partido y dando la clasificación al Barça para la final, que acabo ganando y consiguiendo así su tercera Copa de Europa ante el Manchester United en el estadio olímpico de Roma.

Su legado

Su legado es imborrable. Un genio. Un artista del balón. Un virtuoso del regate. Un jugador al que el futbol sigue estando en deuda con él. En 2010 era el favorito numero uno en todas las apuestas para lograr el Balón de Oro de ese año, pero su compañero Lionel Messi se lo arrebató contra pronóstico. El segundo lugar no le hizo en absoluto justicia.

Cuando se fue a la liga japonesa hace seis años con 34, lo hizo porque en su fuero interno pensó que no iba a estar a la altura de las exigencias en su club de siempre. Pero estaba muy equivocado. Durante este tiempo ha dado auténticos recitales en el país nipón. Aún le quedaba mucha magia en sus botas. Muchos conejos en la chistera por sacar.

Andrés Iniesta ha destacado por su generosidad en el juego, por la solidaridad futbolística con sus compañeros. Como los grandes genios. Sentando cátedra partido a partido. Intuitivo, vertical, hábil, elegante y preciso en el pase. El futbolista español más laureado con 40 títulos oficiales. Y quizá el más emblemático.

Su palmarés



El palmarés de Andrés Iniesta como futbolista es brillante. Con el FC Barcelona: 9 Ligas de España (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 y 2018), 6 Copas del Rey (2009, 2012, 2015, 2016, 2017 y 2018), 7 Supercopas de España (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 y 2016), 4 Champions League (2006, 2009, 2011 y 2015), 3 Supercopas de Europa (2009, 2011 y 2015) y 3 Copas Mundiales de clubes (2009, 2011 y 2015).

Con el Vissel Kobe: 1 Copa del Emperador (2019), 1 Supercopa de Japón (2020) y 1 Liga de Japón (2023).

Mientras que con España: 1 Europeo sub’16 (2001), 1 Europeo sub’19 (2002), 2 Eurocopas con la selección absoluta (2008 y 2012) y 1 Mundial (2010).