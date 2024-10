SOAINT lanza Inovank en Colombia con tecnología de Red Hat

Una solución innovadora que revoluciona el sector financiero colombiano con tecnología avanzada de Open Banking.

Septiembre 2024 - SOAINT anuncia el lanzamiento de Inovank, una solución tecnológica disruptiva diseñada para transformar el sector financiero en Colombia. Impulsada por la plataforma Red Hat OpenShift Platform Plus, Inovank promete facilitar los procesos de Open Banking, ofreciendo una plataforma rentable, segura y altamente eficiente para la banca moderna.

Una evolución en la banca colombiana El sector financiero ha experimentado una rápida evolución en los últimos años, impulsado por factores como la digitalización, la banca móvil y los cambios provocados por la pandemia. Carlos Arturo Quiroga, Arquitecto de Soluciones de Soaint, explica: “El sector bancario ha venido evolucionando fuertemente debido a la aparición de la banca móvil y de otros factores como la pandemia. Hoy, los usuarios no necesitan productos financieros, necesitan financiamiento o alternativas para viajar, estudiar, comprar un auto o hacer lo que les interesa. Esto es precisamente las finanzas abiertas, la inclusión financiera que facilita la relación de las personas con distintas entidades bancarias, así como el poder analizar diversas alternativas de financiamiento, como, por ejemplo, el mercado de valores para poder desarrollar una mejor economía”.

Inovank, utilizando la tecnología avanzada de Red Hat OpenShift Platform Plus, ofrece una ventaja competitiva única para el sistema bancario, al desarrollar modelos operativos y de gestión de productos que favorecen la colaboración e interoperabilidad entre distintas entidades financieras.

Beneficios de la solución Backoffice optimizado: Soaint integra completamente la operación del backoffice bancario mediante la automatización avanzada y la tecnología de Red Hat OpenShift Platform Plus.

Cumplimiento normativo: Gracias a la habilitación de soluciones DevSecOps, Inovank asegura el cumplimiento de las regulaciones locales y globales, mitigando riesgos y garantizando una operación centralizada y segura.

Front Office automatizado: Con una plataforma autogestionada, los usuarios pueden llevar a cabo operaciones de forma más eficiente, reduciendo la dependencia del back-end bancario.

Nube híbrida abierta: Red Hat OpenShift permite que Inovank opere en cualquier infraestructura, facilitando la transición desde la tecnología actual hacia un entorno digital más flexible y moderno.

Mejora en la experiencia del cliente: La plataforma permite identificar mejor las necesidades de los usuarios y actuar de forma coherente para ofrecer soluciones personalizadas.

El futuro de la banca Con Inovank, Soaint y Red Hat reafirman su compromiso con la innovación en el sector financiero, posicionándose a la vanguardia de las soluciones tecnológicas que promueven una banca más competitiva, inclusiva y abierta. La alianza entre ambas compañías continuará impulsando una transformación profunda en la banca, ofreciendo herramientas que permiten a las entidades financieras responder de manera más ágil y efectiva a las demandas de sus clientes.

Sobre SOAINT SOAINT. Empresa líder en servicios de TI, consultoría y soluciones empresariales con más de 15 años de experiencia. Su misión es impulsar el éxito de los negocios a través de soluciones innovadoras. Siendo partners estratégicos de marcas globales como Red Hat, IBM, AWS y Oracle, ofrece productos y servicios de vanguardia para adaptarse a entornos empresariales en constante evolución.

Gracias a su metodología propia IterAE, optimiza la gestión de proyectos de TI mediante prácticas ágiles y CMMI, alineando el negocio con su ecosistema y potenciando la colaboración y el conocimiento. IterAE acelera la transformación digital, asegura la calidad y seguridad en cada etapa del proyecto, promoviendo la modernización tecnológica y una cultura DevSecOps integrada, garantizando que las empresas aprovechen al máximo su potencial digital.

Con presencia en España, Chile, México, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú y Ecuador, asegura conocimiento global y soporte local para satisfacer las necesidades de sus clientes en todo el mundo. En SOAINT, están comprometidos con la excelencia y la satisfacción del cliente, y continúan trabajando para ser el socio de confianza en la transformación digital de sus clientes.

Para obtener más información visitar: soaint.com