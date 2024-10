El fotógrafo Felix Damian ayuda a las empresas a mejorar sus ventas con fotos corporativas

La nueva tendencia empresarial de mejorar el trabajo en equipo es utilizar las sesiones de fotos corporativas como estrategia de Team Building.

Las empresas han comenzado a cambiar la manera en la que se presentan al público y promueven cada vez más la imagen de sus propios empleados. Una tendencia que está ganando fuerza es la organización de sesiones de fotos corporativas para todos los empleados, una práctica que no solo renueva la imagen de la compañía, sino que también fomenta la cohesión del equipo. Este tipo de actividades está transformando algo tan simple como una sesión de fotos en una experiencia de team building, combinando profesionalismo y diversión en un entorno elegante.

La evolución de la foto corporativa: del estudio foto a un espacio con estilo Tradicionalmente, las sesiones de fotos corporativas estaban reservadas para los altos cargos o directivos de las empresas, y generalmente se llevaban a cabo en las oficinas de la compañía. Sin embargo, hoy en día, se está viendo un enfoque más inclusivo y dinámico, donde todos los empleados participan y el escenario se traslada a lugares más atractivos. Para crear un ambiente adecuado, las empresas suelen alquilar espacios elegantes como hoteles, casas rurales o incluso jardines botánicos. Estos lugares aportan un entorno fresco y sofisticado, lo que refleja la modernización de la cultura empresarial.

Felix Damián, fotógrafo profesional en Madrid, quien ha sido testigo de este cambio, menciona:

"Las empresas ya no buscan simplemente fotos que muestren a sus empleados en un escritorio. Quieren reflejar su cultura corporativa y cómo cada miembro del equipo es una pieza fundamental en la organización. Por eso, los escenarios más creativos y naturales se han vuelto tan populares en estas sesiones".

Un evento más allá de la fotografía Más allá de lo visual, este tipo de actividades se han convertido en una herramienta poderosa para el team building. El proceso de organizar una sesión de fotos corporativa es una oportunidad para que los empleados interactúen fuera del entorno habitual de la oficina. Al estar en un entorno relajado y colaborativo, los equipos refuerzan sus vínculos, lo que, a su vez, contribuye a una mejor dinámica en el trabajo.

Felipe Rivero, director de Europreven Alcalá, una de las empresas que recientemente ha adoptado esta estrategia, compartió su experiencia:

"Decidimos renovar las fotos corporativas de toda la plantilla para mejorar nuestra presencia online y dar una imagen más cercana a nuestros clientes. Pero lo que no esperábamos era el impacto que esto tendría en nuestro equipo. La sesión se convirtió en un evento en sí mismo, donde todos compartimos un día diferente, en un lugar increíble, y eso nos ha unido más como equipo".

El impacto se nota en la imagen y las ventas El impacto de estas sesiones no solo se refleja a nivel interno. La imagen renovada de los empleados, presentada en las páginas web, redes sociales y materiales de marketing, puede generar un aumento en la percepción de profesionalismo y confianza por parte de los clientes. Felipe Rivero destacó cómo esta actualización ha impactado en los resultados de Europreven:

"Después de renovar nuestras fotos, notamos un cambio en la interacción de los clientes. Se sienten más cercanos y conectados con la empresa al ver a los empleados en un entorno más real y positivo. Esto, sin duda, ha mejorado la percepción de nuestro servicio y ha contribuido a un aumento en nuestras ventas".

La foto corporativa gana terreno en España La sesión de fotografía corporativa ha evolucionado de ser un mero trámite visual a una oportunidad estratégica para las empresas. No solo renueva la imagen de la organización, sino que refuerza las relaciones internas entre los empleados. Organizar estas sesiones en entornos elegantes y relajados, transformando la experiencia en un evento de team building, se ha convertido en una de las tendencias más efectivas para las compañías que buscan actualizar su imagen y mejorar su cultura organizacional. Y, como lo demuestra la experiencia de Europreven, el impacto puede ir mucho más allá, generando un efecto positivo en la percepción del cliente y en los resultados financieros.