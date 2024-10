Reconocen a Ángel González de GlobátiKa como Asociado Relevante en los Premios PETEC por su labor en peritaje informáti

El pasado 23 de septiembre se celebró en el HUB de Las Rozas la esperada gala de los Premios PETEC 2024, un evento que ya se ha consolidado como una referencia en el sector de la ciberseguridad, la seguridad de la información y la tecnología en España. Coincidiendo con la festividad de Santa Tecla, patrona de los informáticos, la gala de este año destacó no solo por su carácter emotivo, sino también por reconocer a aquellos profesionales cuya labor ha marcado un antes y un después en sus respectivas áreas.

Entre los galardonados de la noche, Ángel González, CEO de GlobátiKa Peritos Informáticos, quien recibió el premio a Asociado Relevante. Este reconocimiento refleja su destacado papel en el ámbito del peritaje informático, una disciplina que ha cobrado una importancia crítica en la protección de derechos digitales y la resolución de disputas judiciales que involucran tecnología.

Premios PETEC 2024: Celebración de la excelencia en ciberseguridad La gala de los Premios PETEC ha crecido en importancia año tras año, convirtiéndose en un evento clave para aquellos involucrados en la ciberseguridad, tanto desde el ámbito empresarial como judicial. Este año, bajo el hashtag #PremiosPETEC, la ceremonia reunió a los principales expertos y actores del sector, quienes compartieron momentos de camaradería y reflexión sobre los retos y desafíos que enfrenta la industria en un entorno donde las amenazas digitales están en constante evolución.

Entre los premiados de la noche, se destacaron Sonia Fernández Palma con el Premio Talento Digital, Pablo San Emeterio López con el Premio Comunicador de Ciberseguridad, Alberto González con el Premio Personalidad Relevante, C1b3rWoman con el Premio Proyecto de Ciberseguridad, Laura Gómez, con el Premio Trayectoria Profesional: Laura Gómez y por último, Ángel González, CEO de GlobátiKa Peritos Informáticos con el Premio Asociado Relevante.

Ángel González: Un defensor incansable del peritaje informático El reconocimiento a Ángel González como Asociado Relevante en los Premios PETEC 2024 no es casualidad. Este galardón refleja una carrera marcada por su compromiso con la verdad y su incansable labor para posicionar al perito informático como una figura esencial en el ámbito judicial. Durante el último año, González ha intensificado su trabajo en la divulgación de la importancia del peritaje digital, sensibilizando tanto al público como a las instituciones sobre la necesidad de contar con expertos capaces de analizar evidencia tecnológica con rigor y profesionalidad.

En un mundo cada vez más digitalizado, las pruebas electrónicas juegan un papel fundamental en la resolución de conflictos legales. Desde fraudes financieros hasta delitos informáticos, los peritos informáticos están capacitados para extraer, preservar y analizar pruebas electrónicas que pueden determinar el desenlace de un caso. La experiencia forense de GlobátiKa, bajo la dirección de González, ha sido fundamental en numerosos procesos judiciales, demostrando su eficacia y compromiso con la justicia.

Ángel González comentó durante la gala: "Este reconocimiento es un reflejo del esfuerzo de todo el equipo de GlobátiKa. Nuestro compromiso con la verdad y con la defensa de los derechos digitales nos motiva cada día a ofrecer lo mejor de nosotros. El peritaje informático es una herramienta esencial para garantizar la justicia en un mundo donde lo digital es parte fundamental de nuestras vidas".

La solución al desafío digital: GlobátiKa Peritos Informáticos Con la creciente digitalización de las empresas y el incremento de disputas que involucran pruebas digitales, contar con expertos en peritaje informático es crucial. GlobátiKa Peritos Informáticos ha sido pionera en ofrecer servicios de alta calidad en este ámbito, colaborando estrechamente con bufetes de abogados, empresas y particulares que buscan resolver conflictos donde la tecnología desempeña un papel clave.

El equipo de GlobátiKa está compuesto por peritos certificados que, además de poseer una amplia experiencia técnica, entienden la complejidad del entorno legal en el que se desarrollan estos procesos. La empresa ha trabajado en numerosos casos de gran relevancia, desde fraudes informáticos hasta infracciones de propiedad intelectual, aportando pruebas contundentes que han sido determinantes en el resultado de los juicios.

Entre los servicios más destacados de GlobátiKa se encuentran el análisis forense digital, al tratarse de expertos en la recuperación y preservación de datos en dispositivos electrónicos. La consultoría en ciberseguridad, ya que ayuda a empresas a mejorar sus sistemas de seguridad para prevenir ataques y vulnerabilidades. También destaca la investigación de delitos informáticos, dado su asesoramiento y análisis de pruebas digitales en casos de hacking, fraude y otras ciberamenazas. Por último, la Certificación y autenticidad de pruebas digitales, gracias a la presentación de informes periciales validados para ser usados en procedimientos judiciales.

Además de su labor técnica, GlobátiKa ha demostrado un fuerte compromiso con la concienciación sobre los riesgos que supone la falta de seguridad digital en las empresas. La divulgación ha sido uno de los pilares en la carrera de Ángel González, quien ha participado en múltiples conferencias y publicaciones, alertando sobre la importancia de proteger la información sensible y fomentar una cultura de seguridad digital.

Empresas y bufetes de abogados: ¿Por qué confiar en GlobátiKa? La creciente complejidad de los delitos informáticos y la rápida evolución de las tecnologías digitales han convertido al peritaje informático en una disciplina imprescindible para cualquier empresa o bufete de abogados que busque proteger sus intereses o resolver disputas de manera eficaz. GlobátiKa ofrece una garantía de profesionalismo, rigurosidad y confidencialidad, elementos clave para asegurar que cada caso se resuelva con el máximo rigor técnico y legal.

Las pruebas digitales son hoy en día uno de los recursos más valiosos en los tribunales, y la correcta preservación y análisis de estas pruebas puede determinar el desenlace de un juicio. GlobátiKa, con su equipo de peritos forenses informáticos, se posiciona como líder en el sector, proporcionando informes periciales que cumplen con los más altos estándares exigidos por la justicia.

Si usted o su empresa necesitan un peritaje informático de confianza o asesoramiento especializado en ciberseguridad, no dude en ponerse en contacto con GlobátiKa Peritos Informáticos.