Alcorcón fomenta los clubs de lectura infantiles como propósito de vuelta al cole

Nocturna de Libros, librería alcorconera, propone unos clubs de lectura infantiles para fomentar la lectura en los más jóvenes. La lectura mejora las conexiones cerebrales, ayuda a tener una mejor capacidad lingüística e incrementa la habilidad para comprender y relacionar conceptos Septiembre no solo vuelve con la vuelta al cole, sino que también es considerada para muchos la fecha con la que comienza el año; ya que asocian la vuelta al cole y al trabajo como un nuevo comienzo. Esto implica para muchos volver a hacer una lista de propósitos que cumplir, y es aquí donde aparece la lectura.

Leer, tras la pandemia, ha sido uno de los hobbies que más se han mantenido. Con la llegada de la COVID-19 fueron muchos quienes indagaron en sus estanterías y desempolvaron libros que en algún momento compraron o les regalaron sabiendo que, antes o después, leerían. Y, desde entonces, no han vuelto a dejar que los libros cojan polvo de nuevo.

Según el propio Ministerio de Cultura "los índices de lectura de los españoles se mantienen estables tras la pandemia" y han crecido cinco puntos respecto a los índices del 2012. Esto, en números, se traduce en que el 68 % de la población española lee, pero ¿cómo se adquiere este hábito?

Según se refleja en el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2023, más del 76 % de los hogares con niños menores de 6 años los padres leen a los niños. Esto fomenta este hábito, generando interés en la lectura a los más pequeños de la casa, y una prueba de que este hábito se adquiere es que el 86 % de los niños y niñas de entre 6 y 9 años leen en su tiempo libre; cifra que casi se mantiene en la franja de edad de 10 a 14 años. Pero, "¿existe alguna alternativa a que tus padres te lean en casa cuando eres pequeño? ¿Cómo sacamos la lectura de los hogares? ¿Cómo hacemos de algo individual algo colectivo?"

Así es como surgen los clubes de lectura infantiles y juveniles. Los clubes de lectura, en general, promueven la socialización, el sentido de comunidad, la participación y fomentan la lectura y el pensamiento crítico. Todos estos aspectos es importante estimularlos y promoverlos también en los jóvenes, para, sobre todo, mejorar su comprensión lectora, pensamiento crítico y mejorar su socialización.

Nocturna de Libros, librería de barrio del municipio de Alcorcón, es consciente de los beneficios que tienen los clubes de lectura. Por eso, ahora que se está arrancando el curso escolar, quiere hacer del propósito de leer un nuevo y enriquecedor hábito con dos clubes de lectura, uno infantil y otro juvenil.

El 4 de octubre, viernes, de 17.30 h a 19.00 h los niños y niñas de 9 a 12 años podrán acercarse a un clásico de la literatura juvenil, El pequeño Nicolás, libro de René Goscinny que traslada a los pequeños lectores valores como la amistad, la convivencia escolar y la diversión en la escuela. En el encuentro, a través de juegos o manualidades, podrán socializar y disfrutar de una tarde inolvidable de viernes.

Y, si estos niños tienen hermanos menores —o si no—, el viernes 11 de octubre es el turno de los más pequeños. El 11 de octubre de 17.30 h a 19.00 h los pequeños de 6 a 8 años leerán y jugarán con Sapo y Sepo son amigos, de Arnold Lobel.

La lectura es fundamental en el desarrollo de los jóvenes, tanto es así que existen estudios que señalan que "los niños que leen […] llevan medio curso de ventaja respecto a los que no lo hacen". Por tanto, comenzar el curso con el propósito de leer más y de fomentar los espacios donde la lectura sea divertida es el mejor regalo que se les puede hacer a las generaciones futuras, y en Nocturna de Libros las libreras lo saben.