Aicad Business School triunfa en el Ranking QS, lidera en Empleabilidad, Buen Gobierno y Tecnología Educativa

Con un prestigioso reconocimiento en el Ranking QS, AICAD Business School ha reafirmado su lugar como una de las instituciones educativas líderes a nivel mundial. En la siguiente entrevista con su CEO, Hermel Balcázar, sobre lo que significa este galardón y cómo la escuela continúa transformando el panorama de la educación superior, destacándose en áreas clave como empleabilidad, buen gobierno y tecnología en el aprendizaje.

Hermel, AICAD Business School ha sido galardonada en el Ranking QS. ¿Qué significa este premio para ti y para la institución?

Hermel Balcázar: Este reconocimiento es un gran honor para AICAD y para toda nuestra comunidad académica. Haber sido destacados en el Ranking QS subraya nuestro compromiso con la excelencia académica y nos posiciona como una de las escuelas de negocios más innovadoras a nivel global. Más allá del prestigio, este premio confirma que estamos haciendo las cosas bien, especialmente en áreas clave como la empleabilidad de nuestros egresados, la transparencia en la gestión y el uso innovador de la tecnología en la educación. En AICAD, nos dedicamos a formar a los líderes de hoy y del mañana, y este galardón refleja esa misión.

El Ranking QS destacó a AICAD por su enfoque en empleabilidad. ¿Cómo logran que sus egresados sean tan demandados por las empresas?

Hermel Balcázar: El éxito de nuestros egresados en el mercado laboral es el resultado de una estrategia educativa práctica y orientada a las necesidades reales de las empresas. Hemos establecido alianzas estratégicas con corporaciones líderes a nivel mundial, lo que nos permite adaptar nuestros programas a lo que realmente demandan las industrias. Además, nuestro currículo se enfoca en dotar a los estudiantes de habilidades tanto técnicas como competencias interpersonales, que son cruciales en un entorno empresarial dinámico. El aprendizaje con prácticas, los proyectos con empresas y las simulaciones del mundo real son parte integral de nuestra metodología.

AICAD también fue reconocido por su compromiso con el buen gobierno. ¿Cómo manejan la ética y la transparencia dentro de la escuela?

Hermel Balcázar: La transparencia y la ética son pilares fundamentales en AICAD Business School. Sabemos que una institución educativa no solo debe centrarse en el conocimiento técnico, sino también en los valores que promueve. Hemos implementado políticas de gobierno corporativo que garantizan la toma de decisiones justas y transparentes, tanto para nuestros estudiantes como para nuestro personal académico. Fomentamos un ambiente de confianza y respeto, donde cada miembro de la comunidad se siente valorado. Esta estructura no solo fortalece nuestra reputación, sino que asegura una gestión eficiente y equitativa.

El uso de la tecnología es otro aspecto donde AICAD ha sido líder. ¿Cómo integran la tecnología en la experiencia educativa?

Hermel Balcázar: Estamos viviendo en una era donde la transformación digital está revolucionando la educación. En AICAD, hemos adoptado un enfoque tecnológico de vanguardia para asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan acceso a las herramientas más avanzadas. Utilizamos plataformas interactivas de aprendizaje online, simuladores empresariales, y promovemos la colaboración global mediante proyectos en línea. Este enfoque no solo enriquece la experiencia educativa, sino que prepara a los estudiantes para trabajar en entornos digitales, una habilidad que es esencial en el mundo actual. Queremos que nuestros alumnos sean no solo consumidores de tecnología, sino también creadores y líderes en su uso.

¿Cómo visualizas el futuro de AICAD tras recibir este galardón y cuál será su papel en el panorama global de la educación?

Hermel Balcázar: Este reconocimiento del Ranking QS es solo el principio. Nuestra meta es seguir creciendo y expandiendo nuestra presencia a nivel global. AICAD se está consolidando como un referente en la educación empresarial y el aprendizaje digital. Continuaremos innovando en nuestros programas y expandiéndonos hacia nuevas regiones y mercados. Queremos estar a la vanguardia de la transformación educativa, asegurando que nuestros estudiantes estén equipados con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio.

En el presente y en el futuro AICAD seguirá liderando el cambio en la educación superior, seguiremos apostando por crear una mejor sociedad con personas bien formadas tanto a nivel técnico como humano que son el factor decisivo para que haya más oportunidades laborales, pero también más justicia social.