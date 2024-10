Algo acecha a Andrea, pero nadie, ni siquiera ella misma, puede verlo a simple vista. Hace veinte años, a diez mil kilómetros, la misma presencia aterrorizaba a Marie. Camila fue la única persona que pudo entender lo que le ocurría, pero nadie las creyó. Al enfrentarse a esa amenaza opresiva, las tres escuchan el mismo sonido sobrecogedor. Un llanto.

Así nos relata la sinopsis de una película pequeñita que se ha presentado en el Festival de Cine de Donostia. Asistimos al photocall y rueda de prensa para conocer más sobre esta película en voz de sus protagonistas.



Su actriz protagonista, Ester Expósito, conocida por la serie Élite que hizo su debut cinematográfico con Jaume Balagueró en “Venus” , también ha participado en otras series como “Estoy vivo” , “Veneno” o “Papá o mamá”.

La redactora va presentando al equipo, destacando el director, Pedro Martín- Calero, la guionista Isabel Peña, productores y las tres actrices, Ester Expósito, Mathilde Olivier y Malena Villa.

Primera pregunta: Durante la primera parte de la película hay claras referencias al terror japonés, también llamado J-horror. ¿En que se han inspirado para mostrar este tipo de terror? No precisamente, nos lo han comentado, pero no, no ha sido esa la intención.

Para las tres actrices: en la estructura de guión, como decidís que va a ser la película, ¿Cómo os interconectáis sin veros personalmente? Cuando empezamos a escribir nos pusimos unos retos que para salir del lugar común de las pelis de este género. Darle un sentido, jugar con los tiempos y espacios en un sentido temático. Hay un sentido como capitular en este relato literario. Al leer el guion sí que sabes lo que le pasa a tus compañeras pero obviamente tienes que ponerte en su personaje, comprender sus necesidades y transformarlo para que encaje en la historia total. El personaje de Andrea es el que conecta toda la película.

“En la vida real hay como una red invisible entre mujeres que nos hace conectarnos incluso en distintas épocas y eso se percibe en la película”.

Ester dice que su parte favorita es la de la Argentina porque es como otra peli dentro de la peli, era como si escuchara el guión y la historia por primera vez.

Mathilde comenta que se lo han puesto difícil para mejorar lo que ha dicho su compañera (risas). Me siento muy afortunada de haber participado con estas actrices tan talentosas y haber aportado mi granito. Ha sido fantástico.



Cómo ha sido el proceso de construir ese monstruo. A través de esas reglas… Respecto a lo del monstruo lo dejamos ahí para no develar nada, comenta la guionista. Hay un dolor que viaja en el tiempo y está relacionado con la ubicuidad, fue la forma que encontramos de poner esas reglas al dolor.

Gabriela bravo de “Culturízate chile”: qué diferencia podemos encontrar entre las películas de terror clásicas y este proyecto. Es una película de terror porque nadie cree lo que ellas cuentan, lo que a ellas les está pasando. Y eso es lo más terrorífico que hay, esa sensación de soledad, de miedo a lo que está pasando. De indefensión.

Salió de una forma natural el contar lo que les pasaba a los personajes, es como algo común en las pelis de terror el no creer a las víctimas.

Pregunta para Isabel: como guionista en el cine español, hay un número muy pequeño de mujeres que estén empezando a asumir papeles importantes en proyectos, de dirección, de producción, en tu caso de guión. ¿Vas a dirigir o te sientes cómoda en los guiones? No voy a dirigir, me quedo escribiendo guiones porque me encanta y me hace feliz, es cierto lo que dices, pero afortunadamente estamos ocupando el lugar que nos merecemos, es Justo y es necesario que lo hagamos.

Para Ester: ¿cómo es tu experiencia y el haber llegado hasta aquí? La verdad es que ha sido muy emocionante asumir esta responsabilidad, encerrarte en un mundo por un tiempo y dar lo mejor de ti. Totalmente distinto porque anteriormente hice una peli pero aquella era mucho más física, más visceral, y esta era más emocional. Para Ester hacer cine le encanta y encima el terror le encanta desde niña. No se parece a nada que hayáis visto. Fueron tres semanas de rodaje intenso en Madrid.

El director viene de publicidad pero siempre quiso hacer cine, empezó a pensar a elucubrar lo compartió con Isabel, vaya lío! Dos continentes, al ser una co-produccion, un director novel…. Lo tenía todo en contra pero ha salido bien, mejor de lo que esperábamos y encima presentarla en Donosti en el Festival.

Para trabajar la parte visual, se apuesta mucho por la cámara , escenas de tensión, la atmósfera de la cámara tiene mucho peso, hay muchos momentos grabados solo con móvil y fue un quebradero de cabeza como grabarlo. Queríamos una luz femenina, realista que transmitiera todo como más insidioso, en el sentido de que es una película sobre tres mujeres, unidas en tiempo y espacio, de alguna forma y esas tres mujeres representan al resto. Es una película de mujeres para mujeres pero para cualquier persona, claro pero con una visión feminista adaptada a los nuevos tiempos y a lo que debería haber sido la historia de la primera parte.



Cómo ha sido el reto, siendo una coproducción, y qué habéis sacado como actrices. El reto ha sido gigantesco, por muchas razones. Fueron impresionantes las alianzas de producción unir muchas fuerzas en un diseño de producción muy coordinado para que no se nos fuera de las manos.

Ester: En la anterior peli de terror era muy físico muy explícito todo y en esta tenía muy poco tiempo para experimentar tantas cosas psicológicas y fue interesante pero retador.

Malena confiesa que no es fan del terror, pero que disfrutó mucho de la peli y comenta lo difícil que fue hacer una peli de este género sin perder ternura, lo que contrasta notablemente con la forma de entender el terror y lo que te produce, pero no en una historia como esta.