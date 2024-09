Un proyecto sobre el impacto de la cúrcuma en el eje cerebro-intestino, ganador de los premios Isanidad y Herbalife

"¿Cómo actúa la cúrcuma en el eje cerebro-intestino? Importancia en el tratamiento de patologías que cursan con neuroinflamación" proyecto presentado por Mª Luisa Soto, responsable del grupo de Neuroimagen Preclínica en el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañon, aborda cómo la inflamación y el estrés oxidativo (IOS) son cruciales en el envejecimiento, así como en la patología neurodegenerativa y psiquiátrica Herbalife, compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable, en colaboración con ISanidad, portal de información sanitaria, han entregado los premios de la II Edición de Ayudas a la Investigación, dirigidas a profesionales sanitarios, con el objetivo de promover y apoyar los proyectos de investigación orientados a la nutrición saludable y sostenible, prevención de enfermedades no transmisibles y envejecimiento saludable.

El primer premio, dotado con 6.000 euros, ha sido adjudicado al proyecto "¿Cómo actúa la cúrcuma en el eje cerebro-intestino? Importancia en el tratamiento de patologías que cursan con neuroinflamación", de la Dra. Mª Luisa Soto, un estudio que aborda cómo la inflamación y el estrés oxidativo (IOS) son cruciales para el envejecimiento y las patologías neurodegenerativas y psiquiátricas, postulando el uso de agentes anti-IOS como estrategia terapéutica. En este sentido, la curcumina es un compuesto natural con propiedades anti-IOS y neuroprotectoras, pero su baja solubilidad y biodisponibilidad tras su administración son limitaciones importantes. El proyecto pretende, gracias al uso de la nanotecnología, evitar su degradación, aumentar su biodisponibilidad y mejorar su efecto terapéutico en el sistema nervioso central a través de la administración intranasal.

El segundo premio, dotado con 4.000 euros, se entregó a la Dra. Mª del Carmen Andrés, directora del Grupo de Investigación en Reumatología (GIR) del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), por su trabajo "Epi-OSTEOARTROMED: Búsqueda de biomarcadores epigenéticos en la prevención de artrosis con la dieta mediterránea". El eje central de este proyecto es en análisis de la nutrición como parte del tratamiento no farmacológico de la artrosis. Teniendo en cuenta la importancia de la dieta en el desarrollo y prevención de enfermedades y en la regulación de la inflamación crónica, este estudio quiere definir como la composición de la dieta, en concreto la dieta mediterránea tradicional complementada con aceite de oliva virgen extra y frutos secos se postula como estrategia sostenible a largo plazo en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes.

Los miembros del Comité han buscado respaldar proyectos que puedan tener un impacto directo en la salud de las personas a través de los hábitos saludables como la nutrición o la actividad física. El objetivo de esta Ayudas a la Investigación en nutrición de Herbalife es apoyar proyectos de investigación científica en el área de la nutrición que todavía no se hayan puesto en marcha o que estén en fase de desarrollo. De esta forma, se pretende reconocer la actividad investigadora de ámbito nacional en una de las áreas científicas en continua expansión en España.